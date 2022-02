Cómo afecta a los pilotos de F1 y MotoGP estar lejos de casa

Cargar el reproductor de audio

McLaren publicó una foto de Daniel Ricciardo subido encima de la rueda delantera del McLaren MCL35M en la fábrica de Woking, indicando que "ya estaba haciendo travesuras en la oficina" antes de su segunda temporada vestido con los colores papayas.

El australiano pasará unos días poniéndose a punto para la presentación del monoplaza de la próxima campaña, que será el día 18 de febrero, una semana antes del inicio de los test en Barcelona.

La pretemporada es importante para los todos los pilotos, aún más para aquellos que proceden de lugares más alejados de Europa, que con la actual pandemia convierten a los viajes en auténticas quimeras con las restricciones.

La nostalgia, como el mismo Ricciardo hizo ver hace algunas semanas, es un reto infravalorado al que deben enfrentarse en la élite de la competición. Labrarse una carrera profesional en un deporte así es un logro por sí mismo, ya que se deben hacer enormes sacrificios, como dejar tu casa a una temprana edad para ascender en las categorías inferiores.

El piloto de McLaren habló abiertamente sobre el impacto que tenía pasar varios meses fuera de su hogar de Australia, y explicó la necesidad de regresar tras todo el invierno, incluso si eso se traducía en guardar una cuarentena obligatoria de dos semanas.

No había visto a su familia y amigos de su país desde junio de 2020 por las restricciones en los viajes, y la nula posibilidad de llevarlos a una carrera golpeó con más fuerza que en cursos anteriores.

"No diría que me afecta cuando piloto, pero cuando las cosas no van bien, entonces tiene su efecto, porque lo que quieres es el apoyo y el amor de la familia. Cuando sucede, puedes sentirte muy solo", afirmó Ricciardo.

Ricciardo no es el único que se enfrenta al reto de estar lejos de su casa. Sergio Pérez también expresó lo complicado que le resultó mudarse de México a Europa cuando era un adolescente, y el próximo debutante, Guanyu Zhou, reforzó esa idea al tener que dejar China para cumplir su objetivo de ser piloto de Fórmula 1.

Otro piloto del Gran Circo que pasó por algo similar fue Yuki Tsunoda, cuyo rápido ascenso a través de las categorías inferiores le llevó a ser parte del equipo AlphaTauri. Aclamado como la gran esperanza de Red Bull y Honda, el japonés impresionó en las pruebas de pretemporada, pero, como él mismo admitió, perdió la confianza a lo largo del año por sus errores.

Eso provocó que la escudería decidiera que el nipón se trasladara de Milton Keynes a Faenza, para estar más cerca de la fábrica. Según dijo Tsunoda, era un "perezoso" antes de la mudanza, y que pasaba demasiado tiempo jugando a la videoconsola, lo que no le dejaba estar concentrado para el fin de semana de carreras.

Fue una lección difícil de aprender para el japonés, pero con 21 años, fue algo necesario para afrontar una nueva campaña en Europa, después de haberse ido de Japón cuando aún estaba en la Fórmula 3.

"Estaba un poco preocupado, porque hasta ese momento, nunca había vivido solo", dijo Tsunoda en una entrevista con Motorsport.com hace unos meses. "Era la primera vez que vivía solo y estaba en otro país, estaba preocupado, pero estaba bien".

El nipón aprendió a cocinar sus propias comidas en su estancia en Francia: "No tenía el valor como para ir a un restaurante y hablar en francés. Me limitaba a comprar los ingredientes en el supermercado, cocinaba todos los días".

Puede parecer extraño, pero estos pequeños detalles tienen un impacto en los pilotos de élite, y si quieres tener el máximo rendimiento, es necesario tener a tu disposición la mayor cantidad de comodidades posibles.

Ahora, Tsunoda para estar asentado en Italia después de pasar un tiempo en Milton Keynes: "Prefiero estar aquí. Me gusta más el clima y también la comida, pero puedo ir a la fábrica después de las carreras y revisar en qué aspecto puedo mejorar, así que eso es bueno".

Alguien más que podría simpatizar con lo vivido por el de AlphaTauri es el piloto de MotoGP del equipo LCR Honda Takaaki Nakagami, que se mudó a Italia en 2012 con 20 años cuando aún estaba en Moto2. Una década después, tiene su hogar en España y ha logrado ser un clásico de la parrilla.

"La primera vez que vine a Europa, todo era nuevo, era impresionante para mí", dijo a Motorsport.com. "Intenté adaptarme, porque tenía que vivir ahí, no podía regresar a Japón. Empecé a entender el país y la cultura de Italia, la buena comida, son grandes recuerdos".

La comida fue algo que Nakagami usó como consuelo cuando se trasladó: "Me traje la olla arrocera de Japón, y también, algo que es impresionante, ¡el arroz!".

"Nunca compro el arroz blanco en Europa, nunca lo he probado, pero quizá algún día sí. Me encanta comer comida japonesa, y siempre comemos arroz. Te da energía, y me quedo con el estilo japonés", explicó.

Al igual que Ricciardo, los dos pilotos japoneses tuvieron dificultades para volver a su país por las restricciones a causa de la pandemia. "No es fácil", dijo Nakagami, lamentando no haber podido visitar su hogar durante las vacaciones de verano para reponer fuerzas.

"De todos modos, disfruto pasando tiempo con mis amigos de Europa. Es una situación diferente, pero siempre intento disfrutar de mi vida, eso está funcionando bastante bien", comentó el piloto de MotoGP.

El invierno les dio la oportunidad de regresar a Japón, algo muy parecido a lo que hizo Ricciardo. Tsunoda publicó unas fotos en su Instagram pasando una agradable reunión con sus amigos, mientras que Nakagami fue completando su visita combinando compromisos con patrocinadores, incluyendo el socio principal de LCR Honda, Idemitsu.

A medida que las restricciones en los viajes se relajan en todo el mundo, es de esperar que el impacto de la nostalgia sea cada vez menos grave en los pilotos, que pasan la mayor parte de su vida de un lado a otro lejos de sus amigos y familiares.

Al igual que el rendimiento deportivo, en el futuro se deberá tener en cuenta también otro factor muy importante, el de la salud mental, que es clave en la cúspide del deporte, y que pilotos como Lando Norris ya lo han puesto sobre la mesa.