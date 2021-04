Carlos Sainz y la madurez prematura de la Fórmula 1

En el Gran Premio de Bahrein que abrió la temporada 2021, la Fórmula 1 estrenó una nueva idea para las ruedas de prensa de los pilotos. Cada carrera, habrá preguntas que harán niños locales, y uno de ellos hizo una interesante cuestión a Carlos Sainz.

Cuando el joven fan preguntó al madrileño por algo que haya aprendido en la F1 y que le haya ayudado fuera de ella, Sainz bromeó: "En realidad, no es una pregunta fácil. De hecho es una pregunta más desafiante que la que a veces hacen algunos de los periodistas...".

Luego, ya contestando de manera seria, el #55 de Ferrari reflexionó sobre cómo los pilotos son unos avanzados a su edad por el contexto que los rodea, las exigencias que se les imponen y lo que tienen que aprender desde muy pronto.

"Digamos que, desde muy pequeños, hemos estado expuestos en un entorno laboral, a una relación laboral con muchas personas mayores de lo que somos nosotros los pilotos".

Sainz debutó en Fórmula 1 en 2015, meses antes de cumplir los 21: "Recuerdo que llegué a la F1 a los 20 años y tuve que tratar con gente de 40, 50 y 60 años, jefes, ingenieros... Y eso te hace madurar y saber cómo luchar por tus propios intereses y aprender cosas mucho más joven y mucho antes de lo que lo harías a una edad normal".

El español admite que en ocasiones la oportunidad te llega cuando aún no estás preparado para ese mundo devorador de la Fórmula 1, pero no queda otra que evolucionar: "Entonces, en realidad terminas aprendiendo a comportarte en un entorno para el que probablemente no estás completamente listo. Pero a una edad tan temprana, te estás desarrollando y estás madurando antes de lo que tal vez harías".

En cuanto a su propia experiencia, Sainz admite que cuando empezó afrontaba el trato con personas de más edad de manera diferente, aunque asegura que ya ha mejorado en eso: "Es bastante interesante. Recuerdo que cuando era más joven, era un poco más tímido en todas las conversaciones, siempre sin querer molestar a mucha gente. Pero a medida que creces te vuelves mejor en eso".

Sentado junto a Carlos, su compañero Charles Leclerc también contestó a la pregunta, aunque el monegasco siguió otra dirección: "Respecto a mí, algo que he aprendido en mi carrera, desde que era más joven y empecé en el karting hasta ahora, y que también utilizo en mi vida normal, es probablemente no rendirme nunca".

"Sea lo que sea que quieras, hazlo. Puede que no sea un camino fácil y, a veces, puede ser que tengas momentos más difíciles, pero nunca pierdas tu objetivo y sigue trabajando para lograrlo sin rendirte", aconsejó al joven aficionado.

