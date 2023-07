La "abierta y sincera" relación Verstappen-Pérez en Red Bull F1

IMPORTANTE: Tras la carrera, Aston Martin protestó ante la FIA por posibles excesos de límites de pista no sancionados, los comisarios aceptaron la protesta y tras revisar más de 1200 casos varios pilotos fueron penalizados y cambiaron los resultados del Gran Premio de Austria.

Aquí, toda la información: La FIA sanciona a varios pilotos y cambia el resultado de Austria F1

La carrera del Gran Premio de Austria 2023 de Fórmula 1 permitió al equipo Red Bull sumar un nuevo doble podio a sus vitrinas después de que Max Verstappen y Sergio Pérez acabaran en la primera y tercera posición respectivamente, con Charles Leclerc entre ambos. Ese fue un resultado similar al del sábado en la cita el sprint, donde el neerlandés y el mexicano fueron primero y segundo, aunque en la salida tuvieron un incidente que resolvieron poco después.

Sin embargo, eso siguió siendo un tema de conversación el domingo en el paddock, y se le preguntó al director de los de las bebidas energéticas, Christian Horner, sobre si se había tratado: "Lo vimos y hablamos anoche, todavía puedes ver a los pilotos, que lo hablan después de la carrera. La clasificación de Sergio [Pérez] el viernes fue una parte frustrante, pero ha sido fantástico ver su remontada hoy con un buen ritmo, ha logrado un gran resultado al final".

"Tiene una relación muy abierta y sincera, lo discutieron en la reunión del equipo, y Checo [Pérez] lo entiende, lo mismo que Max [Verstappen]. Checo dijo que no lo vio, y Max le cree", dijo a Sky Sports F1 el máximo responsable del conjunto de Milton Keynes, quien continuó hablando sobre el segundo clasificado de la general. "Creo que su ritmo con aire limpio fue bueno, el problema viene cuando empiezas 15º o así, que entras en tráfico y pierdes el contacto con los líderes, pero ha firmado una buena remontada".

Además de ello, Christian Horner explicó ve posible subir a lo más alto en cada carrera de la temporada 2023 de Fórmula 1: "¡Solo podemos ganar una carrera en cada gran premio! ¿Podemos ganar todos? Sí, podemos. ¿Podemos hacerlo? Tal vez. ¿Quién sabe? La resistencia y el tiempo son factores importantes, tendremos que ver cómo va".

Esas ganas de vencer se apreciaron en la acción que llevaron a cabo con Max Verstappen, parando en boxes para montar las gomas blandas en los últimos giros para llevarse el punto adicional por la vuelta más rápido, algo que pudo conllevar un riesgo excesivo: "Sentimos que este pequeño riesgo valía la pena por el punto. Max puede seguir lo que está pasando en pista tan bien como nosotros y nos ha estado preguntando por ese cambio de neumáticos durante un tiempo".

"Dijimos entonces que no hay diversión sin riesgo, Dietrich [Mateschitz, su fallecido fundador] siempre decía lo mismo, y nuestros mecánicos han estado en tan buena forma últimamente que en general no tomamos demasiados riesgos", continuó Horner. "Dietrich creó lo que nos rodea hoy, y aunque él ya no esté aquí, el espíritu de Red Bull ha impregnado nuestra decisión, estoy seguro de que él también lo habría disfrutado".

Galería: las mejores fotografías del Gran Premio de Austria 2023 de Fórmula 1

