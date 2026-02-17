DAZN F1 revela su programación para los test de Bahrein, periodistas y más

Tras haber realizado a puerta cerrada sus pruebas en Bahrein y permitiendo solo retransmitir una hora de la primera semana de Bahrein, los segundos test de la F1 2026 en Sakhir esta semana sí se podrán ver íntegramente por televisión, y DAZN F1 ha revelado cómo será programación.

Esta semana de test será del miércoles 18 al viernes 20 de febrero, como última oportunidad de probar antes de la primera carrera (el GP de Australia del 6 al 8 de marzo), y DAZN los retransmitirá íntegramente, con la sesión matinal de 08:00h a 12:00h de cada día y la sesión de tarde de 13:00h a 17:00h.

No solo se retransmitirán las ocho horas de prueba en Bahrein (con una pausa al mediodía, tal y como hacen pilotos y equipos), sino que además DAZN F1 contará con resúmenes diarios con lo más destacado de cada jornada.

DAZN F1 contará con su equipo habitual en los test de F1 2026 en Bahrein, con el llamado 'trio calavera' formado por el narrador Antonio Lobato y los comentaristas Toni Cuquerella y Pedro de la Rosa, además del reportero Tomás Slafer, y los también comentaristas Pablo Cifuentes y Javier Quilón, que revelarán a los titulares como siempre han hecho, de manera brillante.

Pero además, habrá una gran novedad, y es que han anunciado que para estos test, contarán en el mismo circuito con Miguel Ángel Román, una de las voces estrella de DAZN por sus peculiares narraciones de fútbol, que vivirá el ambiente del paddock y también contribuirá a hacer más completas las retransmisiones.

Como comentaristas de lujo en determinados momentos de las pruebas también estarán, jueves y viernes, dos jóvenes pilotos, Sebas Montoya, hijo del mítico Juan Pablo Montoya, que seguirá en la F2 en 2026 con Prema y Bruno del Pino, sobrino de Pedro de la Rosa, que repetirá en 2026 en la F3 aunque cambiando de equipo, ahora con Van Amersfoort Racing.

¿Cuánto vale ver la F1, MotoGP y todo el motor en DAZN?

DAZN sigue siendo la dueña en exclusiva de los derechos de retransmisión de la F1 y MotoGP en España, y su paquete o mejor dicho 'plan Motor', que contiene las dos categorías reinas del automovilismo y motociclismo pero también NASCAR, F2, F3, Moto2, Moto3 y más (el WSBK este mismo fin de semana, S-CER, DTM...), tiene ahora mismo un precio de 29,99€ al mes si prefieres ir mes a mes, o de 164,99 € todo el año en un precio único, o de 14,99€ al mes si te suscribes anualmente pero haces pago fraccionado.