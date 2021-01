Silverstone (1950) 1 / 14 Foto de: LAT Images

Bremgarten (1951-1952) 2 / 14 Foto de: LAT Images Die Strecke in Bern steht in den ersten fünf Jahren der Königsklasse im Kalender, bildet dabei zweimal den Saisonauftakt. 1954 findet dort auch das bis heute letzte Formel-1-Rennen in der Schweiz statt. Rundstreckenrennen werden dort anschließend verboten.

Buenos Aires (1953-1958, 1960, 1972-1975 und 1977-1980) 3 / 14 Foto de: Sutton Motorsport Images Ganze 15 Mal beginnt die Formel-1-Saison in Argentinien, das erste Mal 1953. Über die Jahre verschwindet die Strecke in Buenos Aires immer wieder aus dem Kalender, kehrt aber auch mehrfach zurück. Letztmalig wird hier 1998 gefahren.

Monte Carlo (1959, 1961, 1963-1964 und 1966) 4 / 14 Foto de: LAT Images Immerhin fünfmal findet der Auftakt in den Straßen von Monaco statt. Mit Ausnahme der Jahre 1951 bis 1954 steht die Strecke in 66 der mittlerweile 70 Formel-1-Saisons im Kalender. Öfter gastiert die Königsklasse nur in Monza (69 Mal).

Zandvoort (1962) 5 / 14 Foto de: Sutton Motorsport Images 2020 kehrt die Formel 1 erstmals seit 1985 nach Zandvoort zurück. Bis dahin findet der Große Preis der Niederlande noch regelmäßig statt - und 1962 sogar einmalig der Saisonauftakt. Sieger damals: Graham Hill.

East London (1965) 6 / 14 Foto de: LAT Images Lediglich dreimal ist die Königsklasse auf dem Prince George Circuit zu Gast, 1965 gewinnt Jim Clark dabei den Saisonauftakt. Ab 1967 zieht der Große Preis von Südafrika nach Kyalami um. Apropos ...

Kyalami (1967-1971, 1982 und 1992-1993) 7 / 14 Foto de: Sutton Motorsport Images Dort findet der Saisonauftakt der Königsklasse ganze achtmal statt. Das Auftaktrennen 1993, das der spätere Weltmeister Alain Prost im Williams gewinnt, ist zugleich der bis heute letzte Grand Prix in Südafrika.

Sao Paulo (1976 und 1994-1995) 8 / 14 Foto de: Sutton Motorsport Images Heutzutage ist der Große Preis von Brasilien regelmäßig eines der letzten Rennen des Jahres. Doch das war nicht immer so! In Interlagos findet sogar dreimal der Saisonauftakt statt. 1994 und 1995 startet dort Michael Schumacher jeweils mit einem Sieg ins neue Jahr.

Long Beach (1981) 9 / 14 Foto de: LAT Images Insgesamt dreimal findet ein Formel-1-Auftakt in den USA statt. Die Premiere gibt es 1981 in Long Beach, wo die Königsklasse zwischen 1976 und 1983 insgesamt achtmal gastiert. Den Auftakt 1981 gewinnt Alan Jones, zwei Jahre später fährt die Formel 1 letztmalig dort.

Rio de Janeiro (1983-1989) 10 / 14 Foto de: LAT Images Nicht nur Sao Paulo darf in Brasilien im Laufe der Jahre den Saisonauftakt veranstalten, auch in Rio findet er statt - insgesamt sogar siebenmal. Der Saisonauftakt 1989 ist gleichzeitig das letzte Rennen auf der alten Jacarepagua-Strecke, der GP zieht anschließend permanent nach Interlagos.

Phoenix (1990-1991) 11 / 14 Foto de: LAT Images Der zweite Versuch in den USA. Auf dem Phoenix Street Circuit fährt die Formel 1 zwischen 1989 und 1991 dreimal, in den letzten beiden Jahren bildet das Rennen dabei den Auftakt. Hilft allerdings nichts, nach dem GP 1991 verschwindet die Strecke für immer.

Melbourne (1996-2005, 2007-2009 und 2011-2019) 12 / 14 Foto de: Sutton Motorsport Images Nirgendwo startet die Formel 1 häufiger in eine Saison! Erstmals macht die Königsklasse 1996 Station im Albert Park, seitdem findet dort 22 Mal der Auftakt statt. Und ein Ende ist nicht absehbar, auch 2020 soll es eigentlich wieder in Australien losgehen. Doch dann kommt Corona ...

Sachir (2006, 2010, 2021) 13 / 14 Foto de: Sutton Motorsport Images Die damals noch recht neue Strecke in Bahrain springt Anfang des Jahrtausends zweimal für Melbourne ein. Beide Male gewinnt übrigens Fernando Alonso - 2006 für Renault, 2010 für Ferrari. Auch 2011 soll die Saison eigentlich in Bahrain starten, doch der GP wird wegen politischer Unruhen abgesagt. 2021 sorgt Corona für den dritten Formel-1-Auftakt in der Wüste.