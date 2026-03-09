Cómo le fue al motor Red Bull-Ford F1 en su debut en Australia

Puede que Max Verstappen odie el reglamento de la Fórmula 1 de 2026, pero al menos el ambiente en el equipo Red Bull es optimista tras la primera carrera de la temporada, el Gran Premio de Australia. "Me siento muy orgulloso del equipo", afirmó el cuatro veces campeón del mundo. "Han hecho un trabajo increíble para estar donde estamos, luchando con McLaren, con el motor Mercedes".

Es posible que Verstappen nunca se haya sentido tan feliz después de terminar sexto, pero no se puede subestimar el reto al que se enfrenta Red Bull este año con el debut de su unidad de potencia. Desde el principio, la escudería austriaca sugirió que sería "una tontería" —según el jefe del equipo, Laurent Mekies— esperar que el motor rindiera a un nivel similar al de Mercedes y Ferrari, pero eso es precisamente lo que ha ocurrido, en los test de pretemporada y en la primera carrera en Melbourne, lo que ha sorprendido a muchos.

Quizás la mayor sorpresa vino de la mano de Isack Hadjar, que se clasificó tercero en su debut con el equipo de Milton Keynes, habida cuenta de todas las desgracias históricas del segundo asiento de Red Bull. Puede que se retirara en la vuelta 11 de la carrera, diciendo que "el motor sonaba fatal", lo que demuestra que aún no todo es perfecto, pero Verstappen hizo su parte al remontar desde la vigésima posición hasta la sexta, dando a la escudería algún tipo de recompensa.

Fue una remontada encomiable tras su accidente en la Q1. El holandés reveló que se debió a una "combinación de factores", pero se negó a dar más detalles al respecto, incluso tras haber desafiado al final a Lando Norris , con Red Bull listo para comenzar el año en una reñida batalla por el tercer puesto, por detrás de Mercedes y Ferrari.

"La sensación predominante es que hemos confirmado que estamos en la lucha", dijo Mekies, que se negó a dar una cifra de su desventaja con respecto a Mercedes, pero su homólogo de McLaren, Andrea Stella, reveló que es de entre 0,5 y 1 segundo. "Estamos muy orgullosos de todos en Milton Keynes por el trabajo realizado en los últimos tres años, por el trabajo realizado de cara a esta temporada, para poder estar en la lucha desde la primera carrera".

"Creo que es un gran logro. ¿Tenemos la ambición y la obligación de hacerlo mejor? Sí. Pero sí, el punto de partida es que estábamos luchando aquí. Ayer terceros, hoy de vigésimos a sextos. Creemos que lucharemos en China y luego comenzaremos el proceso de desarrollo".

Llevar a cabo un programa de desarrollo eficiente será la clave para el éxito en 2026, dado que es el comienzo de una nueva normativa. McLaren, durante la era del efecto suelo, es el ejemplo perfecto de ello: la escudería de Woking era la última en el orden jerárquico de la parrilla en el arranque de la temporada 2022, en Bahrein, pero finalmente ganó los títulos de 2024 y 2025.

Así que esta es una base sólida sobre la que trabajar para Red Bull, pero hay mucho por hacer si quieren acercarse a los dos equipos punteros, ya que tuvieron problemas con la gestión de la batería en Albert Park. Tanto Hadjar como Verstappen se quedaron sin potencia al inicio de la carrera, lo que fue especialmente perjudicial para el francés, que en un momento dado parecía dispuesto a tomar la delantera, hasta que se dio cuenta de que tenía que retroceder.

"Es nuestra responsabilidad evitar esa situación", añadió Mekies. "Nos hemos visto afectados por algunas limitaciones en la forma de cargar y descargar la batería en la vuelta de formación. Si somos los únicos a los que nos ha afectado, significa que no hemos hecho un buen trabajo. Así son las cosas".

"Con los comportamientos inusuales que los pilotos deben tener en una vuelta de formación, con aceleraciones, frenadas, aceleraciones, frenadas para calentar los frenos, los neumáticos, etc., llegamos a un punto en el que ya no podíamos alcanzar el estado de carga adecuado para el inicio de la carrera. Tuvimos que acumular ese nivel de batería durante la primera vuelta, lo que obviamente no fue agradable".

Sin embargo, parece que Red Bull no fue el único en descubrir el problema durante la vuelta de formación del GP de Australia, ya que los dos pilotos de Mercedes admitieron que se alinearon en la parrilla sin energía de la batería para utilizar, lo que explica sus malas salidas, que ayudaron a Charles Leclerc a ponerse en cabeza con Ferrari.

La falta de potencia de la batería también retrasó el avance de Verstappen hacia la cabeza, por lo que está claro dónde hay que mejorar, y Hadjar afirmó que "tenemos que hacerlo mejor para evitar que esto vuelva a suceder. No conseguimos simularlo en los seis días de test, ni siquiera en los entrenamientos libres", añadió. "Sinceramente, son situaciones nuevas, cada carrera es diferente".

Pero ese es el reto de estas nuevas regulaciones, con su mayor dependencia de la energía eléctrica, y lo que cuenta no es la posición de un equipo en Melbourne, sino la que ocupe en la cita final de Abu Dhabi, allá por diciembre.

"Estar entre los cuatro primeros es un buen punto de partida, en comparación con la situación actual del proyecto", concluyó Mekies. "Tenemos la ambición y la obligación de aspirar a más. Tenemos que desarrollar el coche más rápido que nuestros competidores...".

