Cómo los nuevos neumáticos Pirelli perjudicaron a McLaren en 2022

El cambio a neumáticos de 18 pulgadas (45,72 cm) fue una parte importante del paquete técnico que se propuso para 2022, aunque es cierto que los compuestos de Pirelli pasaron desapercibidos durante la temporada, ya que la atención principal se fijó sobre el porpoising, así como en el impacto aerodinámico de las nuevas normas.

Sin embargo, Stella admite que no fueron capaces de "evitar" el impacto de los nuevos neumáticos de forma eficaz como el resto de equipos de la parrilla, lo que significaba que a menudo requería una concentración extra durante los fines de semana de carrera.

"Desde su introducción, el coche se comportaba de manera brusca en las rectas por lo fuertes que eran los neumáticos delanteros", dijo Stella.

"Porque los compuestos delanteros son muy potentes. Pero cuanto más ángulo de dirección se añade a los neumáticos delanteros, más decaen, y en algún momento, decaen de forma rápida".

"Esto es lo mismo para todos. Creo que incluso cuando ves los informes de Pirelli, que hablan del equilibrio, normalmente se parecen al mismo equilibrio que comentan nuestros pilotos".

"Además de los neumáticos, se añaden las propias características del coche que amortiguan el comportamiento de los neumáticos. Y dependiendo de lo fuerte que sea la amortiguación procedente del coche, mejor se podrá aprovechar el agarre disponible".

"Creo que, definitivamente, hay algunos aspectos de nuestro monoplaza que no mitigan bien este comportamiento subyacente de los neumáticos. Pero creo que es lo mismo para todos", aseguró.

El consenso de McLaren es que Lando Norris pudo lidiar mejor con los neumáticos que su compañero de equipo, Daniel Ricciardo.

"También están los pilotos, ellos juegan un gran papel en la adaptación", dijo Stella.

"Y en este par de años hemos visto que para Daniel, la ventana óptima de funcionamiento en la que se siente cómodo, es ligeramente más estrecha que Lando, digamos".

"Así que esas características que he descrito, afectan a su rendimiento. Cuando no aparecen tanto, creo que Daniel está bastante más cómodo, desde el punto de vista del rendimiento. Mientras que cuando si son más pronunciadas, por las razones que sean, entonces creo que eso afecta a su rendimiento".

"Y lo que hemos visto es que Lando es un poco más capaz de lidiar con eso. Así que el elemento fundamental son los neumáticos, luego las características del coche lo minimizan, y también tienes a los pilotos que juegan otro papel", indicó.

El director técnico de McLaren, James Key, estuvo de acuerdo en que los neumáticos eran un problema importante para el equipo en su intento de optimizar el coche.

"Podría escribir un libro sobre eso", dijo Key. "Lo hemos discutido mucho internamente. No son características extrañas, podemos ver lo que está pasando. Hay una gran influencia de los neumáticos y todo el mundo tiene el mismo problema".

"En realidad se trata de ver cómo se mitiga. Hemos tenido largos debates sobre si hay una parte concreta de nuestro proceso o una herramienta que estemos utilizando que nos haga un poco más susceptibles a los comportamientos que estamos viendo".

"Se podría argumentar que ciertos aspectos del comportamiento de nuestro coche son un poco similares a los del año pasado, pero también hay otros factores que no estaban presentes el año pasado. Así que no es que estemos estancados con ese problema en particular".

"Es sólo que parece que somos un poco más susceptibles de no tener las mitigaciones tan fuertes como podrían ser. Y eso es lo que hemos estado debatiendo. Así que creo que, mecánicamente, hemos hecho todo lo posible", aseguró.

En cuanto a los pilotos, añadió: "Definitivamente hay un elemento de conducción, como Andrea ha dicho. Y, de nuevo, eso se ha podido ver un poco este año, ya que los pilotos han tratando de acercarnos al comportamiento de sus coches. Y luego hay otros factores como la carga o las características aerodinámicas".

"Pero yo no diría que es algo raro. Es algo que todos los coches sufren, a veces incluso funciona bien para nosotros y no es un problema. Otras veces es un poco más notable, y se convierte en el centro de nuestra atención durante un fin de semana".

"Así que, sí, ha sido una larga discusión, se ha invertido un montón de investigación para intentar averiguar lo que tenemos que hacer como equipo, para asegurarnos de que estamos en mejores condiciones", finalizó.