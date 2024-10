Colapinto bromea con su trabajo para la F1 2025 si no tiene asiento

Después de una mala clasificación en la que Franco Colapinto cayó en la Q1, la carrera del Gran Premio de Estados Unidos 2024 de Fórmula 1 no parecía una en la que tuviera demasiadas esperanzas, por lo que trató de persuadir a sus ingenieros para comenzar con el neumático duro, en lugar de hacerlo con un medio, y alargar así su parada, algo que resultó efectivo.

El de Williams consiguió cruzar la línea de meta en la décima plaza, lo que le otorgó el honor de sumar un punto, y en el encuentro con los medios de comunicación en el Circuito de las Américas, bromeó con el hecho de convertirse en ingeniero de estrategia si no consigue un hueco de titular en la parrilla de la temporada 2025.

"Valió la pena, el equipo no quería empezar con la goma dura, y le dije, 'dale, amigo, dale y que salimos 15º, qué vamos a hacer, vamos a poner un neumático más duro y alarguemos la parada para ver qué pasa', y no querían, pero los convencí", expresó a DAZN F1. "Quizá, el año que viene, si no tengo un asiento, me hago ingeniero de estrategia, ya veremos, pero estoy contento, fue una cosa algo arriesgada, aunque nos salió bien".

Además de ese toque de humor, aseguró que estaba feliz por su carrera y, en general, el fin de semana: "Estoy contento, fue un sábado muy duro para nosotros, y creo que sabíamos que teníamos la base en el coche para ser fuertes y hacer una buena carrera. Es por eso que estaba tan emocionado de comenzar con el duro y tener un poco de aire limpio".

"Pensé que tal vez no era lo ideal, pero yo sabía que teniendo el ritmo que teníamos, que iba a ser mejor para nosotros, para tener esa velocidad en el aire limpio y hacer un salto en la pista", continuó. "Y, para ser sincero, cuando estábamos en el aire limpio, éramos fuertes, y una vez que pusimos los medios, estábamos volando".

"Ha sido genial ver cómo nos hemos recuperado en la carrera y cómo hemos vuelto más fuertes después de un día tan difícil como el de la clasificación", explicó. "Un sábado duro para el equipo, pero se merecen el punto de hoy, trabajan duro para ello, así que, bien merecido".

