Opinión: la carrera de Latifi en la F1 merecía algo más que ser un meme

Ya a finales de la primavera 2022, cuando empezaron a surgir los primeros rumores sobre el plan de Alpine de colocar a Oscar Piastri en Williams para 2023, el destino de Latifi estaba definido.

Sus problemas en la pista no ayudaban a defender que merecía seguir en Williams el próximo año, por lo que la confirmación de este viernes de que no le renovaban no sorprendió a nadie.

Pero la noticia da a Nicholas Latifi la oportunidad de dar los siguientes pasos en su carrera deportiva y redimirse. Puede que sus tres temporadas en la F1 no hayan dado los resultados que él quería, pero también han sido en circunstancias extremadamente difíciles, una píldora difícil de tragar después de tantos años preparándose para dar el paso y cumplir el sueño de ser un piloto de Fórmula 1.

Latifi se unió a la parrilla de la F1 para 2020 tras una importante cantidad de test, tanto privados como en sesiones oficiales, y demostró en la Fórmula 2 que tenía el ritmo para dar el paso. Sin embargo, como Williams todavía estaba recuperándose de la desastrosa temporada 2019, a la cola del pelotón, llamar la atención era difícil.

Además, ese curso se complicó por la COVID-19, retrasando la primera carrera hasta julio, y Latifi tenía como compañero a un gran talento como George Russell. No era un punto de partida fácil para un novato.

Los primeros avances llegaron el año pasado, cuando Williams empezó a encontrar más rendimiento, enganchándose a la parte trasera de la zona media de la parrilla. La carrera de Hungría permitió a Latifi conseguir sus primeros puntos en la F1 con un séptimo puesto, que a su vez era la primera carrera con puntos para Williams en más de dos años. De ese día probablemente se recuerden más las lágrimas de Russell en el paddock, pero lo que hizo Latifi también fue destacable. Luego sumó otro punto en Bélgica, cuando la lluvia impidió disputar la carrera, dándole el noveno puesto después de una buena clasificación el sábado en mojado.

Y entonces ocurrió lo de Abu Dhabi...

Es histórico el final de temporada 2021 de la F1. Pero Latifi fue injustamente lapidado. Se vio sometido a ridículas acusaciones, acoso e incluso amenazas de muerte, cuya gravedad le hizo temer por su propia seguridad. Resulta repugnante pensar que un piloto que simplemente cometió un error tuviera que ser objeto de ataques tan despiadados por parte de los trolls de Internet.

Latifi trabajó para intentar pasar página desde Abu Dhabi, pero es más fácil decirlo que hacerlo. Algo así tendría un gran impacto mental en cualquier persona, sin importar lo fuerte que se haya vuelto como deportista de élite. En una reciente entrevista en The High Performance Podcast, el jefe de Williams F1, Jost Capito, dijo que creía que los efectos de Abu Dhabi habían afectado al rendimiento de Latifi al principio de la temporada.

"Fue extremadamente duro", dijo Capito. "Quien no haya pasado por eso no tiene ni idea de cómo se siente. Aunque te quites las redes sociales o dejes de usarlas, estás en contacto con otras personas que siguen viéndolo. Sabes lo que está pasando y no puedes escapar".

"Estoy seguro de que eso afectó a su conducción. Estoy convencido de ello. Puedo entenderlo, y por eso le dimos la confianza y le apoyamos toda la temporada".

Latifi siguió sufriendo más que su nuevo compañero, Alexander Albon. Se mostró desconcertado con el coche, gritando a los cuatro vientos su frustración después de que en Canadá dijera que "no hubo nada realmente agradable" en su carrera. Le cambiaron el chasis en Silverstone y logró la comodidad de la que antes carecía, y esperaba que Williams le juzgara a partir de entonces, pero cuando Nyck de Vries sumó puntos Monza en su debut en F1, puso el último clavo en el "ataúd" de las esperanzas de Latifi para 2023.

Pocos pueden endulzar los resultados de Latifi en los últimos tres años. Pero se merecía algo mejor que el hecho de que su carrera en la F1 se convirtiera en una especie de meme, ya sea con bromas sobre Abu Dhabi, el apodo de "GOATifi", o burlándose de algunas de sus actuaciones en clasificación, siempre en busca de influencia en las redes sociales.

No está claro qué le depara el futuro a Latifi. Lleva vinculado a un equipo en la F1 desde 2018, cuando debutó en los entrenamientos libres con Force India cuando aún corría en la F2. Ahora le tocará afrontar un gran cambio si busca opciones en otras categorías. Latifi dijo en Zandvoort que no estaba pensando mucho en las opciones fuera de la F1 hasta que se confirmara su adiós a Williams. Pero es de esperar que se una a la larga lista de pilotos que, después de ver cómo sus carreras en la F1 se estanca, pasan a disfrutar del éxito en otros lugares, ya sea en la IndyCar, en la Fórmula E o en las carreras de turismos. Hay muchas opciones.

El objetivo ahora es que Latifi disfrute de las últimas carreras con Williams, se empape de la experiencia de correr en la F1 y, si todavía está buscando algún tipo de reseteo mental o de alivio debido al abuso que sufrió después de Abu Dhabi 2021, encuentre esa paz mental.

Después de todo, hay cosas más importantes que ser piloto de F1.