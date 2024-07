Duras críticas de un expiloto de Red Bull a Pérez: "Hay que tomar medidas"

Pese a que lleva desde abril sin subirse a un podio y a que no está en el top 5 del campeonato de pilotos, Pérez logró renovar con Red Bull para al menos 2025, una decisión que muchos cuestionan y que, con el paso del tiempo, ha generado más dudas.

"Todo el mundo se pregunta por qué le han dado un nuevo contrato. Y por qué no le sustituyen", dijo Robert Doornbos, expiloto de Red Bull, a Motorsport.com. "Porque lo que Pérez está mostrando no es digno de Red Bull. En el pasado, a nadie se le ha dado tanto tiempo como a él".

"En Red Bull están muy indecisos con qué hacer con él", continúa Doornbos. "Ha habido jóvenes a los que subieron al equipo A y luego les bajaron a mitad de temporada para dar una oportunidad a otro. Pero la situación de Pérez es, obviamente, ligeramente diferente", y señala el hecho de que el piloto de Guadalajara lleva consigo mucho dinero de patrocinio. "Red Bull todavía tenía una gran ventaja sobre el resto en los últimos años, así que no pasaba nada si Pérez era tres décimas más lento que Max. Pero ahora todos esos otros equipos también son competitivos, así que tres décimas pueden ser ahora la diferencia entre ser primero o sexto. Sólo que él ya no está tres décimas por detrás tampoco, ya que seis o siete fines de semana ha estado muy por detrás. Especialmente en clasificación, lo que le da menos posibilidades de puntuar".

Motorsport.com ha podido saber que el contrato de Sergio Pérez incluye una cláusula que establece que no puede estar a más de 100 puntos de Max Verstappen al inicio del parón veraniego. Sin embargo, su diferencia con el holandés es actualmente de 137. Otra cláusula establecería que Pérez no debe estar más de cinco posiciones por detrás de Verstappen, aunque ahí no está del todo claro si se refiere a cinco puestos en la clasificación del Mundial, o si no debe terminar más de cinco puestos por detrás de Verstappen en tres carreras consecutivas. En la clasificación del campeonato, Pérez es ahora sexto, mientras que de las tres últimas carreras sólo ha terminado a cinco puestos de Verstappen en Austria, después de que el campeón del mundo sufriera un pinchazo en el neumático trasero en su colisión con Lando Norris.

Si por Doornbos fuera, el adiós de Pérez sería inminente. "Me parece que como jefe de equipo dices: vamos a activar las cláusulas que pusimos en el contrato. Porque si no, ¿por qué las pones en un contrato? Esas cosas están ahí por algo. Y lo que estamos viendo actualmente es gravemente malo, eso sí. Por supuesto que sería triste para Pérez. Pero el deporte de élite es duro como una roca y en la Fórmula 1 sólo hay 20 plazas. O comes, o te comen. Creo que le han dado tiempo suficiente y que ahora deberían tomar medidas de verdad, porque para Red Bull también es muy importante ganar el campeonato de constructores".

Pérez terminó el Gran Premio de Gran Bretaña del pasado domingo en un insípido 17º puesto después de hacer un trompo en la Q1 en la clasificación un día antes. "Sentí vergüenza ajena cuando le vi parado en la grava y le oí pedir que le empujaran fuera de la grava. Fue desgarrador. Vimos a un deportista de élite que ha perdido completamente el rumbo. Debió de sentir que podía haber desperdiciado sus últimos créditos con el equipo".

¿Lawson, Tsunoda o Ricciardo como sustituto de Pérez en Red Bull?

Si Red Bull decidisese bajar del coche a Pérez, ¿quién debería ocupar el asiento junto a Verstappen? Doornbos opina: "Red Bull está realmente sufriendo con esa cuestión en este momento. Porque, por supuesto, esperaban un escenario completamente diferente. Daniel Ricciardo se lo iba a poner difícil a Yuki Tsunoda, pero todavía no lo hemos visto. Por lo tanto, sería injusto darle el ascenso, aunque pudiera hacerlo mejor que Pérez".

"Yo me quedaría con Liam Lawson", dejó entrever el ex piloto de Red Bull Racing y Minardi. "Si hace un buen test con el RB20 en Silverstone el jueves: ¡súbelo! O dale una oportunidad a Yuki en Red Bull, que sería muy bueno para Honda. Por otro lado: en Red Bull hay una presión muy diferente a la del equipo RB F1. Y alguien que sabe cómo lidiar con eso es Daniel Ricciardo. Así que sí, es una elección muy difícil. No me gustaría estar en su lugar".

A pesar de que Tsunoda ha rendido en general mejor que Ricciardo este año, Red Bull no ve al japonés candidato a un asiento en la escudería principal. "Eso es sin duda raro", reconoce Doornbos. "Pero con Yuki a veces hay fines de semana terribles entre medias. En general, puede que esté teniendo un año muy positivo, pero últimamente también ha habido algunos fines de semana locos, lo que te hace dudar como piloto de Red Bull".

Hay que hacer algo a pesar de todo, argumenta Doorbos. "Si no hacen nada, ganar el título de constructores va a ser muy difícil, teniendo en cuenta cómo McLaren puntúa mucho con dos pilotos siempre. Y si se quedan a las puertas de ese título, se darán golpes en la cabeza, porque Red Bull podría seguir una enorme racha convirtiéndose en campeón de constructores por tercer año consecutivo. Y eso también es un gran negocio. Y diría que el dinero del patrocinio de Pérez no puede competir contra eso, si esa fuera la única razón por la que sigue en el asiento".