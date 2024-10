El elemento crítico que Haas mejoró para conseguir resultados con Hulkenberg

El director del conjunto estadounidense, Ayao Komatsu, afirmó que convencer a Nico Hulkenberg para que acepte un enfoque diferente en los entrenamientos de invierno fue la razón de la gran mejora de sus resultados en la temporada 2024 de Fórmula 1. La escudería norteamericana, que acabó en la última posición en la pasada campaña, lucha por la sexta posición en la actualidad, y se encuentra a tan solo tres puntos de su objetivo, con seis pruebas para el final de la campaña.

Así están los mundiales de la temporada 2024 de Fórmula 1: Fórmula 1 Mundial de pilotos y equipos de F1 2024: posiciones y puntos actualizados

El piloto alemán sumó el 54,2% de los 31 puntos de Haas hasta ahora, en comparación con el 66,7% de los apenas 9 que cosecharon en el pasado curso. La impresionante mejora en el estado de forma del equipo se atribuye a los cambios en el diseño del VF-24, lo que significa que ahora pueden mantener sus neumáticos con vida y presionar más durante las carreras.

Sin embargo, aunque el monoplaza ahora es mucho mejor, Ayao Komatsu, reveló ahora que consideraba que los avances del conjunto se deben también al paso adelante en el lado del piloto. En una entrevista exclusiva con Motorsport.com, explicó que cree que Nico Hulkenberg fue "mejor" en general en comparación con el pasado curso, pero "no mejor en términos de dar referencias de clasificación, gestión de neumáticos o de carrera".

En 2023, el germano fue bastante bien durante los sábados, pero no pudo puntuar con regularidad debido a los problemas con el desgaste de los compuestos, pero ya consiguió igualar su total de apariciones en la Q3 con ocho a falta de un cuarto de la campaña. Sin embargo, su director insistió en que fue "mucho mejor" en la gestión debido a una decisión clave que tomaron a principios de año.

"No viene solo de él", explicó Ayao Komatsu. "Simplemente de todo el equipo, de la forma en que trabajamos juntos desde los entrenamientos de pretemporada, involucrando a los pilotos en el centro para entender cómo tiene que gestionar los neumáticos. El coche es mejor, así que es más fácil de gestionar, pero por su parte también, creo que su comprensión es mucho mejor".

"Y después, porque nos hemos centrado en ello desde el primer día, creo que él sabe notar cuánto tiempo necesita con la gestión de los neumáticos y marcar la diferencia", dijo. "Por lo tanto, creo que es mejor, aunque en la clasificación, creo que es igual, pero 'igual' en el sentido de que es 'muy bueno'".

El máximo responsable del equipo se refería a cómo completaron quince tandas largas en los dos primeros días de pruebas invernales, dejando a un lado los neumáticos blandos, antes de que de que sus pilotos hicieran una simulación de carrera completa el último día: "Tuvimos que hacer esa práctica, con la gestión de las gomas, en los entrenamientos de pretemporada".

"El año pasado intentamos que hicieran la gestión, pero no se lo creían del todo porque no experimentaron cuánta diferencia iba a suponer", explicó el japonés, al que se le preguntó por qué fue así. "Tienes que creer que va a tener tanta sensibilidad, le estás diciendo al piloto, 'tienes que, digamos, perder décimas en ciertas curvas', ¿cómo de doloroso es eso?".

"Sin embargo, después debes entender que 'si haces esto, verás la recompensa de una buena manera, y si no lo haces, este es el resultado', pero a menos que lo experimentes y lo veas en los datos, sentirlo espalda con espalda, es muy difícil aceptarlo", comentó. "No creo que la gestión de los neumáticos haya sido nunca su punto fuerte. Si nos fijamos en las carreras anteriores que solía hacer con Renault, no creo que fuera su punto fuerte y estos neumáticos son más sensibles".

"Así que, de nuevo, cuando volvió para 2023 en las pruebas de pretemporada, no teníamos el mismo enfoque, pero este invierno, para mí, no había opción, no es opcional, no es condicional", continuó. "Es solo que debemos conseguir que los pilotos lo experimenten, pero sí lo verán con las consecuencias positivas o negativas, entonces sabrán por qué están haciendo lo que están haciendo".

Nico Hulkenberg también dijo que el trabajo de su escudería en el invierno con la gestión de las gomas fue "bueno", y también pudo entender las diferentes estrategias sabiendo cómo funcionarían las gomas: "Fue una buena experiencia de aprendizaje para nosotros. No tenemos, en los fines de semana de carrera, muchos entrenamientos para practicarlo".

"Así que fue bueno, pero al mismo tiempo, como el coche y las características aerodinámicas eran tan diferentes, fue mejor, por lo que, ¿teníamos que hacer tanto en retrospectiva? Tal vez no", explicó el alemán a Motorsport.com. "No obstante, fue bueno, y si haces tandas con poco combustible en las pruebas, no es muy útil, así que me gustó la forma en que lo enfocamos".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!