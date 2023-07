Leclerc cita los puntos débiles de Ferrari F1 tras Silverstone

El desarrollo de la temporada 2023 de Fórmula 1 no está siendo como esperaban en Ferrari, después de ver cómo Mercedes y Aston Martin los superó. En el Gran Premio de Gran Bretaña, los del Cavallino Rampante pasaron de ser unos candidatos al podio en los entrenamientos libres a acabar en los puntos por la mínima, con Charles Leclerc noveno y Carlos Sainz décimo, sin poder superar incluso al Williams de Alex Albon.

Cuando le preguntaron al monegasco sobre lo sucedido, el del Cavallino Rampante citó los puntos débiles del monoplaza italiano y cree que es "una sorpresa" el cambio de rendimiento de los equipos entre carreras: "Ha sido una sorpresa, es muy difícil esperar los resultados de este año, porque es algo muy inconsistente entre las escuderías, pero este fin de semana, McLaren ha estado muy fuerte".

"Todavía queda mucho camino por recorrer, porque de momento parece que seguimos siendo muy sensibles al cambio de condiciones. Cuando digo cambio de condiciones me refiero sobre todo al viento, cuando pasa eso, nuestro monoplaza se vuelve extremadamente difícil, y en eso hemos dado pasos adelante, pero quedan pasos bastante grandes por dar", explicó Charles Leclerc.

En el momento en el que se le dijo si se trataba de mala suerte o si era algo del SF-23, dijo: "Sinceramente, no tener ritmo nos pone en una situación muy complicada para gestionar cualquier situación que haya, así que entonces parece mala suerte. Digamos que el momento del coche de seguridad no fue el mejor para nosotros y benefició a muchos otros pilotos, pero al final, es la vida, simplemente no teníamos ritmo".

"No es que degradáramos los neumáticos más que otros, es que Mercedes y McLaren eran más fuertes que nosotros. Me las arreglé para mantener a George [Russell] detrás durante la primera parte de la carrera, luego creo que entramos en boxes para que él no entrara y nos hiciera un undercut, pero eso fue demasiado pronto", continuó el monegasco. "Después tuvimos el coche de seguridad una vez que empecé a apretar al máximo y nos vimos superados por la mayoría".

Charles Leclerc aseguró que es muy difícil comprender si la degradación de los neumáticos difiere de los datos que da el simulador, pero era consciente de que Silverstone no beneficiaba para nada el rendimiento de Ferrari: "Eso es muy difícil de entender, pero sabíamos que esta pista iba a ser una de nuestras peores. Las curvas de alta velocidad son uno de los puntos débiles del coche, fue una sorpresa positiva estar tan cerca ayer, no en cuanto a tiempos porque no hice una gran vuelta en la Q3, pero estuvimos muy cerca de Red Bull en la vuelta cronometrada".

"Sin embargo, en la carrera hemos tenido muchos problemas, sobre todo en las curvas rápidas. Así que creo que sabemos por qué estamos teniendo contratiempos, está claro que estamos trabajando mucho en el desarrollo, especialmente en las curvas de alta velocidad, y espero que en la próxima carrera, las características del circuito se adapten un poco mejor a nuestro monoplaza", concluyó el del Cavallino Rampante.

