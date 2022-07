Las claves para que Alonso y Alpine evitaran sanción en Austria

Cargar el reproductor de audio

Durante el Virtual Safety Car que apareció con el abandono de Carlos Sainz, Alpine aprovechó para llamar a Alonso a hacer su segundo pitstop. Sin embargo, en el siguiente giro, el asturiano volvió a parar, lo que llamó la atención de todo el mundo, la FIA incluida.

El problema podría haber provocado una sanción por salida insegura (unsafe release) o incluso que dirección de carrera hubiera pedido a Fernando Alonso detenerse inmediatamente. Pero el asturiano tiró de teatro para librarse a sí mismo y al equipo de un castigo al instante. Después, la FIA decidió investigarlo y finalmente no hubo penalización, pero... ¿por qué?

Ante los medios de comunicación, Alonso insistió en que la tercera parada (la segunda seguida) fue por unas vibraciones que notó en el coche, y el equipo mantuvo el mismo discurso cuando se enfrentó a los micrófonos.

Así habló el director de la escudería de Enstone, Otmar Szafnauer, explicando esa parada extra y negando que la detención adicional fue para evitar un castigo: "Sintió algunas vibraciones y como estábamos bajo Virtual Safety Car pensamos que era beneficioso meterle e investigar. La vibración era lo suficientemente grande como para sentirla y si le hubiéramos dejado fuera, no iba a rendir al mismo nivel".

"Así que era importante en ese momento, con un juego nuevo de neumáticos medios, tener el coche bien para poder luchar en mitad de parrilla".

Lo interesante que reveló Szafnauer fue un sistema nuevo que tiene Alpine para que la rueda, aunque se desenganche, no se acabe soltando, que es lo realmente peligroso como hemos visto en el pasado.

Y eso fue justo lo que pasó, como reveló la FIA cuando anunció que no había sanción para Alpine ni Alonso. Lo que marcó la diferencia y convenció al máximo organismo es que ni se llegó a desprender entero el neumático, ni ocurrió nada más hacer la parada, sino a partir de la curva 3.

"Tenemos un mecanismo de ruedas en el que una vez que están apretadas, están apretadas, no se salen", defendió Otmar. "Es algo nuevo para nosotros, la FIA lo aprobó. Tim Goss [ex de McLaren, actualmente en la FIA] sabe exactamente cómo funciona, y una vez que la rueda está colocada no puede salirse a menos que la quites tú".

Cuando Motorsport.com, comprando su discurso, le preguntó qué generaba esa vibración de la que hablaban piloto y equipo, se apoyó en la decisión de cambiar los cuatro neumáticos, no solo el que había fallado: "Todavía no sé qué causaba la vibración. Pero llegamos, echamos un vistazo y teníamos un nuevo juego de medios, que estaba bien, y cambiamos al nuevo juego de medios, salió de boxes y la vibración desapareció. No sé qué fue".

Aunque el sistema de neumáticos de Alpine acabó decantando la balanza a favor de la no sanción, Alonso también jugó un papel clave al decidir por sí mismo hacer esa tercera parada: "No sé por qué la FIA lo estudió, quizás porque entramos dos veces en dos vueltas. Pero la única discusión fue que Fernando [Alonso] tenía una vibración, y debido al Virtual Safety Car, el riesgo de perder tiempo era mínimo".

"Él mismo dijo 'box', porque la vibración era fuerte, y cuando entró en el pitlane creo que nos dijo como 'curva izquierda'. Así que teníamos una idea de lo que estábamos viendo".

E insiste en que, aunque un neumático suelto es sanción grande, no podía ser el caso: "Con una rueda suelta sí, pero nuestra rueda no puede estar suelta".

Sin embargo, Szafnauer no admite que Alonso evitara por radio la sanción: "No, no creo que Fernando tuviera en cuenta eso. Simplemente sintió la vibración, dijo 'box' y nos dio una pista de dónde mirar".

Y ante la pregunta de si era otro ejemplo de la increíble inteligencia de Alonso, contestó: "No estoy tan seguro, porque cuando hablamos con él después, no creo que conociera la regla".

Aun así, en Alpine recuerdan otros casos recientes donde, tras accidente, una o varias ruedas quedaban sueltas y se permitía rodar: "Creo que fue en Silverstone cuando tuvimos un accidente en la primera vuelta en el que un grupo de pilotos volvía a boxes sin alguna ruedas. Lo que quiero decir es que ocurrió hace una carrera, y hay un montón de pruebas en las que el piloto llega una rueda colgando o suelta y vuelve a boxes".

Como anécdota, en Twitter el equipo publicó en directo "un problema en la anterior parada" de Alonso, lo que luego negaron ante los micrófonos. Y sigue publicado...

Sea como fuere, entre el 'teatrillo', la genial táctica de Alonso y el novedoso sistema de Alpine, finalmente no hubo sanción y el español sumó un punto por la décima plaza, que le deja también décimo en el mundial, 17 puntos por detrás por de Valtteri Bottas y 7 por delante de Kevin Magnussen.

Con información adicional de Jonathan Noble