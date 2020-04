El cuello, el mayor dolor que sufrirán los pilotos de F1

1952 - El año del primer título de Ascari, la primera cancelación 1 / 14 Foto de: LAT Images La primera cancelación de un gran premio de Fórmula 1 tuvo lugar en la tercera temporada, en 1952. Se suponía que el GP de España iba a ser la novena y última parada del campeonato, en el circuito de Pedralbes, pero acabó siendo cancelado por razones económicas. La situación se repitió nuevamente en 1953, y hasta el 54 no se logró celebrar esa prueba en nuestro país.

1955 - Consecuencias de la tragedia en las 24 Horas de Le Mans 2 / 14 Foto de: LAT Images En 1955, un desastre marcó la historia del automovilismo mundial. En las 24 horas de Le Mans, en un accidente del piloto de Mercedes Pierre Levegh perdieron la vida 83 espectadores y otros 180 salieron heridos. La repercusión del accidente fue tal que afectó al calendario de la F1, que canceló las carreras de Francia, Alemania, Suiza y España. En Suiza, las consecuencias fueron aún mayores, ya que las autoridades prohibieron toda competición de motor en el país, algo que se mantuvo hasta 2018, cuando la Fórmula E corrió en Zúrich. Sin embargo, cuando la Fórmula 1 se hizo tan popular en el país vecino (Francia) en la década de los 70, se buscó una segunda carrera allí, y el club automovilístico suizo vio su oportunidad. Ofreció organizar el Gran Premio de Suiza... en Dijon, Francia. La edición de 1982 la ganó Keke Rosberg, pero la de 1983 fracasó. El canal de televisión francés RTF se negó a que se disputara una segunda carrera además de su propio Gran Premio de Francia.

1956 y 1957 - La Guerra de Suez (o Guerra del Sinaí) 3 / 14 Foto de: LAT Images En 1956, el mundo puso los ojos en el conflicto armado que se conoció como la "Guerra de Suez", entre Israel y Egipto. Por ella, el precio del combustible subió mucho y las carreras en España y los Países Bajos se volvieron inviables para los equipos, teniendo que cancelarlas. Al año siguiente, la guerra continuó afectando al calendario de Fórmula 1 y otras tres carreras tuvieron que cancelarse: además de España y los Países Bajos nuevamente, la cita belga sufrió el mismo destino.

1960 - Por la seguridad de los pilotos 4 / 14 Foto de: LAT Images Ese año, el GP de Alemania se celebraría en el circuito urbano de AVUS, en Berlín. Pero debido a las quejas de los pilotos sobre los peligros de la pista, especialmente las curvas, que tenían una pendiente de 40 grados, la carrera se canceló.

1969 - Cancelación por boicot 5 / 14 Foto de: LAT Images En 1969, el Gran Premio de Bélgica fue cancelado debido al boicot por de los pilotos, que exigieron cambios para hacer la pista más segura. El boicot se produjo después de una inspección del circuito que hizo Jackie Stewart, que en ese momento era el piloto de la parrilla más involucrado en temas de seguridad. Como los propietarios del circuito de Spa no cedieron a las solicitudes de los pilotos, la carrera fue cancelada. El GP de Bélgica pasó por la misma situación dos años después, en 1971, y después de eso, quedó fuera del calendario de Fórmula 1 hasta 1983, cuando la pista fue renovada y acortada.

1972 - Cancelaciones en América 6 / 14 Foto de: LAT Images En 1972, la F1 ya estaba tratando de tener dos carreras en Estados Unidos, como Liberty quiere hacer ahora. Pero el diseño del GP de Occidente en los Estados Unidos, en California, no se llevó a cabo. Otro gran premio cancelado ese año fue México. Después de la muerte el año anterior de Pedro Rodríguez, un piloto que era ídolo nacional en México, el interés de los mexicanos en la carrera se redujo considerablemente y la prueba se canceló.

