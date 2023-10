Sainz asegura que perdió "3 segundos" por vuelta en Qatar

La carrera al sprint del Gran Premio de Qatar 2023 de Fórmula 1 nos dejó una jornada histórica en la que Max Verstappen se proclamó tres veces campeón del mundo. Sin embargo, había más vida por detrás, con una pelea muy intensa entre los Mercedes y los Ferrari, quienes a su vez están inmersos en una buena lucha por la segunda posición en el mundial de constructores.

Los ingenieros de Maranello optaron por montar los neumáticos blandos tanto a Carlos Sainz como a Charles Leclerc, por lo que arrancaron muy bien, con el español llegando a colocarse en posiciones de podio, pero con el paso de las vueltas, y los problemas que tuvo con la batería, fue cayendo. Así pues, tras completar los 19 giros de la cita del sábado, el madrileño tan solo pudo cruzar la línea de meta en la sexta plaza, por detrás de George Russell y Lewis Hamilton.

Tras bajarse de su SF-23, el piloto del Cavallino Rampante explicó esa decisión y comentó su gran salida: "Fue una [carrera] complicada, desde la vuelta de formación lo podía ver con mis neumáticos blandos, porque podría hacer un buen movimiento en la primera curva, pero después fue muy duro porque perdíamos tres segundos por giro por la degradación".

"Para mí, con ese neumático blando nuevo iba a ser una ventaja, aunque los equipos que montaron el medio sabían que sufriríamos bastante, así que pensamos que tendríamos un mejor inicio", expresó Carlos Sainz. "Lo que no esperábamos era perder tres segundos al final de la carrera, ha sido un poco una sorpresa. Estamos enfriando los neumáticos, pero lo positivo es que acabamos en los puntos, haciendo la elección equivocada quizá, y hemos perdido puntos con respecto a Lewis [Hamilton], que empezaba más atrás con el medio".

El español se vio en medio de una batalla encarnizada contra sus rivales, incluido su compañero en el conjunto italiano, aunque insistió en que no quería pelear contra el monegasco: "Todos estábamos peleando entre nosotros, no solo yo con Charles [Leclerc]. Nosotros nos estábamos defendiendo el uno al otro, aunque tuve muchos problemas con la batería, incluso en la vuelta en la que se fue el primer Safety Car, por lo que pasé unos dos giros sufriendo, no sabemos por qué eran tan débil ahí, pero necesitamos verlo para mañana".

"Si hubiéramos sabido lo que hemos sufrido, habríamos hecho otra elección, y no los neumáticos blandos. Para mañana tengo unos nuevos, quizá los ponga una vuelta y me olvide de ellos [risas], pero además de eso, quizá ponga un medio o un duro nuevo, porque si no sufriremos", dijo el madrileño. "Si es necesario para la seguridad, haremos tres paradas, porque no queremos que pase lo que ocurrió en 2021 con los pianos, aunque la FIA, por alguna razón, ha persistido con estos bordillos".

