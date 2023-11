Alonso rescata puntos: "Pensé que con el trompo se había acabado"

Fernando Alonso llegó a Las Vegas después de un podio que se celebró por todo lo alto en Brasil, pero no pudo repetir hazaña ya que su carrera en territorio americano se complicó desde el principio, debido a un trompo en la salida que le dejó a la cola del pelotón.

Sin embargo, gracias a varios coches de seguridad y una carrera frenética con muchos movimientos pudo remontar y llegar a la zona de puntos. Finalmente, el asturiano terminó noveno y reconoció que daba por bueno el resultado tras haber pensado que todo se había terminado en la primera curva del Gran Premio de Las Vegas.

"Salí bien, pero en la primera curva hice un trompo, no sé si me toqué con alguien o no, pero perdí el coche ahí y bueno, cuando vi al Alfa Romeo justo enfrente pensé que la carrera ya se había acabado. Pero luego con un coche de seguridad y demás, pude entrar de nuevo en la lucha y sumar puntos al final me deja con buena sabor de boca".

Para Aston Martin, acabar la carrera con dos coches dentro de la zona de puntos, sobre todo por el quinto puesto de Lance Stroll, que salía penúltimo, se considera el segundo fin de semana esperanzador consecutivo.

"Hemos conseguido más de lo que pensábamos. Lance, saliendo desde la 19ª posición ha acabado quinto, es algo top. Y bueno, hemos perdido una oportunidad conmigo de hacer algo más, pero décimos en la qualy, novenos en carrera y con los dos coches en los puntos, hay que ver el lado positivo de las cosas", explicó.

De cara a la última prueba de la temporada, que tendrá lugar en Yas Marina, sede del GP de Abu Dhabi, Alonso se pone como objetivo disfrutar, al igual que lo ha hecho este domingo.

"Queda la última, vamos a intentar disfrutar, hoy ha sido divertido, el circuito nos ha ofrecido varios adelantamientos, ahora al final con Gasly, con Sainz que nos hemos pasado y repasado algunas veces, con Hamilton... así que, estábamos en la batalla y creo que es un punto positivo para el monoplaza", concluyó el bicampeón del mundo español de Fórmula 1.

Galería: las mejores fotos de la carrera del GP de Las Vegas 2023 de F1

Logan Sargeant, Williams FW45, Esteban Ocon, Alpine A523, Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, mientras Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, hace un trompo en la salida. 1 - 28 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, hace un trompo y contacta con Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, mientras Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04, evitan el incidente en la salida. 2 - 28 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, hace un trompo y colisiona con Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, mientras Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, intentan evitar el incidente. 3 - 28 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, lucha con Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, por delante de George Russell, Mercedes F1 W14, Pierre Gasly, Alpine A523, Alex Albon, Williams FW45, Logan Sargeant, Williams FW45, el resto de la parrilla en la salida. 4 - 28 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Los comisarios y el coche médico junto al coche accidentado de Lando Norris, McLaren MCL60 5 - 28 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Los comisarios y el coche médico con el coche accidentado de Lando Norris, McLaren MCL60 6 - 28 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 7 - 28 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04 8 - 28 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 9 - 28 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23, Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04 10 - 28 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A523, Kevin Magnussen, Haas VF-23, Nico Hulkenberg, Haas VF-23 11 - 28 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW45, Logan Sargeant, Williams FW45, Esteban Ocon, Alpine A523 12 - 28 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A523, Alex Albon, Williams FW45, Logan Sargeant, Williams FW45 13 - 28 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, George Russell, Mercedes F1 W14, Pierre Gasly, Alpine A523 14 - 28 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43, Carlos Sainz, Ferrari SF-23 15 - 28 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04 16 - 28 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lando Norris, McLaren MCL60, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 17 - 28 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43, Carlos Sainz, Ferrari SF-23 18 - 28 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04 19 - 28 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60 20 - 28 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, Oscar Piastri, McLaren MCL60 21 - 28 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60 22 - 28 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60 23 - 28 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Logan Sargeant, Williams FW45 24 - 28 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23 25 - 28 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, lucha con Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, por delante de George Russell, Mercedes F1 W14, Pierre Gasly, Alpine A523, Alex Albon, Williams FW45, Logan Sargeant, Williams FW45, el resto de la parrilla en la salida. 26 - 28 Foto de: Lubomir Asenov / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, lucha con Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, por delante de George Russell, Mercedes F1 W14, Pierre Gasly, Alpine A523, Alex Albon, Williams FW45, Logan Sargeant, Williams FW45, el resto de la parrilla en la salida. 27 - 28 Foto de: Lubomir Asenov / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, lucha con Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, por delante de George Russell, Mercedes F1 W14, Pierre Gasly, Alpine A523, Alex Albon, Williams FW45, Logan Sargeant, Williams FW45, el resto de la parrilla en la salida. 28 - 28 Foto de: Lubomir Asenov / Motorsport Images

