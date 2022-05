Cómo Ferrari salvó a Leclerc de una sanción en el GP de Mónaco

Cargar el reproductor de audio

El piloto monegasco había sido escogido para el rutinario y aleatorio control de peso de la FIA hacia el final de la Q2, pero no vio la señal y no se detuvo.

Si hubiera entrado al garaje de Ferrari y los mecánicos hubieran tocado en el coche, aunque solo fuese para cambiar los neumáticos, eso habría sido suficiente para recibir una sancionar por infringir el reglamento.

Sin embargo, Ferrari rápidamente se dio cuenta de que Charles Leclerc había sido llamado para someterse al pesaje e inmediatamente ordenó al monegasco que se detuviera. Los mecánicos corrieron por el pitlane para empujarlo hacia atrás y arrastrarlo hasta la zona de dicho control.

Leclerc confesó que se detuvo gracias a los avisos de su equipo, ya que él no había visto la señal de stop, y reconoció que en realidad ni siquiera sabía dónde estaba.

"Es muy complicado aquí, porque nos metemos en los boxes y en realidad ni siquiera sé dónde está el panel, si está a la derecha o a la izquierda", dijo cuando Motorsport.com le preguntó. "Pero está muy lejos, muy a la derecha o a la extrema izquierda, así que no miras en esa dirección”.

"En realidad, no vi nada. Pero por suerte para mí, el equipo vio la alarma y me dijo que me detuviera y me empujaron hacia atrás. No fue lo mejor para estar en las mismas condiciones que los demás después de eso, pero bueno, salimos bien de esta situación complicada".

Las reglas de la Fórmula 1 al respecto son bastante estrictas cuando se trata de pilotos que no obedecen a la llamada del pesaje y equipos que trabajan en dichos coches.

En el Gran Premio de Bakú 2019, Pierre Gasly tuvo que salir desde el pitlane después de saltarse un control de peso en uno de los entrenamientos, mientras que lo mismo le sucedió a Sergio Pérez en el Gran Premio de los Estados Unidos de ese año.

El reglamento es claro en cuanto a saltarse el pesaje de la FIA:

El artículo 35.1 b) establece: "Cualquier piloto que no se detenga cuando se le pida que lo haga, y luego no lleve el coche de regreso al garaje de la FIA, o realice algún trabajo sobre el monoplaza antes de que se sea llevado hasta el garaje de la FIA, será remitido a los comisarios".

Las regulaciones establecen que las sanciones por una violación así pueden ser bastante severas.

"En caso de incumplimiento de estas llamadas para el pesaje de coches, los comisarios podrán sancionar al piloto con el número de posiciones en parrilla que consideren oportuno o incluso descalificarlo de una sesión", afirma.

La acción de Leclerc no es la primera vez que sucede, con los pilotos siendo salvados por los avisos de sus equipos, que evitan que reciban una grave penalización por infringir el reglamento.

El complicado diseño del pitlane de Mónaco también provoca que sea complicado para los pilotos ver la señal de llamada para el pesaje. Por ejemplo, Leclerc, Sergio Pérez y Nico Hulkenberg ya se la pasaron por alto en 2019.

En esas circunstancias similares, los incidentes fueron detectados rápidamente por sus equipos y los pilotos fueron trasladados de regreso al garaje de la FIA, que se encuentra nada más entrar al pitlane, para completar la revisión antes de realizar cualquier trabajo en el monoplaza.