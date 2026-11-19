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Fórmula 1 GP de Las Vegas

Colapinto se moja sobre el Alpine de 2027 tras probar sus primeras ideas en el simulador

Franco Colapinto cuenta en Las Vegas cómo la gestión de la batería le complicó las primeras carreras de 2026 y qué sensaciones le han dejado las primeras pruebas del Alpine de 2027 en el simulador.

Pol Hermoso

Editado: 19 nov 2026, 9:19

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Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Manuel Eletto / Getty Images

Franco Colapinto tardó tres o cuatro carreras en cogerle el truco a una de las rarezas de la Fórmula 1 de 2026. Podía apurar la frenada, ganar algo en la curva y acabar pagando la jugada unos metros después, en plena recta. Y claro, cuando llevas años buscando dónde puedes frenar un poco más tarde, cuesta asimilar que por ahí se te puede escapar la vuelta.

"Creo que a todos nos ha costado. Hay formas de pilotar que funcionan peor con estos coches. Al principio del año me costó un poco y, después de las tres o cuatro primeras carreras, empecé a entenderlo mejor. Pero a veces resulta un poco antinatural", explicó el argentino en el día de medios del Gran Premio de Las Vegas.

La frenada también sirve para recuperar parte de la energía que el coche puede volver a utilizar al acelerar. Con el mayor peso de la parte eléctrica en el reglamento de 2026, Colapinto se encontró con que apurar la entrada podía comprometer lo que tenía disponible para la recta. Y la ganancia de unos metros en la frenada podía salir cara si la recta era larga.

"Sobre todo cuando teníamos que recuperar mucha energía, intentar frenar lo más tarde posible solía perjudicarte en recta. Era un poco como una bola de nieve. Intentas ganar algo en las curvas y lo pierdes en la recta", resumió el piloto de Alpine.

Se acabó acostumbrando, aunque el compromiso sigue ahí. "Eran compromisos poco agradables desde el punto de vista del pilotaje. Con el paso de las carreras funcionó mejor, o encontramos una mejor manera de sacarle partido a lo que teníamos. Ahora pilotar estos coches se ha vuelto algo más natural. Todavía hay cosas que corregir, pero ha mejorado".

Lo que Colapinto ya ha probado del Alpine de 2027

Colapinto ya ha ensayado algunas soluciones en el simulador y dice que van en la dirección que buscaba Alpine. Durante el año, el equipo identificó problemas difíciles de resolver con reglajes y que las evoluciones solo pudieron corregir en parte. El paquete de 2027 les da margen para abordarlos desde el diseño.

"En el primer año de un reglamento normalmente hay mucho margen de mejora. Descubres muchas cosas y corriges muchas otras. Algunas se solucionaron a medias con las evoluciones, pero con un paquete distinto puedes corregirlas bien", explicó. La incógnita está en lo que hagan los demás. "Quizá demos un paso enorme, pero quizá los otros den uno todavía mayor. Creo que será un buen coche y ojalá nos permita pelear más cerca de los equipos de arriba".

Antes de eso quedan tres grandes premios en tres semanas. Colapinto admite que el quinto puesto del Mundial de constructores se ha complicado, pero aún quiere que Alpine llegue al invierno con algo que celebrar. "Vamos a intentarlo hasta el final. Será muy difícil, pero queremos seguir sumando y darle al equipo algunos buenos resultados para que llegue con mucha motivación a 2027".

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