McLaren F1, en contra de las "inaceptables" maniobras de Magnussen en Miami

Repitiendo su táctica del Gran Premio de Arabia Saudí de principios de esta temporada, Kevin Magnussen volvió a frenar a sus rivales de la zona media de la parrilla para ayudar a su compañero de equipo, Nico Hulkenberg, a conseguir puntos en la carrera al sprint de Miami.

Esta vez, el danés se salió hasta cuatro veces de pista para evitar perder posiciones, lo que acabó costándole 35 segundos de penalización, pero no le impidió mantener el puesto hasta que Hulkenberg aseguró poder sumar dos puntos en séptima posición.

Posteriormente, Magnussen fue absuelto por los comisarios por una supuesta conducta antideportiva, algo con lo que Andrea Stella, director de McLaren, se mostró totalmente en desacuerdo, afirmando que las tácticas repetidas del piloto de Haas demuestran que la FIA necesita tomar medidas y ajustar su reglamento.

"Tenemos un caso de comportamiento intencionado en términos de dañar a otro rival, un comportamiento que se perpetúa en la misma carrera y se repite a lo largo de la misma temporada", dijo el italiano. "¿Cómo pueden ser acumulativas las sanciones? Deberían ser exponenciales. No son cinco segundos, más cinco, más cinco, igual a 15".

"Cinco, más cinco, más cinco, es igual a que quizás necesitas pasar un fin de semana en casa con tu familia y reflexionar sobre tu deportividad, y luego volver... Es completamente inaceptable. No tiene sentido desde el punto de vista de la deportividad, y debe abordarse de inmediato. Si estás fuera de los puntos, conseguir 20 segundos [de penalización] no supone ninguna diferencia. Pero para los rivales a los que has perjudicado, les has dejado fuera de carrera de forma deliberada, perpetua y repetida", explicó.

Cuando Motorsport.com le preguntó a Stella si sabía alguna explicación de por qué no se había abordado este comportamiento todavía después de Yeda, respondió: "No creo que tengan una razón para no hacerlo. Potencialmente, sólo se sorprendieron por el hecho de que se repitiera".

Andrea Stella

"Estoy seguro de que la FIA lo estudiará y presentará una propuesta sensata para que el Comité Asesor Deportivo la evalúe. Esperemos que pronto se conviertan en normas o directrices que los comisarios puedan aplicar", continuó.

Una solución obvia es que Dirección de Carrera vuelva a obligar a los pilotos a ceder una posición, y no dejar que sean los propios equipos los que tomen la decisión, y amenazar con drive-throughs en lugar de penalizaciones de tiempo, a menudo sin sentido. "Eso es lo que hemos pedido como pilotos, pero no quieren hacerlo", dijo Lando Norris. "Dicen que depende de nosotros".

Su compañero, Oscar Piastri, señaló que obligar a los pilotos a ceder posiciones también conlleva sus problemas, pero opinó que en casos "flagrantes" como el de Magnussen debería ser algo sencillo de aplicar. "Hay ciertos escenarios en los que devolver la posición es muy difícil", detalló el australiano.

"Digamos que adelantas a alguien y la FIA te pide que devuelvas la posición, pero luego te quedas detrás de más gente... ¿sigue siendo justo o no? Pero en la situación [de Magnussen], claramente todos esos problemas se arreglarían si la FIA dijera: 'Tienes que devolver la posición y si no lo haces, es un drive-through'. Si sabes que te vas a enfrentar a un drive-through, vas a devolver el puesto".

"Si te sales [fuera de la pista] por 10 centímetros y no se ve claramente en la televisión, o has hecho el mejor adelantamiento del mundo, entonces los aficionados van a decir: 'Oh, esto es demasiado duro'. Es muy difícil controlarlo así, pero si es flagrante, la FIA debería poder intervenir. El hecho de que no sea la primera vez y que el piloto admita abiertamente que merece las sanciones y que lo hizo por el equipo, para mí está mal", finalizó Piastri.