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Las veces que la F1 concidió en día de Elecciones generales de España

Este domingo se celebran en España las Elecciones a la presidencia del Gobierno, coinciendo con el GP de Qatar de F1. ¿Qué ha ocurrido otras veces?

Jose Carlos de Celis

Editado: 28 nov 2026, 11:47

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Ayrton Senna, Lotus 98T Renault, cruza la línea de Victoria

Foto de: LAT Images





Historia de la F1



Acontecimientos a lo largo de la historia de la Fórmula 1, máxima categoría del automovilismo.

Este domingo 29 de noviembre, los españoles tienen una cita en las urnas para las Elecciones Generales al Congreso de los Diputados y al Senado. Serán las las decimoséptimas elecciones democráticas, y coincidirán con el GP de Qatar de F1, siendo en día de carrera por quinta vez en la historia.

¿Y qué otras veces ha coincidido? ¿Quién ha ganado en esas ocasiones?

Elecciones generales de España de 1977 / No coincidieron con la F1

Las primeras Elecciones de la Democracia en España fueron el 15 de junio de 1977, miércoles, por lo que no coincidió con ninguna carrera. Unos días después, en el GP de Suecia del domingo, ganó Jacques Laffite con Ligier-Matra. En las Elecciones de 1977 ganó Adolfo Suárez con UCD.

Elecciones generales de España de 1979 / No coincidieron con la F1

Las primeras Elecciones generales tras la aprobación de la Constitución española de 1978 fueron el 1 de marzo de 1979, en jueves, por lo que tampoco coincidió con carrera. Ese día sin embargo empezó el GP de Sudáfrica, tercera ronda de la temporada, y el sábado (sí, la carrera fue en sábado) ganó Gilles Villeneuve con Ferrari. En las Elecciones de 1979 ganó Adolfo Suárez con UCD.

Elecciones generales de España de 1982 / No coincidieron con la F1

Las terceras elecciones en España, las del 28 de octubre, en jueves, pero esa temporada ya había terminado el 25 de septiembre, más de un mes antes. En esas Elecciones de 1982 ganó Felipe González con el PSOE.

Elecciones generales de España de 1986 / GP de Detroit de F1

Las primeras Elecciones generales de España que se celebraron en domingo fueron las de 1986, el 22 de junio, y ese día la F1 disputaba su séptima ronda de la temporada, un GP de Detroit que se llevaría Ayrton Senna con el Lotus. En las Elecciones de 1986 ganó Felipe González con el PSOE.

El equipo Lotus celebra como Ayrton Senna, Lotus 98T Renault al cruzar la línea de Victoria

Foto de: Sutton Images

Elecciones generales de España de 1989 / No coincidieron con la F1

Las Elecciones generales de España de 1989 fueron el domingo 29 de octubre, pero no coincidieron con la F1, que había disputado su penúltima ronda el domingo 22 (GP de Japón) antes del GP de Australia el domingo siguiente, el 5 de noviembre. En las Elecciones de 1989 ganó Felipe González con el PSOE.

Elecciones generales de España de 1993 / No coincidieron con la F1

Como en 1989, en las Elecciones generales de 1993, el 6 de junio fue domingo pero no coincidió con carrera de F1, que estaba en dos semanas sin carreras entre el GP de Mónaco del 23 de mayo y el GP de Canadá del 13 de junio. En las Elecciones de 1993 ganó Felipe González con el PSOE.

Elecciones generales de España de 1996 / No coincidieron con la F1

El 3 de marzo de 1996 se celebraron las Elecciones generales de 1996, que ganó José María Aznar con el PP, pero aú nno había empezado la temporada de F1, que arrancó el siguiente domingo, el 10 de marzo, con el GP de Australia que ganó Damon Hill con Williams.

