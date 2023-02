Cargar el reproductor de audio

El momento elegido para el cambio de jefe de equipo en Ferrari, durante el ajetreado periodo invernal en el que se toman las grandes decisiones, provocó que los del Cavallino Rampante llenaran de dudas a sus aficionados. El nombre que estará a la cabeza del proyecto es Fred Vasseur, que llegó a principios de enero, y dos semanas después de tomar las riendas habló ante los medios de comunicación por primera vez.

Esas palabras permitieron sacar unas conclusiones que son las que dictarán si los de Maranello han hecho un buen trabajo en los días fríos. Lo más importante es que no se harán cambios que modifiquen el funcionamiento de la escudería más laureada de la historia, aunque es evidente que deben resolver los problemas que han tenido en diferentes áreas, algo para lo que ha sido contratado el francés.

Fred Vasseur no tiene las respuesta inmediatas a los problemas de Ferrari F1

El nuevo director de Ferrari tiene claro que la fiabilidad, los errores en las estrategias y el desarrollo son algunos de los puntos en los que han de mejorar para desafiar a Red Bull, pero necesita comprender las razones por las que las cosas sucedieron de tal forma en 2022.

Sería un fallo creer que tiene todas las respuestas a los problemas de los italianos desde el primer día, como ya aseguró al comentar que "sería arrogante" por su parte hacerlo: "Tenemos conversaciones para tratar de entender cómo podríamos mejorar el sistema, cuáles podrían ser las debilidades e intentar hacer un mejor trabajo, pero es más una mejora continua que un gran paso o muchos cambios que, desde mi punto de vista, no tendrían sentido".

Vasseur considera importante tener en cuenta el panorama general de toda la organización en lugar de centrarse en solo los jefes de los departamentos: "Hay que evitar pensar solo en la cúspide de la pirámide. Muy a menudo, cuando se habla de estrategia, es mucho más una cuestión de organización que solo del tipo que está en el fondo".

Vasseur habla con la gente correcta en Ferrari F1

Ferrari siempre ha sido un hervidero político, y eso ha significado que los directores de los equipos han tenido la atención mediática. Mattia Binotto, el último en el cargo, hizo mucho para intentar deshacerse de esa parte de los medios de comunicación, aunque tuvo el efecto contrario; todo ello, por el rendimiento en la pista y las decisiones tomadas.

Además, el suizo era alguien que quiso eliminar esa idea de que solo fuera una figura la que indicara lo que hacer correctamente, cosa que Vasseur espera continuar, ya que, como se ha dicho, no tiene las respuestas a los interrogantes del Cavallino Rampante tan pronto.

Por eso, ha abierto algunas líneas de comunicación importantes, tanto con el personal que trabaja en la fábrica como con los que están en puesto inferiores a él: "El primer objetivo es reunirme con el mayor número posible de personas para entender muchos aspectos".

"Creo que hay mucho potencial, pero sé que todo el equipo se basa en las relaciones humanas", continuó el galo. "Ya he hablado cara a cara con 30 o 35 personas, quiero conocerlas, y este ha sido el trabajo que más me ha ocupado en mis dos primeras semanas".

Sin embargo, esas conversaciones también han ido con otros individuos que están por encima, como el Director General, Benedetto Vigna, con el que cena dos o tres veces por semana, además de que reveló que había ayudado a Binotto a garantizar el traspaso de poderes sin muchos problemas.

El nuevo jefe de Ferrari quiere tener de su lado a grandes personalidades, e indicó que hablará con Jean Todt, antiguo presidente de la FIA y miembro del equipo en un futuro no muy lejano: "Intercambiamos mensajes por WhatsApp hace un par de semanas, y pronto me reuniré con él. Todos los consejos son bienvenidos, seguro, pero creo que también es bastante difícil hoy en día comparar la situación del 94 o 95 con el 2022".

Charles Leclerc no será el primer piloto con Fred Vasseur

Con la llegada de Fred Vasseur a Ferrari, se abrieron las dudas en torno a Charles Leclerc, un piloto al que vio crecer en Sauber y sobre el que se especulaba que sería su número uno. Ambos trabajaron muy bien en 2018, la temporada de debut del monegasco, por lo que era inevitable pensar en que podría recibir un trato preferencial.

Sin embargo, ese pensamiento fue rápidamente descartado por el francés, quien dijo que tanto el de Mónaco como su compañero, Carlos Sainz, comenzarán el año en igualdad de condiciones: "No habrá un número uno ni dos".

"Si en algún momento debemos tomar medidas, lo haré", prometió Vasseur, quien trató de fichar al español en varias ocasiones. "No importa si es a favor de uno o de otro. Si en un momento de la temporada tengo que hacer algo, lo haré".

Fred Vasseur no ha perdido su humor al ser el jefe de Ferrari F1

El director galo siempre ha tenido un buen sentido del humor, y pese a lo serio de la competición, no suele faltar una carcajada cuando se habla con él. La forma en que esa faceta de su personalidad se vería afectada por estar en un puesto tan importante en Ferrari sigue siendo una intriga. ¿Seguirá siendo el mismo o se vería obligado a adoptar un tono más serio?

No tardamos mucho en darnos cuenta de que Vaseur no ha perdido ese aspecto. A los medios italianos, cuando fue su turno, sonrió de inmediato para explicar que a pesar de estar aprendiendo el idioma. Pensaba rápido en inglés, mientras que con los periodistas internacionales, rara era la ocasión en la que no respondía con una broma o algo divertido.

Dijo que las comparaciones entre él y otro jefe de equipo francés en el Cavallino Rampante como Jean Todt, deberían incluir también la estatura además de la nacionalidad, una muestra de su humor. Cuando un periodista le preguntó por los principales problemas a los que se enfrentaba Ferrari con la fiabilidad, la estrategia y el desarrollo del monoplaza, se rió: "¡Gracias por hacer mi trabajo en el análisis!".

Desde el momento en el que los medios pudieron encender sus micrófonos, incluido el instante en el que no se sabía si se hablaba sobre John Elkann o Jean Todt, Vasseur no dejó de sonreír, y pareció disfrutar de su tiempo hablando con la persona, algo que esperemos que no cambie.

Fred Vasseur está dispuesto a gobernar con puño de hierro en Ferrari F1 si fuera necesario

A pesar de las risas, el galo sigue mostrando un lado serio, y sabe que la presión de ganar el campeonato del mundo esta temporada recae sobre él. Está muy centrado en comprender mejor los errores que costaron tanto en 2022, y vigilará cómo arrancan las cosas cuando empiece la acción en Bahrein.

Y aunque cree que no hay señales alarmantes en estos instantes, dijo que no tendrá miedo de hacer cambios si no se rinde al nivel esperado: "Confío en mis trabajadores, y en que intentaré hacer lo mejor para ellos y ponerlos en las mejores condiciones para que hagan sus labores".

"El momento será entonces, después de un par de semanas o meses, de tomar medidas si no funciona", aseguró un Fred Vasseur que está convencido en que Ferrari tiene lo que hace falta para luchar por los títulos de Fórmula 1, y que solo es cuestión de tiempo que todo encaje.

"Durante mi experiencia en Sauber, tuve algunos compañeros que venían de Ferrari y me dijeron que nada es imposible en Maranello", afirmó. "Después de dos semanas, puedo confirmar que es verdad, nada es imposible. Hay habilidades para mover montañas, y eso será importante durante la temporada".

