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Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Colapinto ve un Alpine "competitivo", pero no encuentra la comodidad en el asiento

Colapinto ve competitivo al Alpine en seco tras el viernes de Brasil, aunque necesita mejorar el equilibrio y la comodidad en el asiento. La lluvia añade una incógnita: "En mojado, buena suerte".

Pol Hermoso

Editado: 6 nov 2026, 22:08

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Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Manuel Eletto / Getty Images

Franco Colapinto se bajó del Alpine con más confianza en el cronómetro que comodidad en el asiento. El argentino encontró en Brasil un coche más competitivo de lo que esperaba, aunque todavía con bastante trabajo pendiente para sentirse a gusto. Si el fin de semana sigue en seco, ve una base interesante. Si llueve, su respuesta fue bastante más gráfica: "Buena suerte".

El undécimo puesto en los Libres 2, a solo cinco milésimas del Haas F1 de Oliver Bearman, le dejó cerca del top diez. Pero más que la posición, Colapinto destacó el potencial que había encontrado durante la jornada.

"Creo que, en cuanto a competitividad del coche, tenemos buena pinta. Hay mucho que trabajar en el equilibrio y para estar cómodo en el asiento, pero, en general, creo que ha sido un buen día en cuanto al ritmo", explicó.

La referencia al asiento añadió un detalle poco habitual a su balance, aunque el argentino no concretó qué le estaba incomodando. Sí dejó claro que todavía hay margen tanto para mejorar el comportamiento del monoplaza como para encontrarse mejor dentro de él.

"Tenemos mucho que mejorar y creo que hay bastante margen y áreas en las que podemos centrarnos para mañana", señaló. Una lista de tareas pendiente, pero con una valoración inicial alentadora: "Me esperaba algo peor. Creo que no está tan mal, al menos en seco".

Si llega la lluvia, cambia la historia

Ese último matiz importa. Colapinto prefirió esperar a conocer las condiciones del sábado antes de dar por hecho cuánto podrán avanzar con el coche. Y ante la posibilidad de rodar sobre mojado, dejó una frase que resumió bien la incertidumbre.

"En mojado, buena suerte", comentó. "Creo que habrá algo más de variación en el asfalto y en el nivel de agarre entre la frenada y la entrada de las curvas, pero, de momento, no está demasiado mal".

Alpine tiene, por tanto, un punto de partida mejor del que Colapinto imaginaba. Ahora toca aprovechar ese margen de mejora, encontrar la comodidad que le falta y comprobar cuánto de lo aprendido el viernes sirve cuando Interlagos enseñe su siguiente cara.

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