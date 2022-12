¿Contra qué piloto elegiría Verstappen competir en F1?

Cargar el reproductor de audio

Ser piloto de Fórmula 1 tiene muchas ventajas, como un gran salario y ser reconocido en todo el mundo, aunque también tiene que combinarse con otros compromisos, los que generan un contenido para los patrocinadores. Por ello, Max Verstappen, al ser el vigente campeón del mundo y uno de los más aclamados por la afición, todos quieren tenerlo y hacerle preguntas.

Sin embargo, el neerlandés fue el protagonista de una curiosa sección en uno de los vídeos de GQ Sports, donde no era un periodista el que ponía los temas sobre la mesa para recibir respuesta, sino que eran los mismos seguidores del holandés los que exponían sus dudas en los cometarios de diversas redes sociales. Una de las cuestiones que más llamó la atención era sobre a qué piloto escogería para correr contra él, y la respuesta fue bastante sorprendente.

"TikTok, mi favorita", aseguró el neerlandés antes de recibir la pregunta de un seguidor en uno de los comentarios. "De todos los pilotos de la historia de la Fórmula 1, ¿contra quién te hubiera gustado correr?".

"Me he hecho esta pregunta algunas veces. Me hubiera gustado correr contra mi padre [Jos Verstappen] tiempo atrás en su mejor momento", contestó el dos veces campeón del mundo a la pregunta de picklmama6.

Además de ello, tocó un delicado tema para cualquier miembro de la parrilla, la ruptura del contrato de un compañero, como le pasó a Daniel Ricciardo, quien consiguió regresar a Milton Keynes como tercer piloto en 2023.

"¿Cómo se siente Max [Verstappen] sobre la salida de Daniel [Ricciardo] de McLaren? Los amaba como compañeros, el increíble como ha cambiado todo", leía Verstappen. "Soy un buen amigo de Daniel, lo pasamos muy bien como compañeros, y a veces pienso que las cosas no funcionaron".

"Es mejor salir que estar en esa difícil situación. Espero que encuentre un asiento y que pueda seguir mostrando lo bueno que es", reconoció el holandés sobre el que regresa a la que fue su casa en el papel de reserva.

No fueron las únicas preguntas que respondió, ya que también contó una curiosa anécdota de su primera temporada, en la que podía ponerse a los mandos del monoplaza de Toro Rosso en los circuitos, pero no tenía la edad para conducir legalmente por una carretera abierta al público.

"Es un buen momento para mencionar que Max tenía permitido pilotar un coche de Fórmula 1 antes que uno de calle", decía un comentario de uno de sus seguidores, lo que provocó la risa del de Red Bull. "Tenía 17 [años] cuando empecé, algo que no estaba prohibido con esas reglas, ahora necesitas tener 18. El primer año fue divertido, porque no podía conducir un coche en la calle, pero sí podía competir en la Fórmula 1".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!