McLaren reconoce la realidad: Mercedes les saca hasta un segundo por vuelta

El jefe de McLaren, Andrea Stella, admitió que llevará tiempo alcanzar a Mercedes en la temporada 2026 de Fórmula 1, con una diferencia de hasta "un segundo" por vuelta tras el Gran Premio de Australia.

George Russell lideró el doblete de las Flechas Plateadas en el inicio de temporada en Melbourne después de batir a su compañero de equipo Andrea Kimi Antonelli para lograr la pole, mientras que ambos estuvieron al menos 0,7 segundos por delante de los otros diez equipos.

De este modo, Mercedes confirmó el papel de favorito que había adquirido durante los test, aunque Ferrari intentó plantar cara el domingo con Charles Leclerc, que en un momento llegó a luchar con Russell por el liderato.

La Scuderia terminó finalmente tercera y cuarta, pero 35,5 segundos por detrás, en quinta posición, llegó el McLaren de Lando Norris, cuyo compañero Oscar Piastri se estrelló en la vuelta de reconocimiento.

Una diferencia tan grande es motivo de preocupación para los vigentes campeones, especialmente teniendo en cuenta que también utilizan un motor Mercedes, aunque antes de Melbourne Stella ya había anticipado un comienzo complicado en 2026.

"La diferencia hoy fue, en todo caso, similar a lo que vimos ayer en clasificación", dijo Stella, después de que Piastri y Norris se clasificaran quinto y sexto respectivamente, con una desventaja de 0,862 y 0,957 segundos respecto a Russell.

Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

"Hay rendimiento que debe llegar de dos áreas principales: una es la explotación de la unidad de potencia y la otra es tener más agarre en las curvas".

"Aun así, seguimos un poco desconcertados por la diferencia que vemos en los datos entre la velocidad de nuestro coche y la de otros coches que utilizan la misma unidad de potencia. Indica claramente que deberíamos estar haciendo un mejor trabajo para entender cómo utilizar la unidad de potencia con las complejidades que han llegado con las regulaciones de 2026".

"Así que, sin duda, tenemos trabajo por hacer y, al mismo tiempo, cuando miramos las superposiciones de GPS vemos que Mercedes es más rápido en algunas curvas. Por lo tanto, como he dicho, tenemos objetivos y prioridades claros".

"Necesitamos encontrar la manera de extraer más de la unidad de potencia y, por otro lado, desarrollar el coche. Esto llevará algunas carreras antes de que veamos grandes actualizaciones".

"Por lo tanto, creo que en estas primeras carreras tendremos que asegurarnos de extraer el máximo del coche en su configuración actual. Pero, sin duda, tenemos trabajo por delante y la diferencia en este momento parece estar entre medio segundo y un segundo".

Sus palabras fueron respaldadas por el campeón del mundo de 2025, Norris, que contuvo la presión final del Red Bull de Max Verstappen, con ambos equipos aparentemente luchando por ser el tercer mejor conjunto de la parrilla.

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Si hablamos de ritmo puro, ¿estábamos 50 segundos por detrás? No", dijo Norris. "Si hubiera tenido una carrera limpia como George y no hubiera tenido que luchar tanto, la imagen sería mejor para nosotros, pero tuvimos que hacerlo".

"Así que no creo que sea terrible, pero destrozamos los neumáticos después de tres vueltas. Tenemos nuestros problemas de graining delantero como siempre y eso no ha cambiado de un coche a otro".

"Tenemos mucho que intentar entender. Lo bueno es que tenemos una gran diferencia con los coches de detrás —un problema similar al de Red Bull—, lo malo es que tenemos una gran diferencia con los coches de delante".

"Hoy ha sido, creo, más bien una constatación de que no estamos ni cerca de donde necesitamos estar con el coche y que tenemos que mejorar eso".