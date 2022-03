La F1 hablará con Netflix por el "exceso de falsedades" en Drive to Survive

Cargar el reproductor de audio

La serie documental que habla de los grandes premios ha demostrado ser un auténtico éxito a la hora de atraer nuevas audiencias a la Fórmula 1 desde su lanzamiento, en el año 2019.

Sin embargo, el exceso de dramatización de las historias y la forma en que ha exagerado las rivalidades han provocado algunas críticas entre los aficionados, pero también de los pilotos.

El campeón del mundo Max Verstappen, en concreto, se ha negado a participar en la serie por lo que considera que son demasiadas falsedades.

"Crearon algunas rivalidades que en realidad no existen", explicó Verstappen en una entrevista con Associated Press el año pasado. "Así que decidí no ser parte de ello y no di más entrevistas después de eso, porque entonces no hay nada que puedas mostrar".

Stefano Domenicali, CEO de la F1, es consciente de los beneficios que la serie de Netflix ha aportado al deporte, pero entiende igualmente que a algunos pilotos no les guste la forma en que se les muestra.

Asegura que, tras las conversaciones con los equipos sobre la situación, se presionará a Netflix para que no falsee tantas cosas, para que así todos los pilotos se puedan sentir cómodos participando.

"No hay duda de que el proyecto de Netflix ha tenido un gran éxito", dijo Domenicali en una entrevista con algunos medios de comunicación, entre ellos Motorsport.com.

"Con el fin de crear interés en una audiencia nueva, se utilizó un tono que en cierto modo se centró en dramatizar la historia".

"Es una oportunidad, pero creo que hay que entenderlo. También hemos hablado de ello este fin de semana [en Bahrein] en una reunión con los equipos".

"Un piloto que se niega a participar porque siente que no está siendo representado de la manera correcta no es algo constructivo; así que se necesita un diálogo para entender cómo puede ser incluido de la forma que él sienta que es la correcta".

"También hablaremos con Netflix, porque es necesario que la historia no se aleje de la realidad, de lo contrario ya no encaja".

"Es un tema que abordaremos junto a los pilotos. Tenemos que asegurarnos de que un proyecto que ha generado una tracción tan excepcional tenga un lenguaje que siga siendo atractivo, pero sin desvirtuar la imagen y el significado del deporte que vivimos cada día."

Verstappen no es el único piloto que ha expresado alguna preocupación sobre la forma en la que Netflix les ha tratado - o ha utilizado citas y comunicaciones con el equipo fuera de contexto para hacer las cosas más dramáticas.

Lando Norris, piloto de McLaren, quiso dejar clara su opinión sobre la serie documental tras el lanzamiento de la última temporada:

"Obviamente hay algunos comentarios y cosas aquí y allá que quizás están fuera de lugar, seguro. Cuando eres la persona sobre la que se habla, quizá no estés tan de acuerdo con ello porque puede hacer que parezca que has dicho algo en un momento y lugar, lo que definitivamente no es correcto", declaró.