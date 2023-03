Alonso todavía no piensa en la pole: "Oh, no, en absoluto"

Cargar el reproductor de audio

Después de unos test de pretemporada en los que Aston Martin fue la nota más positiva, Fernando Alonso confirmó las buenas sensaciones del equipo de Silverstone en los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Bahrein 2023 de la Fórmula 1.

El piloto asturiano acabó segundo en la FP1, intercalado entre los dos Red Bull, pero remató todo el trabajo con un primer puesto en la FP2 después de una simulación de clasificación en la que superó a Max Verstappen y Sergio Pérez por una diferencia de menos de dos décimas.

Nada más bajarse de su nuevo AMR23 y con el subidón todavía presente, Alonso quiso minimizar las expectativas de cara al resto del fin de semana, en el que parece que Aston Martin podría estar compitiendo o muy cerca de las primeras posiciones de la parrilla.

"Bueno, obviamente es otro paso en la dirección correcta. El coche se siente bien, pero tenemos que esperar y ver qué pasa, porque por el momento no estamos muy centrados en los tiempos. Aún tenemos que mejorar algunas cosas en términos de configuración".

"Sí, el coche se siente muy bien. Obviamente, es bueno ver en los tiempos que eres competitivo. Después de las pruebas, siempre hay sentimientos encontrados. Pero como he dicho, por el momento sólo nos estamos concentrando en nosotros mismos", añadió.

En referencia a si el nuevo monoplaza de Aston Martin era el mejor coche que había pilotado en la Fórmula 1 desde el Ferrari de 2012, que le permitió luchar por el título contra el Red Bull de Sebastian Vettel hasta la última carrera, el ovetense se mantuvo prudente.

"Puedes sentirte muy bien con el coche y que luego tal vez haya tres o cuatro que son más rápidos, y entonces ya no te sientes tan cómodo. Creo que tenemos que estar orgullosos del paso que hemos dado, ha sido un trabajo muy intenso, dos o tres meses en la fábrica a tope".

"Pasamos horas que fueron interminables en el simulador, en las reuniones, y tratamos de anticipar qué problemas podríamos tener en estas primeras carreras. Y como dije, el conocimiento y el talento que tiene este equipo probablemente no tenga precedentes. El grupo de personas que tenemos es increíble. Así que eso es algo muy motivador para el futuro".

Después de acabar con el mejor tiempo en la FP2, son muchos los que esperan que Alonso logre la pole en el GP de Bahrein, pero el propio piloto de Aston Martin aseguró que para nada era ese su objetivo de cara a su primera clasificación del curso.

"Oh, no, en absoluto. No estoy pensando eso, para ser sincero. En realidad, no sé exactamente qué posición sería buena para nosotros. Después de los test, estábamos pensando en llegar a la Q3 con ambos coches, anotar tantos puntos como sea posible y tratar de no cometer errores".

"Tenemos que mantener los pies en la tierra. El objetivo tiene que ser luchar por el campeonato, pero a largo plazo, no creo que eso pueda pasar este año todavía", concluyó el piloto español.

