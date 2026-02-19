Audi sorprende por su rendimiento y por varias novedades técnicas

¿Dónde está realmente el Audi? No es fácil encontrar una respuesta tras ocho días de pruebas. La marca alemana ha entrado en la Fórmula 1 con el R26, un coche que se presentó con conceptos tradicionales y que luego ha desvelado algunos conceptos interesantes que están siendo evaluados por sus rivales.

El monoplaza diseñado por James Key llamó la atención de todos por las entradas de sus radiadores verticales, que permitieron liberar la primera parte de los pontones, proponiendo una idea que va en contra de la tendencia del resto de la competencia.

Sin embargo, con el paso de los días de test, el R26 introduce soluciones técnicas a tener en cuenta, que están llevando a un crecimiento gradual de su rendimiento.

Nico Hulkenberg, con unos neumáticos C3 nuevos, se ha colocado, de forma un tanto sorprendente, en una provisional quinta posición a poco más de un segundo de los mejores tiempos, mientras que en la primera sesión de Sakhir la diferencia era de 3.3 segundos.

La unidad de potencia desarrollada en Neuburg está resultando mejor de lo previsto: si el motor de Red Bull tiene el intercambiador de calor montado en posición horizontal sobre el 6 cilindros, la de Audi lo tiene en la misma zona, pero en una posición ligeramente más retrasada e inclinada hacia delante.

Audi, detalle técnico de la bandeja en T con los conductos de ventilación Foto de: AG Photo

Al observar el coche de Hinwil, se aprecian una serie de curiosidades que merecen ser comentadas: a los expertos no se les ha escapado la bandeja en T, que presenta una serie de salidas de aire laterales en una zona del coche que ha vuelto a ser estratégica con las nuevas reglas técnicas.

Audi R26: aquí está la verificación para evitar el roce del neumático con el párpado de carbono Foto de: AG Photo

Por la mañana llamó la atención la aparición de un extraño elemento que se había montado en el exterior de la aleta de carbono que forma parte del freno conducto.

Se trata de un instrumento deformable útil para evaluar la proximidad del neumático delantero, con el fin de estudiar las tolerancias para que no se produzcan roces peligrosos. Esta investigación subraya el cuidado con el que el equipo dirigido por Mattia Binotto está cuidando los mínimos detalles.

Audi R26: hay dos pequeños perfiles en la parte inferior Foto de: AG Photo

Con la adopción de los pontones cortos en el R26, también se ha visto una novedad en la parte inferior: detrás de la unión del bargeboard han aparecido dos pequeños desviadores de flujo que tienen la función de orientar el aire de la capa límite hacia el exterior del coche. En resumen, Audi, mientras avanza en el conocimiento de los sistemas del coche, también ha comenzado a poner a punto el monoplaza.

Audi R26: una microcámara comprueba la apertura del alerón móvil Foto de: AG Photo

En la parte trasera hay otra particularidad del R26: el perfil principal ha sido equipado con una pequeña cámara de alta resolución para controlar el tiempo de apertura de los perfiles móviles.

Como ya hemos descrito, Audi ha decidido utilizar un sistema de apertura que mueve los perfiles con un levantamiento en forma de flecha.