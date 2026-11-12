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Cuándo se decidió realmente el mundial de F1 2026 para Mercedes

Mercedes F1 es campeona del mundo de constructores en 2026, aunque Ferrari y Red Bull hayan sumado más puntos últimamente: este análisis revela cuándo se decidió realmente el título.

Stefan Ehlen

Editado: 12 nov 2026, 8:21

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Mercedes lo ha conseguido: con el Gran Premio de São Paulo de 2026, la escudería de Brackley se proclamó antes de tiempo campeona del mundo de constructores de la Fórmula 1. Tras 20 fines de semana de carrera, las Flechas Plateadas lideran la clasificación general con 652 puntos. Le sigue Ferrari con 510, por delante de Red Bull con 415 y McLaren con 398.

Sin embargo, por muy clara que parezca la tabla general, no refleja en absoluto el equilibrio de fuerzas actual. Y es que Mercedes hace tiempo que dejó de ser el equipo dominante de la Fórmula 1. En las últimas carreras, tanto Red Bull como Ferrari han tenido más éxito.

Entonces, ¿cómo es posible que Mercedes ya se haya asegurado el título mundial en Brasil? La respuesta está en la primera mitad del curso y en una revolución técnica para la que, al parecer, los de Toto Wolff estaban mejor preparados que muchos de sus rivales.

Y es que en este 2026 comenzó una era normativa completamente nueva en la Fórmula 1. Y Mercedes aprovechó el cambio para hacerse con una ventaja temprana que la competencia, a pesar de sus avances posteriores, ya no pudo recuperar.

Cómo consiguió Mercedes su gran ventaja

Esto queda especialmente claro al analizar las últimas diez carreras: en este periodo, Mercedes ha sumado 294 puntos, más que cualquier otro equipo. Le sigue Red Bull con 261, por delante de Ferrari con 225 y McLaren con 201. Sin embargo, la ventaja de Mercedes en esta muestra es considerablemente menor que en la clasificación general.

En las últimas diez carreras, por tanto, Mercedes solo aventaja a Red Bull en 33 puntos. En las últimas ocho jornadas domonicales, la ventaja se reduce incluso a un solo punto: 227 frente a 226.

Esto significa, a la inversa, que Mercedes ya había conseguido la mayor parte de su ventaja actual cuando la competencia aún no estaba a su nivel con la nueva generación de monoplazas.

De hecho, Mercedes tuvo un éxito rotundo en los grandes premios de Países Bajos e Italia. Solo en estas dos carreras, el equipo sumó 89 puntos, mientras que Red Bull solo cosechó 24. Así pues, Mercedes amplió su ventaja sobre los de Milton Keynes en 65 tantos. Un colchón que resultaría extremadamente valioso a medida que avanzaba la temporada.

Cuándo terminó el dominio de Mercedes

Sin embargo, tras Monza, el panorama en cuanto a la cosecha de puntos comenzó a cambiar. En Madrid, Mercedes sumó 35 puntos frente a los 26 de Red Bull. En Azerbaiyán, la ventaja ya fue notablemente menor: 35 unidades frente a 33. El verdadero punto de inflexión se produjo en el Gran Premio de Bahrein en Sepang: allí, Red Bull sumó 35 puntos, mientras que Mercedes solo consiguió 18. Incluso Ferrari, con 27, se situó por delante de la marca alemana.

Fue el comienzo de una nueva fase de la temporada en la que los ahora proclamados campeones ya no eran la referencia. En las cinco carreras a partir de Bahrein, Red Bull ha sumado un total de 152 puntos. Ferrari, 132, mientras que Mercedes, por su parte, solo 114. Con ello, Mercedes ha caído incluso al tercer puesto en el estado de forma reciente.

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

La evolución resulta aún más evidente al comparar dos periodos de igual duración: en los cinco domingos anteriores a Malasia, Mercedes sumó 180 puntos, mientras que en las cinco carreras a partir del GP de Bahrein solo ha conseguido 114. Esto supone un descenso de casi el 37 por ciento. Red Bull aumentó su cosecha en la misma comparación, de 109 a 152 puntos, y Ferrari pasó incluso de 93 a 132.

Así pues, la competencia no solo ha recortado distancias, sino que últimamente también ha superado a Mercedes. Esto indica que los perseguidores han podido compensar, al menos en parte, sus déficits iniciales a lo largo de 2026.

Precisamente, en una nueva era normativa, esta evolución no es inusual: los equipos adquieren experiencia con sus coches, comprenden mejor sus puntos débiles y pueden mejorarlos con actualizaciones específicas.

Ferrari es el verdadero rival en el Mundial

Sin embargo, sería un error considerar esta evolución únicamente como un duelo entre Mercedes y Red Bull. Y es que, en el Mundial de Constructores, Ferrari sigue siendo el principal perseguidor, con 510 puntos. La Scuderia aventaja en 95 puntos a los de las bebidas energéticas y, últimamente, también ha mejorado notablemente. Desde Azerbaiyán, Ferrari ha sumado incluso algo más que Mercedes: 152 puntos frente a 149. A partir de Bahrein, la comparación es aún más clara: 132 puntos para los italianos frente a 114 de sus contendientes.

Sin embargo, este repunte llegó demasiado tarde para disputarle el título a Mercedes. Tras la carrera de Brasil, la casa de Maranello se encuentra a 142 puntos y, matemáticamente, ya no puede alcanzar al nuevo campeón del mundo de constructores en las citas restantes.

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Anadolu via Getty Images

A McLaren también hay que tenerlo en cuenta. El equipo de Woking, con 398 puntos, se encuentra a solo 17 de Red Bull, pero solo ha sumado 92 puntos en las últimas cinco carreras. En el Gran Premio de Brasil, McLaren fue, con 33 puntos, el equipo más exitoso junto con Red Bull.

Cabe destacar que McLaren también utiliza unidades de potencia de Mercedes. Por lo tanto, la ventaja inicial de las Flechas Plateadas no puede atribuirse sin más al motor. La integración de la unidad de potencia en el monoplaza, la aerodinámica y la puesta a punto del conjunto también han desempeñado un papel importante.

En cualquier caso, la evolución actual de los puntos pone de manifiesto lo reñida que está ahora la competición. No se observa en ninguno de los perseguidores una superioridad comparable a la que tenía Mercedes al inicio del año durante un periodo prolongado.

Por qué Mercedes ya se proclamó campeón del mundo en Brasil

Ahí radica precisamente la clave de la conquista anticipada del título: Mercedes se benefició en Brasil de una ventaja en puntos que se había acumulado durante la fase inicial del nuevo reglamento. Mientras que otros equipos aparentemente necesitaron más tiempo para que sus nuevos monoplazas fueran competitivos, Mercedes ya era capaz de sumar puntuaciones elevadas de forma regular.

Y esos primeros éxitos dieron sus frutos: incluso cuando Red Bull y Ferrari se hicieron más fuertes a medida que avanzaba la temporada, la diferencia ya era tan grande que los perseguidores ya no pudieron recuperarla.

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