Pérez, molesto con Verstappen: "Eso muestra cómo es"

El final de la carrera del Gran Premio de Sao Paulo tuvo mucha emoción, y es que el coche de seguridad provocado por el abandono de Lando Norris hizo que varios de los monoplazas de la parrilla tuvieran opciones de lograr cosas grandes. A pesar de que los Mercedes se escaparon, detrás se saldaba una batalla estratégica por el subcampeonato del mundo, y es que Sergio Pérez y Charles Leclerc se encontraban a la estela de sus respectivos compañeros, Max Verstappen y Carlos Sainz.

En un momento dado, se le sugirió al neerlandés que dejara pasar al mexicano, pero el vigente campeón del mundo se negó, e incluso aseguró cuando cruzó la línea de meta que "tenía razones" para mantener el sexto lugar en el que terminó. Por su parte, Checo estaba visiblemente resentido con las acciones de Verstappen, y soltó un "gracias por eso, chicos, gracias por eso", y "eso muestra cómo es".

Cuando se bajó del coche, ambos se reunieron de manera privada en el hospitality de los de las bebidas energéticas, y aunque el director de la escudería, Christian Horner, aseguró que habían resuelto sus diferencias con un apretón de manos y que no volvería a ocurrir en Abu Dhabi, Pérez perdió esos valiosos puntos contra Charles Leclerc.

"Discutiremos todo eso internamente dentro del equipo y seguiremos adelante", dijo el de Guadalajara a la prensa. "Estoy decepcionado, especialmente después de todo lo que he hecho, pero estoy seguro de que todos somos adultos y seguiremos adelante como equipo".

"Estoy seguro", respondió cuando se le preguntó si sería otra historia en el circuito de Yas Marina, antes de cerrar la temporada. "Será diferente, no solo en Abu Dhabi, sino en el futuro. Siempre pondremos al equipo por delante de nuestros intereses".

Sergio Pérez siempre busca el mejor resultado posible, y aseguró que, en caso contrario, no tendría ningún tipo de sentido competir, pero recordó lo que hizo por su compañero en el pasado: "He hecho mucho por él en el pasado, no hay ningún secreto, pero como digo, es bueno mantener esta discusión internamente y seguir adelante como equipo".

"Estoy muy sorprendido, no sé qué sucedió, en especial por todo lo que he hecho por él, no entiendo sus razones, porque creo que tiene dos campeonatos gracias a mí", concluyó el piloto mexicano de Red Bull, quien ahora está empatado con Charles Leclerc en la general a 290 puntos.

