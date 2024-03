Damon Hill elogia cómo Sainz ha respondido a su marcha de Ferrari

Muchos se preguntaban cómo afectaría a Carlos Sainz saber que al final de esta temporada no tenía equipo, tras la decisión de Ferrari de fichar a Hamilton para 2025 incluso antes de arrancar este curso. La respuesta del madrileño ha sido sumar un podio en la primera carrera y una victoria en la tercera, las dos únicas que ha disputado.

Al hecho de que su equipo no le renovara se sumó que se perdió el GP de Arabia Saudí por apendicitis. Y en su regreso, aún sin estar al 100% físicamente, maravilló a todos con la primera fila y luego ganó con superioridad.

Damon Hill, campeón del mundo de F1 en 1996, alabó lo logrado por Sainz, apuntando a esa salida de Ferrari y a su reacción.

Cuando le preguntaron en el podcast F1 Nation si la victoria en Australia era más sorprendente que la del año pasado en Singapur, contestó: "Creo que sí, Creo que teniendo en cuenta todo lo que, ya sabes, ha pasado... El hecho de que le hayan dicho que ya no era necesario cuando acabe este año".

"Creo que eso podría desmotivar a alguien. Pero él no tiene ese tipo de personalidad y básicamente le ha liberado quizás para ir y decir: 'Bueno, estoy aquí por mí. Y voy a usar este Ferrari y voy a hacer lo que sé hacer, y puedes decirme que pare o lo que sea, pero no importa porque estoy luchando por mi supervivencia", elogió Hill, que ve a Sainz una persona muy luchadora, de las que no se vienen abajo ante los problemas.

"Cuando alguien está hundido, o bien vuelve a levantarse o bien se sigue arrastrando por el suelo, y a él no le ha pasado, no es ese tipo de persona. Ha demostrado que sabe luchar, y la lucha es realmente poderosa. Y creo que lo ha expresado fantásticamente bien en el fin de semana de Melbourne".

Mira: La épica recuperación de Carlos Sainz para ganar en Australia tras su apendicitis

"Sí, creo que es un punto muy bueno el que comentas", respondió cuando se le recordó que había sido operado de apendicitis y que su sustituto Ollie Bearman se había ganado muchos elogios. "Porque no estábamos seguros de que pudiera pilotar, y miras su cara, y su cara es completamente diferente. Perdió mucho peso. Así que, al no poder entrenar tan duro, al no poder aumentar sus reservas de energía y demás, es increíble lo que ha hecho".

Sainz es el único piloto 'no Red Bull' que desde 2022 ha ganado carreras en F1, y el único más allá de Max Verstappen que lo ha hecho desde abril de 2023. Eso llevó a preguntarle a Hill si consideraba que ahora mismo estaba por encima de su compañero Charles Leclerc, y contestó: "Se supone que no debería decir esto, ¿verdad? Pero creo que lo he sentido desde Silverstone [2022], cuando Carlos estaba dando instrucciones al equipo sobre su estrategia".

"Y Carlos decía en plan 'dime qué tengo que hacer', o se molestaba porque le daban órdenes de equipo. Esas son características de un piloto que es consciente de que es capaz de hacer frente a mucha más información cuando está pilotando. Carlos es inteligente, y creo que en Australia ha demostrado que no sólo es un piloto que piensa, sino que también es rápido, y en la carrera, Charles, por la razón que sea, se ha visto superado por Carlos y también por sí mismo", concluyó.