Alonso: "Estar en la mezcla con Red Bull y Ferrari es sorprendente"

Después de ver el ritmo del Aston Martin de Alonso en los entrenamientos, muchas de las miradas estaban puestas sobre sus hombros en la clasificación del Gran Premio de Arabia Saudí y su actuación definitivamente no decepcionó a nadie.

Aprovechándose del rebufo de Lewis Hamilton al inicio de su vuelta, Fernando Alonso registró un 1:27.846 que le dejó a sólo 0.374s de la pole de Max Verstappen y, nada más bajar de su coche, habló de ese movimiento que le dio unos pocos metros extras en la recta de meta.

"Coincidimos así un poco raro y o no le dejaba pasar y le molestaba un poco en la primera curva, y no quería que me penalizasen, o frenaba mucho en la última curva, perdía un poco de temperatura y cogía su rebufo, así que al final opté por esa última opción", dijo.

Para el asturiano, haber estado en la pelea con Red Bull y Ferrari, es sorprendente, aunque es consciente de que en el ritmo de carrera todavía están un paso por detrás, no sólo de ellos dos, sino también de McLaren y Mercedes.

"Estoy contento, hemos ido todo el fin de semana muy rápidos en los los libres, muy rápidos también en la crono, estábamos en la mezcla con Red Bull y Ferrari, lo cual es sorprendente, y hemos batido a Mercedes y a McLaren otra vez".

"Tenemos un coche muy rápido a una vuelta, pero que de momento no es muy rápido en las tandas largas, ni en Bahrein, ni aquí ayer tampoco. Tenemos que trabajar en ello, hemos hecho algunos cambios de cara a la carrera, pero sólo mañana tendremos la respuesta", dijo avisando de que mañana podrían mostrar un mejor ritmo de carrera en comparación con la FP2 del jueves.

El bicampeón del mundo español de Fórmula 1 reconoció que este fin de semana también se está encontrando muy cómodo al volante del AMR24, algo que obviamente le ayuda a brillar, con una cuarta posición y una ventaja de más de siete décimas respecto a su compañero Lance Stroll.

"La confianza con el coche desde la FP1 ha sido buena, hemos tenido mucho agarre y en este circuito hay que pasar muy cerca de los muros, por lo que si no tienes confianza nunca vas a ir rápido. La verdad es que me he sentido muy bien, pero soy consciente de que hace cinco días eramos el quinto equipo en la parrilla y no creo que haya cambiado tan rápido la historia", concluyó el piloto ovetense de Aston Martin.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

