Cifras de asistencia de la F1 2025: 12 circuitos registran récords

La Fórmula 1 tuvo más de 5,7 millones de aficionados que acudieron a los circuitos en la temporada 2025. Este dato se basa en las cifras oficiales de espectadores publicadas para cada gran premio.

No se trata de 5,7 millones de visitantes únicos: la Fórmula 1 y otros eventos de varios días cuentan los visitantes por día de evento y suman estas cifras a una audiencia total teórica, que en la mayoría de casos es significativamente superior a la capacidad diaria real de los recintos.

En años anteriores, Silverstone ya era líder en este método de recuento. La "cuna del automovilismo británico" defendió con éxito este título en la Fórmula 1 y registró por primera vez medio millón de espectadores durante todo el fin de semana. En cambio, Melbourne y Ciudad de México fueron el segundo y tercer trazado más destacado con 465.000 y 401.000 espectadores respectivamente.

Imola es la que más crece en la F1 2025

Lo destacable de estas estadísticas es que Silverstone y Melbourne, con sus cifras de 2025, ocupan dos posiciones en el top 10 de los eventos de Fórmula 1 con mayor asistencia de los últimos años, con Silverstone como claro número uno.

Sin embargo, con un aumento de 20.000 en comparación con el año anterior, Silverstone es sólo el número cinco del actual calendario de Fórmula 1 en cuanto a crecimiento de espectadores: Singapur (+31.000), Monza (+34.000), Suzuka (+37.000) e Imola (+42.000) obtuvieron mejores resultados en comparación con el año anterior. En total, 14 de los 24 circuitos ganaron nuevos espectadores.

Ligeras pérdidas - y cinco circuitos sin cifras

Mientras que las cifras de espectadores en Miami (275.000) y Zandvoort (305.000) se mantuvieron estables, se produjeron ligeras pérdidas en otros circuitos: 10.000 espectadores menos asistieron al Gran Premio de Hungría que en 2024. En Ciudad de México, las cifras cayeron en 3.500, mientras que en Spielberg cayeron en 2.000.

Sin embargo, un total de cinco circuitos no presentaron sus cifras, entre ellos uno de los clásicos de la Fórmula 1 en Mónaco y la carrera de Las Vegas. Austin y Yeda no proporcionaron ninguna cifra de espectadores por segunda vez consecutiva, Bakú por cuarta vez seguida.

La comparación matemática con el año anterior es, por tanto, globalmente negativa para la Fórmula 1: en 2024, los organizadores comunicaron un total de 6,0 millones de aficionados in situ, incluidos 200.000 en Mónaco y 306.000 en Las Vegas, que faltan en la lista de 2025. La conclusión es que la Fórmula 1 en 2025 registró un aumento de espectadores.

Las sedes árabes siguen estando entre los circuitos más flojos del calendario de Fórmula 1: Abu Dhabi superó la barrera de los 200.000 espectadores por primera vez como última carrera del curso, pero Losail y Sakhir se quedaron muy por detrás de la media actual de la F1, que ronda los 300.000 espectadores por fin de semana, con 163.000 y 105.000 espectadores in situ respectivamente.