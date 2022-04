Por qué Drive To Survive podría llevar a la F1 a cambiar sus reglas

Cargar el reproductor de audio

La Fórmula 1 ya ha conquistado Estados Unidos, y Las Vegas completará un trío de carreras junto a la ya histórica de Austin y a la que se estrena este año en Miami. La relación del campeonato con Estados Unidos ha tenido que evolucionar mucho desde la década de los 2000, cuando el Indianapolis Motor Speedway acogía una F1 que siempre se sintió infravalorada respecto a la IndyCar, incluso antes del ridículo de 2005.

Gran parte del éxito actual de la Fórmula 1 se debe a la serie de Netflix 'Drive to Survive', que ha aumentado la popularidad desde que se emitió por primera vez en 2019. Pero después de cuatro temporadas de cada vez mayor licencia poética para inventar rivalidades e historias, la valoración de los aficionados ha caído en picado. La serie lograba alrededor del 90% de notas positivas en su primer año, y ahora eso ha bajado hasta el 15%.

Verstappen mantiene que seguirá sin participar y el CEO de la F1, Stefano Domenicali, admitió la distorsión de la realidad que hacen en Drive to Survive, por lo que esas calificaciones negativas pueden aumentar aún más. Es posible que los días de Netflix de crear posiblemente la mejor campaña de contenido en la historia de todos los deportes lleguen a su fin.

E incluso si se recupera la buena crítica del público, tal vez haya una vida útil natural para esa serie. 'All or Nothing', la serie fútbol que se puede ver en Amazon Prime, cambia de equipo tras ocho o nueve episodios para poder tener una vida útil de 20 series más allá de los descensos y ascensos de la Premier League (liga inglesa de fútbol). 'Drive to Survive' es más limitada y ninguna serie está a salvo de que el espectador simplemente se acabe cansando.

Y ante ese paso atrás, a pesar que el CEO de Liberty Media, Greg Maffei, asegura que la cuarta temporada ya la ha visto más gente que las anteriores, ¿qué podría hacer la F1?

La categoría ya ha aprovechado su aumento de popularidad en Estados Unidos, y necesitará encontrar más formas de mantener la valoración actual.

Para conservar la burbuja hinchada durante el mayor tiempo posible, el campeonato debe mostrar su disposición a ceder ante ciertas presiones. Cambiar la historia celebrando la carrera en Las Vegas en sábado en vez de en domingo es uno de esos ejemplos. Porque en lugar de correr en sábado para no chocar con otro evento que haya el domingo, la decisión se tomó para disfrutar de una mayor audiencia en el mejor horario posible del sábado en la costa oeste. Y podría haber más.

La opinión de Estados Unidos sobre el deporte doméstico podría dar una idea. Allí gusta que haya un evento que decida al ganador, que nada esté decidido hasta la final. Así funcionan los playoffs de la NBA, NHL o NFL. La adaptación de NASCAR para crear en un estilo similar ha resultado en algo tediosamente complejo, pero la idea es la misma.

La F1 logró eso en 2021, gracias a la batalla por el título en Abu Dhabi entre Lewis Hamilton y Max Verstappen. Aquello fue muy diferente a lo que vivieron los fans años anteriores, primero con Sebastian Vettel y luego con el propio Hamilton, que ganaron varios de sus mundiales a falta de varias carreras.

Si la F1, por lo tanto, se encuentra en un escenario de auge posterior a Netflix en el que necesita mantener despierte el interés de su audiencia, ¿podría buscar un tipo de 'final' para asegurarse de que todos sigan enganchados hasta la última bandera a cuadros de la temporada?

Si bien repartir puntos dobles en la última carrera del año, como hicieron en 2014, fue muy criticado y no influyó mucho en el destino final del título, es algo que posiblemente podría regresar. Sin embargo, sería irónico que una idea de los últimos años de Bernie Ecclestone pudiera ser el origen de un nuevo boom en la era Liberty Media tras la revolución digital de la F1.

Repartir puntos dobles en la última carrera seguiría teniendo los mismos defectos que antes. La F1 es una meritocracia deportiva que no juega con el Equilibrio de rendimiento (Balance of Performance), el lastre a los mejores y las parrillas invertidas para sesgar el orden competitivo con la esperanza de crear un espectáculo falso. Por el contrario, busca ser el escenario en el que gane el mejor dentro de una parrilla nivelada. Pero en estos tiempos de prosperidad, es posible que sea necesario reducir el énfasis en la pureza del deporte.

Los puntos dobles o una idea similar diseñada para mantener viva la pelea por el título hasta el final podrían no ser necesarios si el límite de costes y el cambio en los coches logran aumentar el nivel de competencia en en la F1. Pero si en los próximos años se tienen que incluir medidas así (para frustración de los tradicionalistas) en una era posterior a 'Drive to Survive' por la preocupación de una caída en el interés, tal vez no sea una gran sorpresa.