Elecciones generales de España del 2000 / GP de Australia de F1

El 12 de marzo empezaba la temporada 2000 de F1, el GP de Australia en el Circuito de Albert Park en Melbourne, cuando en España aún era de madrugada. Ganó Michael Schumacher, que empezaba así su temporada triunfal en la que acabaría logrando su primer título con Ferrari.Horas después, España votó en las Elecciones generales del 2000 que ganó José María Aznar con el PP.

Podium: ganador, Michael Schumacher, Ferrari; segundo, Rubens Barrichello, Ferrari; tercero, Ralf Schumacher, Williams

Foto de: Motorsport Images

Elecciones generales de España del 2004 / No coincidieron con la F1

Las elecciones generales del 14 de marzo de 2004 fueron una semana después de haber empezado el 7 de marzo el mundial de F1 en Australia y antes de la segunda carrera, el 21 de marzo en Malasia. En las Elecciones de 2004 ganó José Luís Rodríguez Zapatero con el PSOE.

Elecciones generales de España del 2008 / No coincidieron con la F1

El mundial de F1 en 2008 empezó el 16 de marzo, por lo que no coincidió con las Elecciones generales del 9 de marzo de 2008 que ganó José Luís Rodríguez Zapatero con el PSOE.

Elecciones generales de España del 2011 / No coincidieron con la F1

Las Elecciones generales del 2011 que ganó Mariano Rajoy con el PP se celebraron el 20 de noviembre, entre el GP de Abu Dhabi del 13 de noviembre y el GP de Brasil del 27 de noviembre cuando acabó la temporada.

Elecciones generales de España del 2015 / No coincidieron con la F1

La atípica fecha de las Elecciones generales de España de 2015, el 20 de diciembre, cuando ganó Mariano Rajoy con el PP (aunque no logró los apoyos necesarios para gobernar), hizo que no coincidiera con la F1, que había terminado su temporada más de 20 días antes, el 29 de noviembre en Abu Dhabi.

Elecciones generales de España del 2016 / No coincidieron con la F1

El 26 de junio de 2016 se volvieron a celebrar las Elecciones generales en España, y Mariano Rajoy con el PP fue nuevamente el más votado, consiguiendo, esta vez sí, gobernar. No coincidió con F1, que había celebrado una semana antes el GP de Europa que ganó Nico Rosberg y luego una semana después el GP de Austria que ganaría Lewis Hamilton, ambos con Mercedes.

Elecciones generales de España del 2019 / GP de Azerbaiyán de F1

Tras la moción de censura del año 2018, el 28 de abril de 2019 se celebraron unas Elecciones generales en España que ganaría Pedro Sánchez con el PSOE, aunque sin lograr los apoyos necesarios para gobernar. Ese domingo, la Fórmula 1 celebró el GP de Azerbaiyán, cuarta ronda de la temporada 2019, que ganó Valtteri Bottas con Mercedes.

Así fue:

Elecciones generales de España del 2019 / No coincidieron con la F1

Buscando formar gobierno tras no haberlo conseguido después de la elección de abril, el 10 de noviembre hubo otras Elecciones Generales, las cuartas en menos de cuatro años, que ganó (esta vez sí pudiendo gobernar) Pedro Sánchez con el PSOE. La F1 había celebrado el GP de Estados Unidos el domingo anterior y celebraría el GP de Brasil el domingo posterior.

Elecciones generales de España del 2023 / GP de Hungría de F1

Las hasta ahora últimas Elecciones generales en España, el 23 de julio de 2023, coincidieron con el GP de Hungría, undécima carrera de la temporada 2023, que ganó Max Verstappen con Red Bull en un año aplastante para el holandés (19 victorias en 22 carreras). Era una victoria récord, ya que era la 12ª victoria consecutiva de Red Bull en la F1. En esas Elecciones, Alberto Feijoó fue el más votado con el PP, pero acabó gobernando Pedro Sánchez con el PSOE en coalición con varios partidos.

Mira:

¿Quién ganará este domingo en el GP de Qatar de F1 2026, penúltima ronda de la temporada, que coinciden con las Elecciones generales?

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