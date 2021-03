Test F1: Red Bull asusta y Sainz ilusiona; Alonso, 9º

Acabó la corta pero intensa pretemporada 2021 de Fórmula 1, las tres únicas jornadas de test que acogió el circuito de Bahrein. Y lo hizo con una tarde que lucía un cartel de lujo, con los españoles Fernando Alonso y Carlos Sainz, pero también con el campeón Lewis Hamilton, el aspirante Max Verstappen y con Sebastian Vettel.

Max Verstappen fue el gran protagonista, siendo el primer piloto en bajar del 1:30 en todo el fin de semana, y dando a Red Bull la primera plaza y las mejores sensaciones. Su 1:28.960, a 28 minutos del final, fue insuperable, y de hecho nadie bajó del 1:29. Quedó la incertidumbre de hasta dónde habría llegado si no se hubiera topado con el Haas de Nikita Mazepin cuando buscaba mejorar.

El equipo de las bebidas energéticas (con quienes Pérez había liderado la mañana) salen reforzados de los test, mientras que en la zona media todo parece muy igualado. De hecho muy cerca, a solo 0.093s (aunque con un compuesto más blando) terminó Yuki Tsunoda. AlphaTauri parece haber seguido un camino ligeramente diferente al de Red Bull este año, pero de momento da resultado.

Carlos Sainz, con los Pirelli C4, logró su mejor vuelta a poco más de 20 minutos, y alcanzó la tercera plaza rodando en 1:29.5, aunque a seis décimas de Verstappen. El madrileño fue muy regular en las tandas largas del inicio de la sesión y, pese a un problema en la caja de cambios del Ferrari al final de la tercera hora, dio más de 75 vueltas.

Detrás de Sainz estuvo Raikkonen, que dio la sorpresa con el Alfa Romeo con neumáticos C5. De hecho los dos pilotos vivieron un momento tenso cuando, ya al final, y cuando la señal de la televisión española no estaba emitiendo, estuvieron cerca de sufrir un accidente en la curva 10 tras un rifirrafe en varios giros.

Fernando Alonso, que cerró la pretemporada para Alpine, nos dejó con las ganas de ver el ritmo absoluto en vuelta rápida. Ni el asturiano ni el equipo francés parecieron preocupados por la posición y terminó 9º, con casi 70 vueltas, más centrado en acumular kilometraje y probar ritmo en tandas largas que en simular clasificación.

Mercedes mantuvo la intriga de su rendimiento real. Hamilton no forzó la máquina (o no pudo) y, ni siquiera con el neumático más blando, pudo pasar del quinto lugar. Incluso se marcó un aparatoso trompo cuando quedaban 23 minutos, y pareció sufrir con el pilotaje. Los alemanes solo se mostraron en la tarde del martes, pero cierran la pretemporada generando dudas que, sin embargo, podrían disipar en cuanto llegue el primer gran premio.

Por su parte, Vettel fue sumando vueltas en la primera parte de la práctica cuando su coche le dejó. Y es que Aston Martin nuevamente sufrió problemas y volvió a tener que colocar las pantallas negras delante del box, perdiéndose más de la mita de la sesión, y el alemán y su compañero Stroll acabaron últimos, dejando muchas dudas.

A continuación, los tiempos combinados: Así sería la parrilla de la Fórmula 1 2021 según los test de Bahrein

Resumen de la tarde de la Jornada 3 de los test de pretemporada 2021 en Bahrein

La sesión de tarde comenzó de manera tranquila, aunque Vettel, Ricciardo y Alonso salieron rápidamente, y el alemán de Aston Martin fue el primero en marcar tiempo. Sin embargo, los equipos decidieron probar ritmo en tandas largas en las dos primeras horas, y ninguno mostró realmente sus cartas.

Con tantos coches en pista rodando, se vivieron momentos que recordaron las carreras, como cuando Fernando Alonso adelantó en la recta principal al Mercedes de un Hamilton que pasó la primera hora en el box mientras su equipo afinaba el monoplaza. ¿Presagio de 2021? Probablemente no, ¡pero vaya momento!

