Culpables, pero sin sanción: curiosas decisiones de la FIA tras la sprint de Singapur

Los comisarios de la FIA tomaron varias decisiones inusuales tras la carrera sprint de Fórmula 1 en Singapur. Sergio Pérez fue considerado el piloto mayoritariamente culpable tras una colisión con Lance Stroll, pero no recibió ninguna sanción.

Arvid Lindblad tampoco sufrió consecuencias, a pesar de que, tras trompear, circuló unos 100 metros en sentido contrario. Los fundamentos de los comisarios difieren notablemente: mientras que a Pérez no se le aplicó una penalización de tiempo debido a su abandono, la maniobra de Lindblad, según la FIA, no fue peligrosa dadas las circunstancias concretas.

Pérez provocó una colisión con Stroll

El incidente con Pérez se produjo en la curva 16. El piloto de Cadillac intentó adelantar por el interior a Lance Stroll. Los comisarios señalaron en su decisión que la maniobra se inició inicialmente de forma legítima. Sin embargo, a continuación, Pérez bloqueó la rueda delantera derecha. Eso le impidió girar el volante lo suficiente, lo que provocó la colisión con Stroll.

Los comisarios consideraron a Pérez como el piloto mayoritariamente culpable. Al mismo tiempo, tuvieron en cuenta las condiciones meteorológicas y las dificultades para controlar el coche al frenar en esas circunstancias. La sanción prevista habría sido una penalización de cinco segundos.

Sin embargo, dado que Pérez no terminó la carrera de sprint en los puntos, no se le impuso ninguna sanción. Los comisarios justificaron su decisión argumentando que una penalización de tiempo de ese tipo no suele traducirse en un retroceso en la parrilla de salida.

El propio Pérez no quiso calificar el incidente tras la sprint como algo grave. Cuando se le preguntó si consideraba el incidente como un contratiempo de carrera, respondió: "Sí, simplemente fue un contratiempo de carrera". Al referirse a que los comisarios lo habían considerado el piloto culpable, pero no le habían impuesto ninguna sanción, el mexicano añadió: "Siempre es difícil estar de acuerdo con los comisarios".

Lindblad circula en sentido contrario

Arvid Lindblad también tuvo que dar explicaciones ante los comisarios tras la sprint. El piloto de Racing Bulls trompeó al salir de la curva 5 y quedó orientado en dirección al tráfico que venía en sentido contrario. A continuación, retrocedió unos 100 metros en sentido contrario hasta la curva 5, donde utilizó la escapatoria para dar la vuelta a su coche.

La FIA investigó la posible infracción del artículo 12.2.1 h del Reglamento Deportivo Internacional. Sin embargo, tras escuchar al piloto y a un representante del equipo, así como tras evaluar las grabaciones de vídeo y las imágenes on board, los comisarios decidieron no tomar ninguna medida adicional.

Lindblad explicó que, tras el trompo, no pudo dar la vuelta a su coche desde la posición original mediante la denominada «maniobra de flick». Como el coche estaba en sentido contrario, condujo primero un breve tramo en sentido contrario, pero permaneció en el borde de la pista y alejado de la trazada ideal. Esperó a que pasara el último coche y, a continuación, volvió a intentar dar la vuelta al coche. Al no conseguirlo, regresó a la curva 5, donde esperaba encontrar espacio suficiente para dar la vuelta.

Lo decisivo fue, sobre todo, que ya no se acercaba ningún vehículo en sentido contrario. En estas circunstancias, su comportamiento no fue peligroso, según el razonamiento. A diferencia del caso de Pérez, aquí no se trataba de dejar de aplicar una sanción que, en sí misma, era adecuada debido a un abandono. Los comisarios no vieron motivos para tomar medidas extra en esa situación concreta.

Albon, Norris y Bottas tampoco reciben sanción

Además de Pérez y Lindblad, también se investigó a Lando Norris, Alexander Albon y Valtteri Bottas por colisiones durante la carrera sprint. En el caso del incidente de Norris con su compañero Piastri, "los comisarios consideraron que ambos pilotos contribuyeron al incidente y que ninguno de ellos fue total o predominantemente responsable de la colisión".

En cuanto a Albon y Bottas, ambos incidentes se produjeron mientras se preparaba la reanudación tras una fase de coche de seguridad y formaron parte de una reacción en cadena en el pelotón.

Albon chocó contra la parte trasera del coche de Gabriel Bortoleto. A continuación, Bottas chocó contra la parte trasera del coche de Albon. En opinión de los comisarios, ambos contactos se produjeron por una especie de efecto acordeón.

Sin embargo, los comisarios señalaron que ambas colisiones se podrían haber evitado. Albon y Bottas deberían haber previsto el riesgo de una reacción en cadena de ese tipo y haber mantenido una mayor distancia, sobre todo dadas las condiciones de pista húmeda.

A ambos se les habría impuesto una penalización de cinco segundos si no hubieran tenido que abandonar la carrera sprint como consecuencia de las colisiones. Dado que esa penalización de tiempo no puede convertirse en un retroceso en la parrilla, los comisarios decidieron no imponer ninguna sanción en estos casos.