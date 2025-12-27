Como Schumacher: así construye Russell su camino para luchar el título de F1

George Russell se ve a sí mismo como un piloto de Fórmula 1 con madera de campeón. Tras una sólida temporada 2025 con Mercedes, el británico mira al futuro con plena confianza, después de haberse impuesto con éxito a Lewis Hamilton durante sus tres años juntos en el equipo.

Con un balance de puntos aproximadamente igualado, pero con un mayor número de victorias, Russell se ha consolidado ahora, junto al rookie Andrea Kimi Antonelli, como el líder indiscutido del equipo.

En 2025, Russell fue el único piloto que logró ganar un Gran Premio al margen de los tres candidatos al título. Su rendimiento constante fue clave para que Mercedes alcanzara la segunda posición en el Campeonato del Mundo de Constructores.

En 24 carreras, logró 18 resultados dentro del top 5 y solo se quedó fuera de los puntos en una ocasión, cuando terminó undécimo en Mónaco. Además, el británico puede presumir de una notable racha de 45 carreras consecutivas sin abandonar por accidente.

Preguntado sobre si esta había sido su mejor temporada en la categoría reina, Russell respondió: "Definitivamente ha sido la más sólida en términos de rendimiento: la más constante y con menos errores. Así que sí, en líneas generales lo fue".

Verstappen como el "estándar de oro"

"Sé perfectamente que puedo hacerlo, puedo estar al nivel de los de arriba", afirma con determinación el piloto de Mercedes. Y hay un rival al que señala especialmente: "Max Verstappen es, obviamente, el estándar de oro en este momento".

"Es el piloto con el que quiero medirme cara a cara. Es el único piloto de la parrilla del que me gustaría ser compañero de equipo para comprobar realmente mi propia competitividad".

Hasta ahora, sin embargo, Russell no ha podido poner verdaderamente en aprietos a Verstappen, ya que el neerlandés casi siempre ha contado con un coche superior. Aunque el Mercedes estuvo más cerca en 2025 que en años anteriores, en la mayoría de ocasiones no fue suficiente para plantear un desafío serio.

Schumacher como ejemplo de paciencia

Russell, que se prepara para afrontar su octava temporada en Fórmula 1 y la quinta con Mercedes, se inspira en Michael Schumacher. El alemán logró construir un equipo ganador en Ferrari y conquistó el título en su quinta temporada en Maranello. Aquello marcó el inicio de una racha de cinco campeonatos del mundo, tras los años difíciles entre 1996 y 1999.

"Siempre recuerdo a Schumacher en Ferrari: tardó cinco años con el equipo en llegar el primer campeonato", añade Russell. "La gente solo recuerda los años gloriosos, pero la mayoría olvida esos cuatro años sin ganar el título".

Esa perspectiva también le ayuda a poner en contexto sus propios resultados. "Y sinceramente, quedar segundo en el campeonato o vigésimo es casi lo mismo. No ganas, y eso también fue un proceso de aprendizaje para mí, viniendo de Williams, donde cada fin de semana estaba al final de la parrilla".

"Eso era muy frustrante, pero ahora estoy en esta posición y sigo sin luchar por el campeonato. En realidad no hay una gran diferencia, si tiene sentido", explica Russell sobre su filosofía. "O luchas por el título o no, y si no lo haces, nadie quiere pelear jamás por la segunda posición".

Su conclusión es clara: "Estoy preparado para ello, pero conozco mi momento: tengo que ser paciente".



