Condiciones "inaceptables" en la salida de Las Vegas por el aceite del desfile

Como es habitual en cada carrera, los 20 pilotos hicieron un desfile alrededor del circuito urbano de Las Vegas en el que saludaron al público y se presentaron antes los aficionados americanos. Como también suele ser normal en estos actos, se utilizaron coches clásicos dar ese giro.

Eso sucedió aproximadamente 90 minutos antes del inicio de la carrera y, el coche que llevaba a Oscar Piastri, dejó aceite sobre la parrilla de salida en la zona más cercana al pitlane, algo que obligó a los comisarios a esparcir polvo de cemento para absorber ese aceite y que no fuese demasiado resbaladizo el asfalto en el momento de la salida.

Carlos Sainz, que salía 12º debido a una penalización de 10 posiciones en parrilla por cambiar la batería de su Ferrari después de que su coche se dañase al golpear una tapa de alcantarilla que estaba suelta en la FP1, reconoció que el aceite hizo que sus ruedas deslizasen y eso acabó desencadenando el trompo con el que golpeó a Lewis Hamilton en la curva 1.

El piloto de Ferrari dijo que un asfalto tan resbaladizo era inaceptable: "Vi mucho aceite de los coches que usamos para hacer el desfile de pilotos, que es otra cosa que la FIA debe estudiar".

"No es justo que todo el aceite estuviera en la línea interior. Aparte de que la pista ya estaba sucia, pusimos coches que perdían aceite en la pista una hora antes de la carrera. De nuevo, eso es inaceptable. Eso probablemente provocó todos los accidentes de la curva 1", explicó.

El piloto de Alpine, Pierre Gasly, que terminó 11º, cinco posiciones por detrás de Sainz, también cree que se había creado un escenario injusto para algunos coches: "No ha estado bien, especialmente porque salíamos desde la mejor posición para nosotros este año [cuarto]".

"Ya lo he hablado con la FIA y estoy seguro de que cambiarán algunas cosas, porque no me parece justo que algunos tengan que salir con aceite y otros con un asfalto más limpio. Estoy seguro de que lo arreglarán", dijo convencido el piloto francés.

El director de la Asociación de Pilotos de Grandes Premios (GPDA), George Russell, que salió junto a Gasly en tercera posición, añadió lo siguiente: "No es la primera vez que vemos que estos coches históricos pierden aceite".

"Fue bastante impactante ver lo mal que estaba esa parte de la pista. Pero hicieron un buen trabajo para limpiarlo antes de la carrera", terminó diciendo en defensa de los organizadores y comisarios.

