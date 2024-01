Cómo Hamilton casi ficha por Williams antes de su debut en F1

La historia de éxito de Lewis Hamilton con McLaren todos la conocen, el piloto británico aterrizó en la máxima categoría del automovilismo con 22 años y ya en su primer año sorprendió a todo el mundo al conseguir dos victorias y nueve podios en sus primeras diez carreras, con un gran rendimiento similar al de su compañero y bicampeón del mundo, Fernando Alonso.

Sin embargo, aunque sus inicios en ese 2007 fueron realmente impresionantes, en 2024 la relación entre Hamilton y McLaren se fracturó un poco, ya que el padre de Lewis, Anthony, quería que su hijo diese el salto a la GP2 en 2005, mientras que McLaren quería que siguiera en la Fórmula 3 Euro Series una temporada más, después de no haber podido pasar de la quinta posición en su debut.

Debido a ese pequeño encontronazo entre ambas partes, Anthony Hamilton, como representante del piloto, buscó rápidamente otras soluciones en el mundo de la Fórmula 1 y no dudó en ir a llamar a la puerta de Williams, que veían de ser subcampeón del mundo en 2002 y 2003.

En ese momento, Patrick Head ocupaba un puesto como directivo en el equipo de Grove, y reveló que la negociación entre los Hamilton y Williams se rompió por culpa del socio del equipo británico entonces, es decir, BMW.

"Me llamaron y me dijeron: '¿Podemos ir a tu casa? Llegaron y me dijeron: 'Ron Dennis nos ha dejado'. Nosotros estábamos con BMW en ese momento y creo que Frank [Williams] llamó a Mario Theissen y le dijo: 'Mira, este chico parece que va a ser muy bueno', y entonces vino a vernos para ver si le ayudábamos", recordaba en una entrevista con RacingNews365.com.

No obstante, parece que BMW, que inyectaba una gran cantidad de dinero en las arcas de los de Grove, no estaba dispuesta a ayudar económicamente a un joven piloto que en ese instante tampoco era ninguna garantía de éxito.

"Y creo que Mario dijo que no estábamos dispuestos a proporcionar financiación y ayudarle económicamente, que no estábamos en una posición financiera que nos permitiese pagar sus carreras en las categorías junior", explicó Patrick Head.

Tras la negativa del equipo Williams, los Hamilton dieron un paso atrás y regresaron a la puerta de Woking para volver a unir lazos, por lo que Lewis Hamilton tuvo que completar una campaña más en la F3 antes de dar el salto a la GP3, tal y como era el deseo de un Ron Dennis siempre duro.

Finalmente, la apuesta no salió para para el piloto británico, ya que en ese 2005 ganó la F3 con casi el doble de puntos que su máximo perseguidor (Adrian Sutil), para más tarde triunfar también en la GP2 (ahora Fórmula 2) en su año de debut y dar el salto definitivo a la Fórmula 1 en 2007.

El resto, ya es historia. Junto a McLaren, Hamilton conquistó su primer título mundial en 2008 y más tarde, tras fichar por Mercedes, ganó seis mundiales más entre 2014 y 2020, números que le ponen, junto a Michael Schumacher, como el piloto más laureado de la historia de la Fórmula 1 con siete campeonatos en la máxima categoría del automovilismo.

Seguramente, con Williams, su historia habría sido muy diferente...

A sus 39 años, Hamilton sigue motivado y compitiendo en la F1: Fórmula 1 Hamilton explica lo que mantiene su motivación por la Fórmula 1

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!