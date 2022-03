Alonso: "Estoy seguro de que vamos a tener una buena temporada"

Cargar el reproductor de audio

Alpine acabó la primera semana de pretemporada en Barcelona con sabor amargo tras una avería que comprometió las últimas horas de Fernando Alonso al volante del A522 e impidió que Esteban Ocon disputase la última sesión vespertina.

Al llegar a Bahrein, nuevos problemas salieron a relucir en el monoplaza de la estructura francesa y, de nuevo Alonso, se vio obligado a quedarse dentro del garaje durante varias horas mientras sus mecánicos solucionaban el percance.

Pese a ello, el piloto asturiano aseguró que habían progresado y que durante las jornadas de este viernes y sábado continuarían actualizando un coche que está empezando a encontrar el camino correcto en esta pretemporada de Fórmula 1 2022.

"Tuvimos una jornada rara el jueves, con problemas, pero logramos solucionarlos por la tarde. Hemos hecho un progreso en el coche desde Barcelona, hemos probado cosas nuevas aquí y todavía quedan más para estos días".

"Todo el mundo esta trabajando mucho. Me siento bastante contento y optimista, creo que seremos mucho más fuertes en los próximos días, y con suerte también en la primera carrera", dijo.

"Creo que podemos decir que nos hemos llevado una sorpresa. Los coches funcionan mejor en altas temperaturas, no tuvimos apenas problemas en comparación con Barcelona, progresamos mucho en cuanto a la refrigeración del coche, los frenos, etc".

"Todo fue bien y creo que estamos más motivados y optimistas ahora", continuó.

Otros de los aspectos importantes sobre los que el piloto asturiano habló, fue el nuevo reglamento de 2022, que espera que poco a poco iguale el rendimiento de toda la parrilla, dando una oportunidad única a los equipos menos poderosos.

"Es una pregunta interesante y todavía no tenemos respuestas, creo que tenemos que esperar y ver cómo se desarrollan las primeras carreras y ver qué necesitamos del paquete en general. Como he dicho, soy optimista porque el equipo está haciendo un gran trabajo y tenemos el apoyo de nuestro presidente y de todos los que trabajan en Renault y Alpine, que llegaron a la F1 el año pasado con la mirada puesta en este reglamento para intentar ser un aspirante al título en el futuro".

"Si eso llegará en 2022 o 2025 no tengo ni idea, pero ese compromiso existe y es una visión que comparto y defiendo. Ahora sólo estamos probando cosas, en Barcelona completamos un buen número de vueltas y hasta ahora, estamos teniendo una buena jornada (de viernes) con Esteban".

"Espero que tengamos una buena tarde y que también nos vaya bien en la primera carrera. Recuerdo que el año pasado me retiré aquí y Esteban fue 12º o 13º, nos llevamos cero puntos de Bahrein y luego ganamos una carrera en Hungría y disfrutamos de la temporada a partir de entonces, así que creo que este año veremos qué pasa, estoy seguro de que vamos a tener una buena temporada", aseguró el piloto español.

La llegada de Otmar Szafnauer al equipo también parece hacer sido un punto de inflexión para la estructura de Enstone.

"Hablé con él en la fábrica, antes de venir a Bahrein. Está trabajando bien y tiene mucha experiencia. Nos motiva mucho a todos. Fue una gran decisión contar con él, da motivación al equipo y seguro que nos hará trabajar mejor, estamos encantados de tenerle aquí".

El asturiano también habló de las diferencias que se están viendo estéticamente entre todos los coches de la parrilla, algo que ha sorprendido a la propia FIA y Fórmula 1.

"Creo que todos los coches parecen distintos. Pero ya sabes que nosotros, los pilotos, realmente no entendemos nada de cómo funciona todo eso, así que simplemente pilotamos lo más rápido que podemos y ya está".

"Tenemos confianza en nuestro equipo y en nuestros diseñadores, así que siempre diremos que nuestro concepto es el mejor. Pero luego hay que esperar y comprobarlo en pista".

"Estoy de acuerdo en que estos coches son muy diferentes de conducir, tendremos que adaptarnos rápidamente como pilotos pero también los ingenieros, es todo el equipo el que debe identificar cuáles son las diferencias más grandes. Las bajas velocidades, el subviraje o los problemas de tracción nos obligarán a desarrollar nuevas ideas y trabajar con el coche de una manera muy diferente en cuanto a la configuración".

Por último, Fernando Alonso explicó el por qué de su poca participación en la serie Drive to Survive de Netflix: "Hasta ahora he tenido otros compromisos con Amazon Prime Video y Amazon, así que no he podido hacer demasiadas cosas fuera de eso. Sé que es algo bueno para la F1, pero estamos muy ocupados con nuestros equipos y con nuestros patrocinadores, y no es fácil dedicarles tiempo. Creo que ya colaboramos mucho en el paddock, pero fuera del circuito no me gusta hacerlo", concluyó.

Galería: Fernando Alonso en los test de pretemporada de F1 2022 en Bahrein

Fernando Alonso, Alpine A522 1 / 10 Foto de: Alpine Fernando Alonso, Alpine A522 2 / 10 Foto de: Alpine Fernando Alonso, Alpine A522 3 / 10 Foto de: Alpine Fernando Alonso, Alpine A522 4 / 10 Foto de: Alpine Fernando Alonso, Alpine A522 5 / 10 Foto de: Alpine Fernando Alonso, Alpine A522 6 / 10 Foto de: Alpine Fernando Alonso, Alpine A522 7 / 10 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A522 8 / 10 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A522 9 / 10 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, del equipo Alpine F1, se acomoda en su asiento 10 / 10 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images