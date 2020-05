De la Rosa: "Ron Dennis me juzgó por un bistec"

El piloto español trabajó con el equipo de Woking de 2003 a 2009 en diferentes roles, llegando a competir para ellos en las temporadas 2005 y 2006. De la Rosa completó 105 grandes premios en Fórmula 1, desde su debut con Arrows en 1999 hasta su última carrera con HRT en Brasil 2012.

Su mejor resultado fue aquel sensacional podio de Hungría 2006, en una carrera completamente alocada y donde llegó a doblar a Michael Schumacher. Desde entonces, tras salir de McLaren para la temporada 2010, su mejor puesto fue un 7º, logrado con BMW Sauber precisamente en Hungría.

Ahora, con el paso del tiempo, el catalán recuerda cómo fue su relación con el siempre polémico y estricto Ron Dennis en una entrevista con El País.

“Para mí, Ron es un genio, un visionario. Y eso quedó claro en su paso por la F1, de la que ahora está muy desconectado. Él dotó a Hamilton de la exquisitez que proyecta hoy por hoy. Es un tipo que combina unas cualidades creativas sin igual, con una disciplina férrea. Estamos hablando del hombre que abandonó el concepto de fábrica que tenían las escuderías hasta entonces, y que se inventó el McLaren Technology Center. Y que para diseñarlo contrató a Norman Foster. Ahora, todos los equipos tienen centros tecnológicos. El primer monocasco de fibra de carbono de la F1, ¿quién lo hizo? McLaren”, argumenta De la Rosa.

El catalán asegura que uno de los episodios más rocambolescos que le sucedieron dentro del equipo McLaren se produjo en el GP de Gran Bretaña de F1 de 2008. Hora de cenar en el hotel donde descansaban los directivos de la escudería británica, en Oxford.

Allí, sentado en una mesa junto a Ron Dennis y Lewis Hamilton –que aquel año se convertiría en el campeón del mundo más joven de la historia hasta el momento tras sus encontronazos con Fernando Alonso un año antes–, el catalán se quedó a cuadros.

“Estábamos terminando de cenar. Nos habíamos reído mucho, porque aunque parezca extremadamente serio, Ron es un tipo con un sentido del humor muy agudo. Nos habíamos acabado ya el segundo plato. Lewis y yo habíamos pedido lo mismo: el típico steak con patatas y verduras. Y en esas que Ron se dirige a mí y me dice: ‘Viendo cómo has dejado tu plato ya se ve que eres un hombre sin estrategia. Mira qué diferencia con Lewis”, recuerda.

“Por cómo me miró, Hamilton también se quedó a cuadros. Se ve que por lo desordenados que había dejado los restos de comida, él ya podía deducir que la planificación no era lo mío. Me juzgó por un bistec”.

“Aquello me dejó a cuadros, como la bandera. Pero lo bueno es que, con el tiempo, he llegado a la conclusión de que seguramente tenía razón. Ron estudia mucho el comportamiento y el lenguaje corporal de las personas, y siempre dice que le ha ido muy bien en la vida. Le he dado muchas vueltas a esa frase y creo que los acontecimientos que se dieron después avalan su tesis. Tanto por mis decisiones como por las que tomó Lewis".

De hecho, De la Rosa también recuerda el momento en el que le comunicó al jefe supremo de McLaren sus siguientes pasos, tras regresar a McLaren como probador en 2011.

"Para él, aquello era como una traición. Cuando te reclutaba era para siempre, como si te hubieras casado. ‘¿Qué te vas dónde? ¿A HRC?’, me dijo. No entendía nada. ‘Debes estar completamente loco’. Aquella frase todavía resuena en mi subconsciente, pero menos que la del bistec con patatas", dice.

"Yo dejé McLaren y fiché por HRT, cuando de haberme quedado seguramente aún seguiría allí. Hamilton se fue de McLaren, firmó por Mercedes y lleva cinco títulos de seis posibles. Esa sentencia, que aquel día me sonó a disparate, ha hecho que trate de mejorar en la planificación de las decisiones que tomo. Probablemente sí que he sido un tipo más habituado a llevar puestas las luces cortas que las largas".

