Pérez, cerca del desastre: "Casi me llevo por delante a Verstappen"

La trepidante salida del Gran Premio de Miami 2024 de Fórmula 1 dejó a Sergio Pérez por detrás de sus rivales, y el mexicano no pudo sacar partido de su arriesgada apuesta. Desde entonces, tuvo que ir a la remontada, pero tampoco tuvo suerte en el momento en el que salió el Safety Car, por lo que se quedó detrás de los Ferrari y con Lewis Hamilton a su estela.

Finalmente, el de Red Bull cruzó la línea de meta en la quinta plaza tras beneficiarse de los daños de Oscar Piastri en su lucha con Carlos Sainz, y dijo: "Tuve una buena salida, Charles [Leclerc] tuvo una realmente mala, pero tan pronto como frené en el interior no había agarre, como con Lewis [Hamilton en la carrera al sprint] ayer".

"Y fuera de la trazada no había agarre, por lo que termino bloqueando. Casi me llevo por delante a Max [Verstappen], así que tuve que hacer eso, y perdí una posición con Oscar [Piastri]", comentó. "Fue bastante desafortunado, pero además de eso, creo que estábamos sufriendo por algo de ritmo hoy, no pudimos conseguir la velocidad que necesitábamos, y es algo en lo que tenemos que trabajar para tratar de entender por qué, cuál era el problema".

En el momento en el que se le preguntó sobre si tuvo miedo de llevarse por delante a su compañero, respondió: "Sí, sí, estaba bastante cerca, pero en cuanto vi que estaba tan cerca me salí de la frenada y acabé yéndome recto, y no pude mantener la posición".

Poco después se le cuestionó sobre si le sorprendió ver que McLaren tuviera tanto ritmo, a lo que indicó: "Ya estaban muy fuertes en la calificación. Creo que se equivocaron un poco ahí, no pudieron hacer funcionar los neumáticos blandos, pero creo que han sido los más rápidos este fin de semana, y nosotros estábamos quizá un poco por detrás de ellos, Lando me presionó mucho hacia el final en ese primer stint".

Y sobre si los ve como un serio contendiente a partir de ahora con esas mejoras que introdujeron en su MCL38, dijo: "Depende de la pista. En algunos sitios seremos un poco más fuertes, en otros no tanto, pero sí, sin duda creo que será una lucha muy reñida con ellos".

