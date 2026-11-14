Fórmula 1

Cómo Ricciardo acabó quemado tras su "humillante" regreso a la F1: "Me estaban machacando"

Dos años después de su salida de la Fórmula 1, Ricciardo habla abiertamente sobre el final de su carrera, una etapa que no solo estuvo marcada por la frustración, sino que también pasó factura a su salud mental.

Benjamin Vinel

Publicado: 14 nov 2026, 10:06

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Cuando Daniel Ricciardo apareció el mes pasado en el podcast Beyond The Grid, transmitió una imagen diferente. Más sereno, con los pies en la tierra y, quizás, incluso más sabio. Dos años alejado de los focos de la Fórmula 1 le han dado al australiano el tiempo que necesitaba para reflexionar y contemplar sus últimos años en el campeonato desde otra perspectiva.

Y lo cierto es que aquellos últimos años fueron una auténtica pesadilla. Después de perder su asiento en McLaren, Ricciardo regresó a su antiguo equipo de Faenza con la esperanza de volver algún día a Red Bull. Pero ese sueño nunca se hizo realidad. El australiano jamás consiguió recuperar el rendimiento que había perdido tras su complicada etapa en Woking. Su sorprendente victoria en el Gran Premio de Italia apenas puede ocultar una estadística demoledora: al margen de aquel triunfo, no volvió a subir al podio en sus últimas 70 carreras.

Aunque su aventura en la F1 no terminó como él habría querido, ya que Red Bull decidió apostar por el joven Liam Lawson para ocupar el segundo asiento de RB, Ricciardo ha acabado reconociendo algo que entonces no quería aceptar. Por mucho que intentara convencerse de que todavía no estaba preparado para retirarse, mentalmente ya no se encontraba en condiciones de seguir compitiendo.

"En aquel momento ya estaba harto de recibir golpes. Supongo que me estaban machacando", explicó sobre su estado mental durante su última carrera, el Gran Premio de Singapur de 2024.

"Todavía tenía hambre y quería intentar demostrar algo, principalmente a mí mismo, pero había momentos en los que ya no podía más. Creo que también estaba en una fase de negación, recurriendo a ese escudo protector que a veces nos ponemos: 'Puedo hacerlo, soy fuerte, superaré esto, soy lo suficientemente bueno, bla, bla, bla'. Sin duda hubo momentos en los que pensaba: 'Uf, esto ya no me gusta, realmente no quiero estar aquí'. Pero me decía que durmiera, que descansara, que ya lo superaría y todo iría bien. Y entonces, quizás, llegaba una buena carrera o algún momento en el que pensaba: 'Sí, he recuperado la motivación'".

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01

Photo by: Erik Junius

"Por supuesto, todavía quería ese final de cuento de hadas. Quería volver a Red Bull y todo eso. Me habría encantado volver a ser compañero de Max y luchar otra vez en las primeras posiciones. Pero, en el fondo, sabía que todo aquello me estaba desgastando cada vez más. Creo que, por muchos factores, ya no me resultaba tan fácil rendir y competir al nivel al que lo había hecho antes. Y ves a algunos pilotos que siguen compitiendo a un nivel muy alto siendo mayores que yo, así que cada persona es diferente".

"Había mucho dolor, muchas cosas que asimilar y muchas situaciones que estaban ocurriendo o que habían sucedido a lo largo de los años. Creo que todo se fue acumulando y cada vez me resultaba más difícil dejarlo todo a un lado y simplemente pilotar".

Superado por sus propias emociones, Ricciardo ni siquiera está seguro de que hubiera sido capaz de tomar por sí mismo la decisión, posiblemente más saludable, de poner punto final a su carrera.

"Lo que me asusta, ahora que miro atrás y veo lo satisfecho que estoy de no tener que pasar por aquello, es pensar qué habría ocurrido si me hubieran seguido renovando los contratos. ¿Habría continuado? ¿Habría sido capaz de decir basta en algún momento? Sé que hubo ocasiones en las que quise hacerlo", reconoció.

