Hamilton en clasificación frente a Senna y Schumacher: ¿es el mejor?

Lewis Hamilton alcanzó un hito único en la Fórmula 1 en agosto cuando llegó a las 150 clasificaciones en primera fila de parrilla (ahora suma 154), una cifra muy superior a quien le sigue en ese apartado estadístico, Michael Schumacher (con 116).

La destreza de Hamilton en las clasificaciones –también tiene el récord de poles en F1 con 96– ha quedado clara desde hace mucho tiempo, ¿pero cuál es realmente su nivel si miramos más de cerca las estadísticas de la primera fila?

El promedio obviamente significa mucho más que los números totales, sobre todo dado que las temporadas de F1 ahora tienen muchas más carreras que antes. Hamilton, por ejemplo, ha disputado 260 grandes premios del campeonato del mundo, frente a los 51 que disputó el argentino y pentacampeón Juan Manuel Fangio en la década de los 50.

Si echamos un vistazo a los 10 pilotos con más poles de la historia en términos de porcentaje obtenemos un panorama bastante diferente, aunque Hamilton sigue siendo uno de los lideres. A efectos de estas estadísticas, se excluyen las 500 Millas de Indianápolis que valían para el campeonato entre 1950 y 1960, y sólo se incluyen los pilotos que disputaron al menos 10 grandes premios.

Top 10 con mejor promedio de pole positions en F1 (pole/carreras disputadas)

1 Juan Manuel Fangio 29/51 56,9% 2 Jim Clark 33/73 45,2% 3 Alberto Ascari 14/32 43,8% 4 Ayrton Senna 65/162 40,1% 5 Lewis Hamilton 96/260 36,9% 6 Stirling Moss 16/67 23,9% 7 Sebastian Vettel 57/247 23,1% 8 Michael Schumacher 69/308 22,4% 9 Jackie Stewart 17/99 17,2% 10 Nigel Mansell 32/191 16,8%

Cabe señalar que muchas de las cifras anteriores no corresponden exactamente a las cifras oficiales de algunos de los pilotos. Por ejemplo, Ayrton Senna disputó 161 carreras en la F1. Pero también intentó clasificarse para el GP de San Marino de 1984. Esa fue una sesión en la que, técnicamente, era posible que lograse la pole, por lo que se incluye arriba (para un total de 162) independientemente del hecho de que no consiguiera iniciar la carrera.

Del mismo modo, se incluyen sesiones en las que los pilotos no se preclasificaron o sufrieron un accidente. Eso explica por qué, por ejemplo, Nigel Mansell tiene 191 grandes premios, aunque en realidad comenzó 187. Dos veces no se clasificó cuando corría con Lotus (en el GP de Italia de 1980 y en el GP de Gran Bretaña de 1981) y dos veces se perdió carreras debido a accidentes en la clasificación (GP de Francia de 1985 y GP de Japón de 1987).

Muchos de los pilotos de estas listas tienen anomalías similares y han sido corregidas, pero los cambios han modificado muy poco el orden general. El único piloto que se encuentra en desventaja significativa es Damon Hill, que abandona el top 10 cuando se tienen en cuenta las seis veces que no logró clasificarse con el pobre Brabham BT60B y cuando no pudo tomar la salida del GP de Australia de 1997 con Arrows (debido a un problema camino a la parrilla).

En cuanto a los coches, la década de los 50 fue el período menos competitivo del campeonato, por lo que no es de extrañar que los dos principales pilotos de la época, Fangio y Alberto Ascari, tengan un promedio tan alto. Siempre tuvieron la posibilidad de clasificarse en la parte delantera, aunque sus medias son claramente impresionantes.

La competitividad mejoró durante la primera mitad de la década de los 60, lo que posiblemente hace que las cifras de Jim Clark sean más significativas, aunque su acceso a los diseños de Colin Chapman en Lotus, a menudo revolucionarios, fue claramente un factor clave.

Aunque pilotó durante la época turbo y la de los "artilugios" de la F1, que se extendió en la década de los 80 y principios de los 90, el promedio de poles de Ayrton Senna destaca. Clark y Senna son a menudo considerados como dos de los pilotos de F1 más rápidos de todos los tiempos, por lo que no sorprende.

Pero, como hemos demostrado antes, la F1 estuvo en su ritmo más competitivo en términos de velocidad bruta durante la era de Cosworth DFV en la década los 70, y la década de los 2000, en particular después de las reglas de congelación de los motores a partir de 2007. Para Hamilton, Sebastian Vettel y Jackie Stewart aparecer en el top 10 es, por lo tanto, realmente notable.

El lugar de Hamilton se refuerza aún más cuando volvemos a esas estadísticas de primera fila, que dan una idea de un rendimiento en clasificación consistentemente fuerte.

Top 10 con mejor media de clasificaciones en primera fila (primera fila/carreras disputadas)

1 Juan Manuel Fangio 48/51 94,1% 2 Giuseppe Farina 27/34 79,4% 3 Alberto Ascari 25/32 78,1% 4 Jim Clark 48/73 65,8% 5 Lewis Hamilton 150/256 58,6% 6 Stirling Moss 37/67 55,2% 7 Ayrton Senna 87/162 53,7% 8 Eugenio Castellotti 7/14 50% 9 Jose Froilán González 12/26 46,2% 10 Alain Prost 86/202 42,6%

Estos números están sesgados por el hecho de que, durante los años 50 y 60, las parrillas de la F1 eran a menudo 3-2-3, o incluso 4-3-4, por lo que un rendimiento de clasificación entre los tres o cuatro primeros podría llevar a los pilotos a la primera fila, lo que claramente no sucede hoy en día, donde solo dos ocupan la primera fila.

