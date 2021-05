Cuándo es la clasificación de Mónaco de F1 y cómo verla

Aunque Montecarlo mantiene su tradición de celebrar sus entrenamientos libres el jueves y dejar la jornada del viernes 'de descanso', el resto del fin de semana no cambia, y este sábado 22 de mayo se celebrará la clasificación del GP de Mónaco 2021 de F1.

Si aún no lo sabes... ¿Por qué los entrenamientos libres de Mónaco siguen siendo en jueves?

El circuito urbano de Montecarlo sigue siendo todo un desafío, donde el más mínimo error el sábado puede incluso arruinar el domingo y donde, dada la dificultad para adelantar, es vital clasificar bien.

Nadie logró más poles en Mónaco que Ayrton Senna, con cinco. Y de la actual parrilla, Kimi Raikkonen, Fernando Alonso, Daniel Ricciardo y Lewis Hamilton han conseguido dos, mientras que Sebastian Vettel hizo una pole position allí.

Hasta ahora, en la temporada 2021 las pole position se reparten así: dos para Lewis Hamilton, una para Max Verstappen y una para Valtteri Bottas. ¿Podrán el holandés o el finlandés estrenarse en las míticas calles?

Los entrenamientos libres 3 del GP de Mónaco 2021 de F1 son el sábado 22 de mayo de 12:00h a 13:00h, pero...

¿A qué hora es la clasificación del GP de Mónaco 2021 de F1 en Montecarlo y cuándo?

Día de la clasificación de F1 en Mónaco : sábado 22 de mayo de 2021

Hora de la clasificación de F1 en Mónaco : 15:00h (horario peninsular español)

Bien entrada en la fase europea de la temporada (este año más duradera que nunca dada la pandemia), la Fórmula 1 mantiene sus horarios tradicionales, y la clasificación del GP de Mónaco empezará a las 15:00h. Como el Principado comparte huso horario con España, es a la misma hora en nuestro país.

La Q1 de la clasificación de Mónaco empieza a las 15:00h, y en ella participarán todos los pilotos, que podrán rodar durante 18 minutos. Al final de esa ronda, los cinco más lentos quedarán eliminados (y saldrán en carrera del 16º al 20º) y los 15 más rápidos pasarán a la Q2.

Tras la Q1, habrá un breve parón de siete minutos, por lo que sobre las 15:25h de nuevo el semáforo se pone en verde para la Q2 del GP de Mónaco. Ahí, los 10 más rápidos al final de los 15 minutos que dura la Q2 accederán a la definitiva Q3, y los cinco con el peor tiempo caerán eliminados y ordenados del 11º al 15º.

Después de un descanso de ocho minutos, en torno a las 15:48h empieza la Q3 del GP de Mónaco, donde se decide el orden de los 10 primeros y al autor de la pole position. La Q3 dura 10 minutos, así que sobre las 15:58h deberíamos saber cómo queda la parrilla de Montecarlo.

Cómo ver la clasificación de F1 del GP de Mónaco 2021

Dónde ver la clasificación del GP de Mónaco de F1 : DAZN F1

DAZN F1 Canal de la F1 : dial 58 de Movistar + y la plataforma DAZN

Después de que Telecinco emitiera el GP de España gratis, la Fórmula 1 en España nuevamente solo se puede ver pagando, en DAZN +F1. Para ver DAZN, eso sí, tienes dos caminos: contratar por 10 euros al mes el paquete Motor de Movistar + (aunque tienes que tener también contratado con ellos televisión, telefonía fija y móvil), o suscribirte a DAZN (con un precio de 9,99€ mensuales o 99,9€ al año). Recordamos que en ambas opciones verás el mismo contenido, mismas imágenes y narradores.

Las voces de la F1 en España Cómo ver las carreras de F1 en España y quién comenta y narra

Lamentablemente la F1 no permite que en España se contrate su plataforma oficial, F1 TV, así que la clasificación del GP de Mónaco legalmente solo la puedes ver pagando. Así que sí... cualquier enlace que veas en redes sociales o te pasen por WhatsApp o correo, o como sea... es ilegal.

En DAZN F1, el previo de la clasificación de Montecarlo arranca sobre las 14:00h, a una hora del inicio de la Q1.

Lo mejor de la clasificación del GP de Mónaco de F1, ¿cómo y dónde verlo?

Si por cualquier razón te pierdes la clasificación del GP de Mónaco o quieres volver a ver lo mejor, en redes sociales, en las cuentas de la F1 en Twitter y Youtube y en las de DAZN, podrás disfrutar de momentos clave. También obviamente aquí en Motorsport.com, donde además podrás disfrutar de las mejores fotos.

Cómo ver lo mejor de la clasificación de Mónaco : En DAZN y en el dial 58 (DAZN F1) de Movistar +, a partir de las 17:10h

Si lo que te interesa es ver la clasificación del GP de Mónaco entera, repetida y en diferido, apunta horarios en DAZN:

Sábado, 22 de mayo: 19:00h

Sábado, 22 de mayo: 23:50h

Domingo, 22 de mayo: 8:05h

¿Puedo seguir la F1, la clasificación de Mónaco, por la radio?

No, lamentamos decirte que en España a la F1 no se le da el mismo trato que a otros deportes, y que salvo conexiones momentáneas, no podrá seguir la F1 así. Pero no te preocupes, nosotros te ofrecemos un Directo para comentarte absolutamente todo lo que pase en la clasificación del GP de Mónaco.

Hora de la clasificación de Mónaco de F1 en Latinoamérica y canal para saber dónde verla

Países Horario Canales Costa Rica Guatemala Nicaragua 07:00 STAR Action/ESPN Colombia Perú Ecuador Panamá 08:00 STAR Action/ESPN México 08:00 STAR Action/FOX Sports Venezuela Bolivia Paraguay 09:00 STAR Action/ESPN Chile 09:00 STAR Action/FOX Sports/ESPN Argentina Uruguay 10:00 STAR Action/ESPN *Ojo, porque en Latinoamérica sí tienes la opción de pagar F1 TV Pro, en inglés y con contenido exclusivo. *Ojo, porque en Latinoamérica sí tienes la opción de pagaren inglés y con contenido exclusivo.

¿Qué televisiones y canales retransmiten la Fórmula 1 en el resto de países?

Canales de la F1 en Europa:

Reino Unido - Sky Sports F1

Austria - Servus TV / ORF

Bélgica - RTBF

Dinamarca - TV3 / TV3 Sport / Viasat

Finlandia - MTV

Francia - Canal+

Alemania - Sky

Hungría - M4

Italia - Sky

Holanda - Ziggo

Polonia - Eleven Sports

Portugal - Eleven Sports

España - Movistar / DAZN F1

Suecia - Viasat

Rusia - Match TV

Suiza - SRF / RSI / RTS

Canales de la F1 América del Norte y Latinoamérica:

Estados Unidos - ESPN

Canadá - RDS / TSN / Discovery Velocity

Latinoamérica - Fox Sports / ESPN

Canales de la F1 en Asia:

China - CCTV / Tencent / Guangdong TV

India - Star Sports

Japón - Fuji Television

Turquía - S Sport

Resto de Asia - Fox Sports

Canales de la F1 en Oceanía:

Australia - Fox Sports / Network 10

Nueva Zelanda - Spark Sports

Canales de la F1 en África:

África- SuperSport

Aún estás a tiempo de bajarte nuestra app pulsando en el banner de aquí debajo, y así tendrás en tu bolsillo en todo momento toda la información.