También se vivió un instante de tensión con el trompo de Yuki Tsunoda con el AlphaTauri, que estuvo cerca de impactar con el Alfa Romeo de Raikkonen.

Los tiempos de la mañana permanecieron en lo alto de la tabla en los primeros 120 minutos, y la sesión pareció animarse en las dos últimas horas de la pretemporada. Ricciardo fue el primero en atacar y subió, con neumáticos medios, a la tercera plaza. Y Verstappen, a falta de una hora y 51 minutos, con neumáticos experimentales de C3 de Pirelli, detuvo el cronómetro en 1:29.942, para colocar a los dos Red Bull al frente.

El holandés siguió atacando y, pese al récord en el primer sector, no exprimió al máximo y no mejoró su marca. También con neumáticos experimentales salió Hamilton, pero el inglés mantuvo el mismo ritmo que en el anterior stint, lo que le dejaba 13º.

Ricciardo puso el compuesto C4 y, a pesar de no lograr la vuelta perfecta, ascendió al segundo lugar, aunque a dos décimas de Verstappen. Con 90 minutos para el final, Fernando Alonso mejoró su marca y se colocó quinto, aunque Raikkonen le superó para alcanzar el cuarto puesto.

Verstappen redujo aún más su marca y bajó a 1:29.792, metiendo casi cuatro décimas al segundo. Poco después, Aston Martin recurrió de nuevo a las pantallas negras que se colocan delante del garaje cuando hay un problema de fiabilidad, y Vettel tuvo que bajarse del coche.

Fernando Alonso puso el neumático C4 blando en el Alpine, pero un mejorable segundo sector le impidió pasar el cuarto escalón.

Yuki Tsunoda sorprendió cuando, con el C4 en el AlphaTauri, ascendió al segundo puesto, a dos décimas del Red Bull. Luego hizo el récord del sector 1, pero levantó e hizo pensar que no quiso ir más allá. Poco después, Hamilton también puso los Pirelli rojos, pero solo llegó hasta el octavo lugar, sin forzar.

Justo cuando quedaba una hora, a Carlos Sainz se le quedó atrancada la cuarta marcha en el Ferrari y, con problemas en la caja de cambios, tuvo que volver al box. El trabajo del equipo no duró ni media hora, y el madrileño luego pudo volver a salir.

Y comenzaron a llover nuevos tiempos rápidos. Kimi Raikkonen marcó el récord con un 1:29.766 con neumáticos C5, y Tsunoda consiguió acercarse a solo 0.011s. Hamilton mejoró su marca, pero se mantuvo discreto, séptimo por detrás de Alonso y superando el tiempo de la mañana de Leclerc.

Quedaban 45 minutos cuando Verstappen fue a por todas, con neumáticos C3. Y, pese a que se salió de pista en el segundo sector, batió el récord y detuvo el reloj en 1:29.733. Sin embargo, Yuki Tsunoda contestó y aprovechó los C5 para rodar en 1:29.2, dejando casi a cuatro décimas a Verstappen.

El holandés puso los C4 y no tuvo problemas para recuperar el liderato, siendo el primero en bajar a 1:28.9.

Ni siquiera con los C5 pudo Hamilton acercarse a sus rivales, aunque sí pudo subir al cuarto puesto a falta de 34 minutos. Luego, cuando iba a empezar una vuelta rápida, perdió el control del Mercedes en la última curva, con un trompo.

Acto seguido Russell mejoró y alcanzó la quinta plaza, aunque cayó a la sexta cuando Sainz, con neumáticos C4, mejoró para situarse tercero. Desde ahí, hasta el final, no cambió más en la tabla de tiempos.

Hamilton pareció no hacerse con el control del Mercedes, teniendo que hacer correcciones en cada vuelta, y Alonso no fue a por una vuelta rápida. De hecho, en los últimos minutos no hubo la lluvia de récords que sí hemos visto en otras ocasiones al final de unos test, como si nadie quisiera realmente mostrar todo su potencial.

Lo próximo, 'fuego real', y es que la siguiente vez que veamos los monoplazas salir a pista será para el GP de Bahrein que abre el mundial el 26 al 28 de marzo.