El caso de Magnussen no tiene apoyo unánime, y eso es bueno para la F1

Desde su introducción hace tres campañas, las carreras al sprint fueron regularmente objeto de debate. Sin embargo, el sábado en el Gran Premio de Miami 2024 de Fórmula 1, no fue el formato lo que desató la polémica, sino la actitud y pilotaje de Kevin Magnussen en la pista, puesto que su táctica para no ser adelantado por Lewis Hamilton no dejó indiferente a nadie.

¿Qué pasó con Kevin Magnussen?: Fórmula 1 ¡Alarma para Magnussen! Cerca de que le prohíban disputar una carrera

El hecho, además, de que se abriera una investigación por "comportamiento antideportivo" y de que los comisarios dedujeran que el danés fue inocente, es una prueba de lo delicado que es el tema. No nos vayamos por las ramas, a unos les gustó y a otros no, lo mismo que unos alabaron lo que hizo el propio heptacampeón en el Gran Premio de Abu Dhabi 2016 para intentar frenar a Nico Rosberg, o cuando Sergio Pérez fue todo un muro en ese mismo escenario en 2021 para ayudar a Max Verstappen.

Ejemplos no faltan, y en realidad, Kevin Magnussen jugó con un reglamento que conocía y reconocía. Sabía que podía sobrepasar los límites [literal y metafóricamente] contra Lewis Hamilton acumulando sanciones sin arriesgarse a más. El director de McLaren, Andrea Stella, podría haber pedido una suspensión, pero es difícil ver qué criterios podrían haber utilizado los comisarios para llegar a esa decisión.

Sin embargo, el de Haas jugó con fuego, ya que con dos puntos más en su licencia, deberá quedarse una carrera sin competir. Sabe que ninguno de esos puntos se irá hasta marzo de 2025, y el peligro es real, pero también demuestra que en Woking no necesitan ir a los medios de comunicación para exigir sanciones.

¿Una polémica de 'puristas' en la F1?

Si apreciamos o no lo que hizo para asegurar unos valiosos puntos para su escudería, algo que cosechó Nico Hulkenberg, quizá no sea la cuestión. Lo interesante es que el incidente se produjo en medio de otro debate, que es el de la evolución del sistema de puntuación en la Fórmula 1.

Hay pocas dudas de que el consenso está muy claro, y se expandirán las posiciones que otorgan un botín cada fin de semana, pero queda por ver hasta qué punto, al mismo tiempo de que las tácticas empleadas el sábado fueran motivo de preocupación de esa idea. En el contexto de un gran premio tradicional, y con más puntos en juego, ¿qué habría hecho Kevin Magnussen?

A su pesar, podría haberse convertido en el defensor de una causa que, a partir de ahora, recompensaría con puntos al mayor número posible de pilotos. Para allanar el camino del cambio, el responsable de Aston Martin, Mike Krack, citó un nuevo enfoque del campeonato: "Ya no somos los puristas que hemos sido durante muchos años".

Un argumento fácil quizá, ya que definir a un purista no parece mucho más sencillo que trazar la línea amarilla entre el comportamiento deportivo y antideportivo. Entre aquellos a los que les gusta considerarse así, habrá sin duda defensores de lo que hizo el danés, así como otros que pensarán que es un "purista" por querer rescatar cualquier pequeño premio.

En un deporte internacional cada vez más modernizado y profesionalizado con la esperanza de alcanzar la perfección, el lugar de la interpretación y el sentimiento se reduce cada vez más. La buena noticia, que se demostró con la polémica de Kevin Magnussen, es que no parece condenado a desaparecer, y un bicampeón del mundo como es Fernando Alonso, se apresuró a señalarlo: "Tenemos opiniones diferentes, pero eso pasa en todos los deportes, incluso cuando ves el fútbol por la televisión, dependiendo del equipo al que apoyes, puede haber una tarjeta amarilla o roja, creo que siempre pensaremos distinto".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!