Eso ayuda a explicar por qué siete de los anteriores líderes son de esas décadas, siendo el primer campeón del mundo de la F1, Giuseppe Farina, la aparición más sorprendente en el segundo puesto.

Para una comparación más justa, establecer el primer o segundo tiempo más rápido en la clasificación (o en las prácticas, como antes se conocía la sesión que definía la parrilla de salida) es claramente el camino a seguir.

Por lo tanto, la tabla siguiente ofrece quizás la comparación más justa y la medida del rendimiento consistente en clasificación.

Top 10 con mejor promedio de clasificación entre los dos primeros (top 2/carreras disputadas)

1 Juan Manuel Fangio 42/51 82,4% 2 Alberto Ascari 21/32 65,6% 3 Lewis Hamilton 150/256 58,6% 4 Jim Clark 42/73 57,5% 5 Ayrton Senna 87/162 53,7% 6 Giuseppe Farina 16/34 47,1% 7 Alain Prost 86/202 42,6% 8 Sebastian Vettel 101/247 40,9% 9 Damon Hill 47/122 38,5% 10 Michael Schumacher 117/308 38%

Hamilton sale de esa criba extremadamente bien. El notable promedio del 82,4% de Fangio probablemente permanecerá fuera de alcance para siempre, pero para Hamilton ser el tercero en la lista –con un número de carreras disputadas mucho mayor, algunas durante períodos increíblemente difíciles en términos de rendimiento del coche– es excepcional.

También es interesante ver que Alain Prost sube a la séptima posición. Dada la indudable velocidad de Senna y el posterior enfoque de Prost en el rendimiento en carrera sobre la clasificación, el promedio del francés es un recordatorio de que fue increíblemente rápido, un punto que a veces se pasa por alto cuando se habla de su carácter analítico y comedido.

Los números de Michael Schumacher requieren algunas explicaciones. Se le atribuyen oficialmente 68 pole position y 116 salidas en primera fila, pero a efectos de este análisis sus números son 69 y 117 respectivamente, gracias a que logró el mejor tiempo en la clasificación del GP de Mónaco de 2012. De hecho, salió sexto por una penalización por un toque a Bruno Senna en la carrera anterior, pero eso no tiene ningún impacto en su rendimiento en esa clasificación, que fue posiblemente el mejor de su "segunda" etapa en la F1.

Probablemente es justo decir que Schumacher después de su accidente en moto, en su segunda época en F1, no era el mismo piloto que el que arrasó con los siete mundiales. Sólo contando sus números de 1991-2006, sus cifras serían 68 poles (27,2%) y 115 clasificaciones en primera fila (46%) en 250 grandes premios.

Eso pone a Schumacher más arriba, pero ambas estadísticas siguen siendo inferiores a las de Hamilton y Senna. Esto no es sorprendente, dado que Schumacher no fue considerado como un maestro en la clasificación, si no como un piloto implacable, pero vale la pena destacarlo dadas las obvias comparaciones que se harán a medida que Hamilton se acerque a los récords de Schumacher.

Las estadísticas nunca pueden revelar el cuadro completo. La calidad de la maquinaria es claramente un factor clave y la comparación a través de las épocas está llena de complicaciones. La importancia de la clasificación también ha cambiado a lo largo de los años, ya que los adelantamientos se han vuelto más difíciles, pero en este análisis está claro que –sin ningún orden en particular– Fangio, Clark, Senna y Hamilton salen ganando.

Un récord que Hamilton probablemente no alcanzará es el de mayor margen en clasificación en la historia. En términos de porcentaje de tiempo de vuelta (a diferencia de sólo tiempo de vuelta, que se ve influido por los circuitos más largos) el mayor margen en la historia de la F1 es la pole del GP de Gran Bretaña de 1992 de Mansell, con un 2,43%. Pero su pole en Spa ese año también fue impresionante, siendo la ventaja de 2,198 segundos sobre Senna equivalente al 1,988%. Eso fue suficiente para superar la diferencia de 1,962% de Fangio sobre Stirling Moss en 1956.

El Mercedes W11 ha mantenido un margen de alrededor del 1% sobre su oponente más cercano en la clasificación hasta ahora en 2020, alcanzando un máximo del 1,5% en la sesión de clasificación del GP de Estiria en mojado. Pero la gran diferencia es que, mientras que el compañero de equipo de Mansell, Riccardo Patrese, sufrió para dominar el Williams FW14B en 1992, Valtteri Bottas rara vez está a más de unas pocas décimas o milésimas de segundo por detrás de Hamilton.

Y eso resume bastante bien la F1 moderna y la capacidad de Hamilton. Es una búsqueda constante de pequeños márgenes y, con el tiempo, Hamilton ha demostrado ser mejor que nadie en eso.

Todas las poles de Lewis Hamilton en Fórmula 1