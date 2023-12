Sainz: "No tengo preferencia en Madrid o Barcelona, quiero GP de España"

Como cada año, Carlos Sainz ha querido despedir el año ante los medios de comunicación con el ya clásico evento navideño de cierre de curso. En el Carlos Sainz Sainz Karting Madrid, el piloto de Ferrari ha repasado su temporada, su futuro y diversos temas de actualidad de la mano de su patrocinador Estrella Galicia.

"He intentado estar lo más calmado posible para intentar recuperar energía", explicó sobre lo que ha hecho desde que acabó el mundial en el GP de Abu Dhabi.

"Creo que en términos generales ha sido una temporada con muy buenos momentos. Un año que obviamente tiene el momento de Singapur y el de Monza que nunca voy a olvidar, un momento muy bonito en mi carrera deportiva", resumió, sin ocultar que queda algo de sensación de oportunidad perdida.

"El principio y el final de temporada nos hubiera gustado que fuera mejor. En Ferrari esperábamos un poquito más del coche y luchar por más este año, pero estoy contento con el progreso del equipo, cómo hemos mejorado en la segunda mitad de temporada, y hemos demostrado que cuando nos centramos en nosotros mismos y damos con la tecla, podemos mejorar como hemos mejorado".

"Y en 2024 creo que va a ser una temporada importante, que tanto yo como el equipo vamos a dar un paso adelante", añadió el madrileño.

Como cabía esperar, a Sainz le preguntaron por el posible gran premio en Madrid, la ciudad donde nació, pero defendió que sobre todo hay que luchar por tener un buen GP de España: "Mi prioridad número 1 es que haya Gran Premio de España. En ese sentido, como piloto español no tengo una preferencia clara entre Madrid y Barcelona, sino porque el evento salga de la mejor manera posible y seamos un ejemplo a seguir para Europa y el mundo y que el Gran Premio de España sea un referente y marque la diferencia como marcan México, Singapur, Australia"...

"Y si es Barcelona o Madrid... obviamente como madrileño estaré encantado de tener una carrera en Madrid, pero mi prioridad es que haya un GP de España", aseguró.

Uno de los aspectos que ha marcado el 2023 de Ferrari, y que ya ocurrió en 2022, ha sido el hecho de que el monoplaza rendía mejor en clasificación que en carrera, lo que Sainz admite que dejaba cada domingo un sabor amargo: "Este año ha sido duro porque hemos tenido un coche que siempre ha ido un poquito mejor en clasificación que en carrera, así que los domingos salías del circuito con una sensación un poco amarga".

"En la carrera nos íbamos para atrás y llegabas frustrado los domingos. Y el lunes ya estabas pensando en seguir intentándolo, en buscar la respuesta a por qué en carrera nos falta ese pasito. Y ha sido un año en el que carrera a carrera me iba algo disgustado a casa el domingo y luego empezaba a buscar algo".

Sin embargo, aún no hay la posibilidad de analizar la temporada al 100%, ya que faltan muchas reuniones por llevar a cabo el próximo mes. "Todavía no he acabado de cerrar el capítulo de descanso, análisis y ver 2023 con perspectiva. Me faltan bastante reuniones con los ingenieros, que obviamente necesitaban y están de vacaciones tras las últimas tres semanas duras que tuvimos. En enero llegarán los briefings y la review de la temporada. Ahí lo ves todo con más perspectiva, más análisis y hasta que llegue ese momento en enero no concluiré ni podré ver lo que ha fallado y en qué hay que mejorar".

La renovación de Sainz con Ferrari, ¿antes de empezar la temporada?

En la cena de Navidad con los medios, Fred Vasseur admitió que las conversaciones estaban en curso para renovar un contrato de Sainz que termina a finales de 2024, y que de hecho hay que abordarlo antes de empezar el año.

El piloto lo confirmó, y expresó su deseo de resolverlo antes de que el GP de Bahrein dé inicio al campeonato: "La realidad es que obviamente, como dijo Fred, ha habido negociaciones. Mi objetivo es empezar 2024 sabiendo dónde voy a correr en 2025, no me gustaría empezar la temporada sin saber mi siguiente destino. Y mi prioridad es seguir en Ferrari, seguir en Ferrari muchos años más. Estoy muy contento, las dos partes están muy contentas y el objetivo es seguir, pero hay que ponerse de acuerdo y tenemos estos tres meses hasta la siguiente carrera para llegar a ese acuerdo".

Respecto a la duración del contrato, negó la información de que a él le hayan ofrecido renovar hasta 2026 y a su compañero Charles Leclerc hasta 2027.

"Comentar una especulación no lo voy a hacer. Voy a comentar que obviamente yo quiero renovar y cuando renuevo ya sabéis que me gusta hacerlo por más de un año, no sólo dos, ya sabéis mis intenciones y sinceramente me siento perfectamente valorado por Fred [Vasseur] y por toda la familia de Ferrari en general, me siento querido".

"Por lo tanto, renovaré si me siento de esa manera y siento que se me valora, que eso como piloto es la prioridad principal, y estoy convencido de que si los dos queremos llegaremos a un acuerdo en cuanto a una duración con la que yo esté contento", concluyó el madrileño.