1981 - Guerra FISA-FOCA 7 / 14 Foto de: LAT Images El Gran Premio de Sudáfrica de 1981 iba a ser la carrera de apertura de la temporada, pero fue víctima de un prolongado conflicto entre la asociación de automovilismo FISA (antiguo equivalente a la FIA) y algunos de los equipos, liderados por Bernie Ecclestone, unidos en la FOCA. El trasfondo era una lucha por el poder y, por supuesto, por el dinero. La batalla se recrudeció tanto, que la FISA quiso trasladar el GP de Sudáfrica a una fecha posterior, pero la organización local no lo aceptó. La FISA decidió entonces privar a la carrera de su estatus como evento oficial del mundial y, aunque se celebró, no contó para el campeonato. Ferrari, Alfa Romeo, Ligier, Renault y Osella apoyaron la FISA y no participaron en esa cita.

1983 - Intento fallido de un GP en Nueva York 8 / 14 Foto de: Sutton Motorsport Images En la temporada de 1983, la Fórmula 1 intentó organizar una carrera en Nueva York, en un circuito urbano que se establecería en el distrito de Queens, pero el proyecto no se materializó, ni siquiera en los siguientes dos años. Si se hubiera celebrado, la carrera en Nueva York sería la tercera en territorio estadounidense en el mismo año, junto con Long Beach y Detroit.

1985 - Aplazamiento en Bélgica 9 / 14 Foto de: Sutton Motorsport Images En la temporada de 1985, el Gran Premio de Bélgica se iba a disputar el 2 de junio, pero después de problemas con el nuevo asfalto del circuito, la carrera tuvo que posponerse hasta el 15 de septiembre.

1987 - ¡Exceso de patrocinadores! 10 / 14 Foto de: Tom Haapanen Una de las historias más curiosas de cancelaciones de carreras de Fórmula 1 se dio en el Gran Premio de Canadá de 1987. Ese año, la prueba se canceló porque los organizadores no pudieron resolver un problema inusual: dos cervecerías locales, Labatt y Molson, querían ser los patrocinadores principales del evento, pero no fue posible llegar a un acuerdo y la carrera no se disputó.

1995 - Efectos del terremoto en la ciudad de Kobe 11 / 14 Foto de: Sutton Motorsport Images El GP del Pacífico, que se iba a disputar en el circuito de Okayama el 16 de abril, tuvo que reprogramarse después del terremoto cerca de la ciudad de Kobe en enero, donde fallecieron más de 6.000 personas. La carrera fue aplazada al 22 de octubre.

2003 - Conflicto por patrocinadores de tabaco 12 / 14 Foto de: Ferrari Media Center En 2002, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, decidió prohibir la publicidad de tabaco en eventos deportivos de todo el mundo. Debido a que muchos equipos estaban patrocinados por la industria tabacalera en ese momento, a la Fórmula 1 se le otorgó un permiso especial para seguir con dicha publicidad hasta finales de 2006, mientras buscaba otras fuentes de ingresos. Sin embargo, el gobierno belga no quiso ninguna excepción e inmediatamente impuso una prohibición general, incluso para el Gran Premio de Bélgica de 2003. Los equipos protestaron, solo querían seguir con sus pegatinas de marcas de tabaco. La FIA se puso de parte de los equipos y retiró la carrera del calendario.

2011 - La cancelación más reciente, por política 13 / 14 Foto de: XPB Images Una regla no escrita es que la política no debería interferir en los deportes y los deportistas no deberían interferir en la política. Sin embargo, eso es exactamente lo que sucedió en 2011. El Gran Premio de Bahrein estaba programado para el 13 de marzo como comienzo de la temporada, pero la Primavera Árabe que se apoderó de todo Oriente Medio y también alcanzó a ese reino del Golfo Pérsico. Se produjeron graves disturbios en el país. Y, ante el temor de que un evento de tanta repercusión como una carrera de Fórmula 1 pudiera ser utilizado por los manifestantes para llamar la atención de los medios de comunicación de todo el mundo, el príncipe heredero bahreiní decidió cancelar la carrera. Se sugirió un cambio en el calendario para que la carrera de Bahrein se celebrará el 30 de octubre y el Gran Premio de India cerrara el año en diciembre, pero los equipos se negaron y la carrera fue finalmente cancelada.