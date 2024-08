¿Cuántos pilotos de F1 han participado en los Juegos Olímpicos?

Aunque el automovilismo nunca formó parte de los Juegos Olímpicos, de hecho tan solo hubo una vez en la historia en la que un deporte de motor estuvo en el evento deportivo más importante del mundo, cuando en la edición de París en 1900 se disputaron catorce pruebas. Sin embargo, ninguna de ellas tuvo un reconocimiento tal y como lo conocemos en la actualidad, por lo que se puede decir que fueron simples exhibiciones, ya que el COI no aclaró su condición.

No obstante, a lo largo de la trayectoria de esta cita que se celebra cada cuatro años hubo varios pilotos de Fórmula 1 que probaron suerte para llevarse una medalla olímpica, y en Motorsport.com hacemos un repaso de cómo les fue en cada disciplina. Recordamos que puede ser tanto de los habituales juegos veraniegos, como los de invierno, así como también los paralímpicos.

Alex Zanardi - Ciclismo de mano

Después de perder sus dos piernas en un grave accidente en la CART en 2001, el piloto italiano participó en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 en la modalidad de ciclismo de mano, en donde conquistó dos medallas de oro. La primera fuera fue en la contrarreloj individual H4, mientras que la segunda fue en la cita de ruta H4, tras más de dos horas pedaleando.

A eso hubo que sumar otra medalla de oro en la modalidad de contrarreloj H5 y la plata en la carrera de pelotón en los Juegos Paralímpicos de Río 2016, para un total de cuatro galardones.

Prince Bira - Vela

Fue el primer piloto tailandés en participar en la Fórmula 1, en donde llegó a rozar el podio en dos ocasiones en la década de 1950, aunque no solo destacó en el automovilismo, puesto que también lo hizo en vela durante cuatro olimpiadas, porque estuvo presente en los Juegos Olímpicos de Melbourne 1956, Roma 1960, Tokio 1964 y Munich 1972.

A lo largo de esas representaciones para Tailandia, solo pudo ser 12º como mejor resultado en la cita australiana, con lo que se marchó sin ningún metal para su casa, aunque con el orgullo de ser multidisciplinar en el deporte.

Alfonso De Portago - Bobsleigh

El primer piloto español de la historia en conseguir un podio en la Fórmula 1, Alfonso de Portago, participó en los Juegos Olímpicos de Invierno de Cortina d'Ampezzo 1956, en donde logró acabar en la cuarta posición con el equipo nacional en la prueba doble, y noveno en la cuádruple.

No obstante, es más conocido por su gesta con el Cavallino Rampante, ya que acabó en la segunda posición en la carrera del Gran Premio de Gran Bretaña 1956, aunque un año después se llevó la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de Bobsleigh.

Divina Galica - Esquí y Slalom

Con tan solo 18 años participó en sus primeros Juegos Olímpicos de Invierno, en los de Insbruck 1964, en el que compitió en esquí y slalom. También estuvo en los de Grenoble 1968, Sapporo 1972 y Albertville 1992, incluso llegó a ser la capitana del equipo británico y logró el récord de velocidad al ir a 124 millas por hora, que se corresponde con casi 200 kilómetros por hora.

En la Fórmula 1, Divina Galica participó en tres grandes premios, aunque no se clasificó en ninguno, pero cuenta con el orgullo de ser una de las pocas mujeres que condujo un monoplaza de la máxima categoría.

Roberto Mieres - Vela

Nacido en Mar del Plata en el seno de una familia con mucha afición a los deportes, Roberto Mieres participó en muchas disciplinas, entre ellas el automovilismo, en donde llegó a estrenarse en la Fórmula 1 en hasta 17 grandes premios en la década de 1950. El argentino consiguió tres cuartas posiciones como mejor resultado en su trayectoria con Maserati, incluso llegó a quedar octavo en la clasificación mundial de 1955.

Sin embargo, también probó suerte en la vela, una modalidad en la que llegó a los Juegos Olímpicos de Roma 1960. En territorio italiano pudo alcanzar la 17ª plaza junto con Víctor Fragola, aunque lo más curioso es que coincidió con otro piloto del Gran Circo, Prince Bira.

Ben Pon - Tiro

Pocos podrían saber de quién se trata, pero muchos conocen a la Volkswagen Van, y fue el padre de Ben Pon quien la creó. Bajo la bandera de Países Bajos, el neerlandés estuvo muy ligado al automovilismo desde niño, y eso se reafirmó con su debut en la Fórmula 1 en el gran premio de su país en 1962, aunque tuvo que retirarse con su motor Porsche.

Sin embargo, en las 24 Horas de Le Mans tuvo bastante éxito, puesto que subió a lo más alto del podio dos veces, en 1961 y 1967 en las categorías de S 1.6 y S 2.0 respectivamente. Aunque su trayectoria deportiva no se quedó ahí, ya que participó en los Juegos Olímpicos de Munich 1972 en tiro, en donde acabó en la 31ª posición.

Bob Said - Bobsleigh

Al igual que Alfonso de Portago, el estadounidense destacó en bobsleigh, y lo mismo que Ben Pon, tan solo participó en una carrera de Fórmula 1 en su propia casa, el Gran Premio de Estados Unidos 1959. En aquella prueba, Bob Said tuvo que retirarse, aunque durante ese año también estuvo en la parrilla de la NASCAR para la Daytona 500, de la cual abandonó.

En cuanto a sus participaciones olímpicas, el neoyorquino estuvo en los Juegos Olímpicos de Invierno de Grenoble 1968 y Sapporo 1972, en los que llegó a ser 10º y 14º en la modalidad de cuatro compañeros respectivamente.

Robin Widdows - Bobsleigh

Los pilotos de Fórmula 1 del pasado parecían tener preferencia por una modalidad en particular, ya que Robin Widdows también participó en los Juegos Olímpicos de invierno de Innsbruck 1964 y Grenoble 1968, con un mejor resultado de octavo con el equipo de Gran Bretaña con otros tres compañeros más. No consiguió ninguna medalla en sus actuaciones, pero eso no le impidió probar suerte en el automovilismo.

Tan solo estuvo presente en el Gran Premio de Gran Bretaña 1968, en donde tuvo que retirarse, además de que quiso estar en la parrilla de las 24 Horas de Le Mans de 1969. En la mítica prueba francesa fue séptimo con Matra, y sigue con vida tras esas destacadas actuaciones.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!