"Te puedo decir que, después de la carrera de Mónaco de 2022, estaba sentado en mi apartamento, hablando con mi equipo, y les dije: 'No quiero seguir haciendo esto, se acabó'. He tenido esa conversación más de una vez a lo largo de los años. Silverstone 2015 fue otra de esas ocasiones".

Ricciardo se clasificó en una discreta 14ª posición y terminó 13º en el Gran Premio de Mónaco de 2022 con McLaren, precisamente en el circuito donde había ganado cuatro años antes. En el Gran Premio de Gran Bretaña de 2015, por su parte, salió décimo después de que le anularan su noveno mejor tiempo por superar los límites de la pista. En la salida chocó con Romain Grosjean y pasó buena parte de la carrera luchando en la zona trasera del pelotón, hasta que un fallo eléctrico puso fin a su participación.

Daniel Ricciardo, McLaren

Photo by: ACM / Philippe Magoni

"Tienes a gente a tu alrededor que te dice: 'Eres muy bueno, todavía puedes hacerlo'. Y acabas creyéndote muchas de esas voces. Sé que no lo hacen con mala intención, pero tampoco tienes demasiadas oportunidades de escuchar tus propios pensamientos**. Creo que eso probablemente habría continuado y quizás todavía estaría compitiendo. Y eso también da miedo",** añadió el australiano, de 37 años.

"Sigue sin gustarme cómo terminó todo, pero también hay una parte de mí que agradece que tomaran aquella decisión, porque ahora mismo no querría seguir haciéndolo".

Aun así, Ricciardo tuvo que enfrentarse a lo que él mismo describe como una sensación de fracaso y humillación cuando su carrera terminó de forma abrupta y tuvo que despedirse definitivamente de su sueño de convertirse en campeón del mundo.

"Empiezas a competir desde muy pequeño y, con los años, desarrollas una especie de mentalidad despiadada. Pero esa dureza también la aplicas contigo mismo", explicó.

"Puedes llegar a ser muy duro contigo mismo y exigirte muchísimo. Así que creo que fracasar, porque así es como yo lo veía, como un fracaso, no rendir al nivel que necesitaba en aquel momento o no ser capaz de terminar la temporada, o lo que fuera, acaba generando una sensación de humillación. Había fracasado y ya no era capaz de hacer lo que antes podía".

"Durante los meses siguientes, mientras intentaba asimilarlo, me di cuenta de que simplemente estaba escondiéndome de aquella humillación. La gente me veía en público y yo estaba en plan: 'Ja, ja, ja, me lo estoy pasando genial', tomando algo o lo que fuera. Pero en realidad estaba ocultando lo que sentía en lo más profundo de mí, que era muchísimo dolor y tristeza. 'Se acabó. Antes era aquel niño que soñaba con luchar por un campeonato del mundo y ganar carreras. Y ahora todo eso ha desaparecido'".

Mira:

Por eso, Ricciardo decidió dar un paso atrás, mantenerse alejado del paddock de la Fórmula 1 y de los compromisos con los medios de comunicación, y priorizar algo que llevaba mucho tiempo necesitando: estar a solas consigo mismo.

"En cuanto a pilotar, estaba completamente quemado. Y eso sin contar las emociones y todo lo demás. Simplemente estaba cansado", explicó.

"Sabía que necesitaba alejarme de todo, incluso de la gente. El año pasado hice muchos viajes por mi cuenta, viajé solo, hice muchas excursiones y senderismo. Simplemente sabía que necesitaba respirar y estar conmigo mismo".

Sin embargo, el ganador de ocho grandes premios sí acudió a las 500 Millas de Indianápolis el pasado mes de mayo, una experiencia que le permitió recuperar una pasión por las carreras que creía haber perdido.

"Volver a ser un aficionado me recordó que realmente amo el automovilismo".

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