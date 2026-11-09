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Wolff reflexiona sobre la sequía rota de Mercedes F1: "No fuimos unos perdedores totales"

Mientras Mercedes se ha hecho con su noveno Mundial de Constructores, Wolff repasa la era del efecto suelo en la Fórmula 1.

Benjamin Vinel Federico Faturos

Publicado: 9 nov 2026, 18:17

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Toto Wolff, Mercedes

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

El director del equipo Mercedes, Toto Wolff, afirma que la escudería no fue "una completa fracasada" durante los cuatro años en los que no consiguió ningún título mundial de Fórmula 1.

Las Flechas Plateadas se hicieron con su noveno campeonato de constructores el domingo en el Gran Premio de Brasil, una semana después de que Andrea Kimi Antonelli se convirtiera en el campeón de pilotos más joven de la historia.

Mercedes se ha impuesto justo cuando la F1 ha cambiado a una nueva normativa sobre chasis y unidades de potencia para 2026, pero la anterior era del efecto suelo fue dura para la escudería: solo logró siete victorias entre 2022 y 2025, frente a las 12 de este año.

"La cuestión es que, cuando te encuentras en estos momentos difíciles, como nos pasa a todos a veces en la vida, no es tan fácil seguir adelante", afirmó Wolff. "Porque, mirando atrás, te dices: 'Necesitábamos esos momentos difíciles para crecer como personas o como organización'. Pero cuando estás de bajón, eso es bastante difícil de sentir".

«Así que, echando la vista atrás, creo que estos últimos cuatro años fueron muy difíciles, entre equivocarnos y luego entender más o menos por qué nos equivocábamos, para finalmente darnos cuenta de que no, que no lo entendíamos. Y eso supuso un gran vaivén".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes; Toto Wolff, Mercedes

Foto de: Alex Bierens de Haan / Getty Images

"Pero dentro de 10 o 20 años, cuando miremos atrás y analicemos las estadísticas, veremos que no fue que fuéramos unos completos perdedores durante esos cuatro años, porque terminamos [tercero, segundo, cuarto y segundo, sucesivamente, en la general de constructores]. Ganamos carreras, muchas carreras".

"Así que, si nos fijamos en las cifras puras y duras, no fue tan malo, pero no nos sentíamos bien. Y la resistencia del equipo —la gente que se mantuvo unida en esos momentos difíciles— es un factor importante".

"Así que sienta muy bien haber conseguido estos dos títulos. No hay muchos equipos deportivos que lo hayan logrado tras una racha de campeonatos consecutivos, seguida de una etapa difícil y, después, una vuelta a lo más alto. Así que estoy muy orgulloso de que formemos parte de este grupo tan reducido de equipos que lo han conseguido en cualquier deporte".

El noveno título de constructores de Mercedes significa que ha igualado a Williams en los anales de la historia de la F1 y que está a solo un título de McLaren. Ferrari tiene el récord, con 16 victorias en el campeonato.

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