Norris ya esperaba el "pilotaje no muy limpio" de Verstappen en México

El piloto británico aseguró que "sabía lo que le esperaba" después de ver un "pilotaje no muy limpio" por parte de Max Verstappen en el Gran Premio de Ciudad de México 2024 de Fórmula 1. Una semana después de su dura batalla en el Circuito de las Américas, en donde Lando Norris recibió una sanción de cinco segundos por adelantar por fuera de la pista, ambos se volvieron a ver las caras en los primeros compases de la cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El inglés atacó al neerlandés en la batalla por la segunda posición en el exterior de la cuarta curva, lo que le daría el interior en la siguiente. Como hace solo unos días, el de McLaren acabó por fuera del trazado, pero como estaba en el vértice, fue el de Red Bull quien recibió un castigo por parte de los comisarios de diez segundos al aplicar las mismas directrices que le beneficiaron con anterioridad.

El vigente campeón del mundo intentó devolvérsela en la octava curva, y se salió mientras que su contrincante le superaba, por lo que ambos volvieron a ir por fuera de la pista. La FIA actuó y le endosaron diez segundos más, lo que hizo a Lando Norris expresar por radio lo que consideró como un "pilotaje peligroso" por parte de Max Verstappen, y después dijo que no estaba sorprendido por lo que hizo.

"Sabía lo que me esperaba. No quería esperar algo así porque respeto mucho a Max [Verstappen] como piloto, pero estaba preparado para esperar algo así", indicó. "No es una conducción muy limpia, en mi opinión, pero lo he evitado, y ha sido una buena carrera. Las primeras vueltas, en gran parte, fue solo tratar de permanecer ahí y evitar el choque".

El director del conjunto de Woking, Zak Brown, felicitó a los comisarios por tomar medidas después de que manifestaran durante mucho tiempo el estilo de competir de su rival: "Quizá no lo suficiente [la sanción a Max Verstappen], se está volviendo un poco ridículo, aplaudo a los comisarios de la FIA, ya es suficiente, vamos a tener algunas carreras limpias en el futuro".

Cuando se le preguntó si estaba satisfecho con la respuesta de la FIA, respondió a Sky Sports F1: "Creo que los comisarios están en ello, eso está claro por las sanciones que han impuesto, así que no creo que tengamos que hacer nada, simplemente dejar que los comisarios hagan su trabajo, han hecho uno bueno este fin de semana".

