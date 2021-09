Coulthard: "Tsunoda debería coger las maletas y dejar la F1"

Considerado como una gran esperanza tras su temporada debut en la Fórmula 2 en 2020, se esperaba con ansia que Yuki Tsunoda se luciera en su primera campaña en la F1 con AlphaTauri. Sin embargo, a estas alturas de la temporada, ha habido más motivos de decepción que de satisfacción.

Si bien el japonés comenzó su temporada de forma positiva al sumar puntos en el Gran Premio en Bahrein, la continuación fue mucho más complicada con resultados a veces muy por debajo de las expectativas, la impresión de un temperamento difícil de contener y los accidentes, que evidentemente perjudican en una era donde el tiempo en pista es más limitado que nunca.

Estos resultados y una situación que inevitablemente contrasta con la de Pierre Gasly, mucho más constante, dejó al japonés con 18 puntos contra 66 de su experimentado compañero francés.

A pesar de este contexto desfavorable, Red Bull ha optado por mantener al piloto de 21 años en el equipo AlphaTauri para la temporada 2022, todavía junto a Gasly. Una decisión que no sorprendió realmente a la vista de las declaraciones de los dirigentes de la firma austriaca y de la estructura de Faenza, pero que no dejó de cuestionar a ciertos observadores que se apresuraron a sacar una conclusión definitiva de estos dos primeros tercios de la temporada.

Coulthard, quien corrió para Red Bull entre 2005 y 2008 y sigue siendo embajador de la marca a través de actos promocionales, fue muy directo sobre el futuro que ve para Tsunoda. Para él, es sencillo: el piloto japonés debe "volver a casa".

"¿De qué planeta es?", se preguntó el escocés en Channel 4. "Creo que tiene que hacer las maletas e irse a casa ya, porque esa no es la voz de un piloto de carreras. 'Me sorprende que me mantengan porque sigo teniendo accidentes'... Yo reservaría un billete de avión ahora y lo haría por poco dinero, porque no estará en la Fórmula 1 después del final del próximo año".

Coulthard se refería a comentarios realizados por el propio Tsunoda tras el anuncio de su renovación para 2022.

"A decir verdad, mi primera mitad de temporada fue bastante inconsistente, así que por mi parte me sorprendió un poco", dijo el piloto número 22. "Porque seguí teniendo accidentes e hice que el equipo gastara mucho dinero".

"No terminé bien la primera mitad de la temporada, sobre todo en Hungría, cuando me golpeé contra el muro en la FP1 y arruiné toda una sesión, casi dos. Según Franz [Tost, director de AlphaTauri] y Helmut [Marko, asesor deportivo de Red Bull], necesitamos resultados más consistentes y más pilotaje, así como disciplina en las sesiones, y no pude mejorar en la primera mitad de la temporada. Por eso", añadió. Cuando se le preguntó en Monza si había tenido alguna duda a la hora de renovar a Tsunoda, Tost, respondió: "Hoy en día, si empiezas con un novato en la Fórmula 1 tienes que darle tiempo. La Fórmula 1 es realmente muy compleja, muy difícil. Y no se puede esperar que un joven llegue y muestre a los pilotos experimentados por dónde ir". "Hasta ahora Yuki ha hecho un buen trabajo. Fue rápido, terminó en Budapest en sexta posición. Y en su primera carrera fue noveno en Bahrein. Por supuesto, tuvo algunos accidentes, pero siempre digo que el período de accidentes forma parte del proceso de aprendizaje".